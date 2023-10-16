Три россиянки уже отобрались на малый Итоговый турнир WTA. Кто ещё сразится за этот трофей

С 24 по 29 октября в Чжухае (Китай) пройдёт престижный турнир WTA Elite Trophy, также известный как малый Итоговый. На состязания, проходящие на открытом харде, попадают теннисистки, занявшие места с 9-го по 19-е в чемпионской гонке WTA, плюс ещё одна обладательница уайлд-кард — всего 12 спортсменок. Ранее стала известна восьмёрка лучших, которая сыграет на главном Итоговом в Канкуне (Мексика). А в понедельник, 16 октября, определились девять участниц малого турнира.

Кто уже отобрался на WTA Elite Trophy?

На данный момент этот список состоит из девяти теннисисток (в скобках указано текущее положение в чемпионской гонке WTA):

У внимательного читателя сразу же возникнет вопрос: а почему в этом перечне имеются пробелы? Где, к примеру, гречанка Мария Саккари, занимающая девятое место в чемпионской гонке, в силу этого, по идее, она должна быть первой сеяной? Но не всё так просто. Теннисистки, пробившиеся на турнир по рейтингу, кроме этого, должны подтвердить своё участие. Саккари же этого ещё не сделала. То же самое относится к двукратной чемпионке Уимблдона чешке Петре Квитовой (Чехия, 12) и к олимпийское чемпионке Токио-2021 Белинде Бенчич (Швейцария, 14).

С Саккари вообще особая история. Мария сенсационно вылетела в первом же круге US Open. После этого она в сердцах заявила, что может приостановить карьеру. «Предыдущие два поражения определённо сыграли свою роль. Я очень нервничала. Возможно, мне стоит сделать паузу. Я страдаю на корте, но не могу принять решение прямо сейчас.

Я постоянно пытаюсь прибавлять. Возможно, мне нужно больше времени, чтобы достичь того, чего хочу. Я действительно чувствую, что прилагаю огромные усилия, особенно в плане психологии», — говорила она на пресс-конференции после поражения.

Мария Саккари на US Open — 2023 Фото: Sarah Stier/Getty Images

А спустя время стала оправдываться, что её, дескать, не так поняли. «Я не знала, что это записывается, не знала, что мои слова разлетятся. Даже дома начали беспокоиться.

Количество сообщений, полных любви и поддержки, было огромным, и это очень приятно. Я очень благодарна, что в туре есть люди, которые меня поддерживают. Это была главная причина, почему решила продолжать играть. Эти люди придали мне много сил. Это было одно из самых приятных ощущений, которые я испытывала за всю карьеру», — приводит её слова Tennis365.

Таким образом, Саккари либо сыграет на малом Итоговом, либо пропустит его. Но есть и третий вариант: гречанка может сыграть на главном Итоговом турнире WTA в Канкуне, который пройдёт с 29 октября по 5 ноября, — на нём она числится первой запасной. Но это произойдёт лишь в том случае, если какая-либо из участниц топ-8 снимется. То же самое, к слову, касается и уже подтвердившей своё участие в Чжухае Крейчиковой, которая в Канкуне пока считается второй запасной.

Вариант же, при котором Саккари и/или Крейчикова сыграют на обоих турнирах, мы не рассматриваем. В теории или в компьютерной игре это, может, и получилось бы, но на практике никто не будет издеваться над своим организмом так, чтобы играть два турнира подряд в разных уголках земного шара.

Кто ещё может попасть на малый Итоговый?

Ожидается, что уайлд-кард дадут китаянке Чжу Линь, занимающей 32-е место в чемпионской гонке WTA. А ещё две участницы отберутся по рейтингу. Если Саккари, Квитова и Бенчич не приедут, то, помимо Чжу Линь, их места могут занять Екатерина Александрова (Россия, 21) и двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко (Беларусь, 22). Но их ещё может обойти Магда Линетт (Польша, 24), которая на этой неделе выступает на турнире WTA-250 в Наньчане.

Формат

12 участниц будут разбиты на четыре группы, в каждой из которых будет по три теннисистки. Все спортсменки по разу сыграют друг с другом в рамках каждой группы — таким образом, всего на данном этапе состоится 12 матчей (по три в каждой группе). Полуфинальные пары составят победительницы групп, ну а затем, как обычно, финал. В этом году призовой фонд составит $ 2,6 млн, а чемпионка заработает 700 рейтинговых очков.

История

Аналогичный турнир появился в 2009 году под названием Турнир чемпионок. Разыгрывался он для победительниц только что образовавшейся серии International. В 2012 году титул завоевала россиянка Надежда Петрова. В 2015-м турнир переехал в Чжухай, и первой чемпионкой в новом формате (уже с участием 12 теннисисток) стала легендарная Винус Уильямс. А действующая чемпионка — белоруска Арина Соболенко, взявшая здесь титул в сезоне-2019. После этого турнир из-за пандемии не проводился.

В этот раз Соболенко не сможет защитить титул. Но она не переживает по этому поводу, так как перед ней теперь стоит более важная задача: завоевать трофей на главном Итоговом в Канкуне.