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16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева выиграла Итоговый турнир ITF и завершила сезон

Волшебный сезон Алины Корнеевой. После двух «Шлемов» россиянка забрала юниорский Итоговый
Арина Полуянова
Волшебный сезон Алины Корнеевой
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У 16-летней теннисистки накопилось много достижений за этот год.

Юниорский российский теннис в порядке. Как минимум потому что в нём существует 16-летняя Алина Корнеева. В воскресенье, 22 октября, она стала победительницей Итогового турнира (ITF) среди юниоров. Так Алина красиво завершила первый топовый для себя сезон. Он для россиянки прошёл крайне ярко.

Пробивной год для Корнеевой начался с юниорского Australian Open. В Мельбурне Алина дошла до финала, где в принципиальной битве и трёх сетах переиграла соотечественницу Мирру Андрееву (6:7, 6:4, 7:5). После этой встречи женский теннисный мир громче заговорил о молодых и перспективных россиянках.

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Следующим юниорским турниром «Большого шлема» для Корнеевой стал «Ролан Гаррос», где спортсменка уверенно завоевала титул. Тогда впервые вокруг теннисистки пошли разговоры, а не взять ли ей календарный «Большой шлем».

Идея была хорошей, только реализация подвела: на Уимблдоне Корнеева выбыла в полуфинале, а на US Open Алина по рейтингу проходила в квалификацию взрослого турнира, но в Нью-Йорк так и не попала. Увы, не удалось вовремя сделать визу. Хотя спортсменка отреагировала на эту ситуацию довольно оптимистично:

«Я не поеду на US Open, потому что не успели сделать визу в срок, но ничего страшного, ведь это мой не последний турнир там (улыбается)».

В этом же году у Корнеевой состоялся дебют в основе турнира WTA. Алина во время подготовки к юниорскому Итоговому выступила на соревнованиях серии WTA-250 в Гонконге, где вылетела во втором раунде после поражения от Линды Фрухвиртовой (3:6, 5:7). Летом 16-летняя спортсменка оформила титул на турнире W-100 в Португалии, самый крупный трофей в карьере.

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В рейтинге Корнеева тоже добралась до нескольких выдающихся результатов. В WTA Алина поднялась на 386 позиций: с 551-й в январе до 165-й к концу года. Среди юниоров двукратная чемпионка ТБШ в мае стала первой ракеткой мира. Осенью россиянка уступила своё место американке Клерви Нгуну, хоть всё это время теннисистки и шли по количеству очков рядом друг с другом.

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Несмотря на рейтинг и очки, Корнеевой удалось изящно завершить сезон. На юниорском Итоговом турнире ITF Алина без проблем прошла соперниц и в финале с японкой Сарой Саито забрала главный молодёжный трофей (6:0, 6:3).

Корнеева не стала первой россиянкой, выигравшей юниорский Итоговый: до неё это в первый раз сделала Анна Блинкова в 2016 году. Однако это в любом случае не умаляет всего того, что в этом сезоне сделала 16-летняя теннисистка. Ждём в следующем году на взрослых турнирах?

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