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Медведев, Рублёв, Самсонова, Хачанов: онлайн-трансляция Вены, Базеля, Чжухая 2023, результаты, сетки, где смотреть

Медведев и Рублёв в шаге от русского финала в Вене! А Шевченко проиграл битву за полуфинал
Даниил Сальников
Андрей Рублёв и Даниил Медведев
Комментарии
Сразу шестеро российских теннисистов бьются на кортах мира в пятницу, причём состоится два наших дерби. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В пятницу, 27 октября, пройдут матчи шестерых россиян — в Вене, Базеле и Чжухае. В Китае на предварительном этапе Людмила Самсонова сразится с Вероникой Кудерметовой. Если победит Людмила, то она выйдет в плей-офф вслед за Дарьей Касаткиной, а если сильнее окажется Вероника, то дальше проследует китаянка Чжу Линь. В столице Австрии также пройдёт российское дерби – Карен Хачанов и Даниил Медведев разыграют путёвку в полуфинал. Там же Андрей Рублёв померяется силами с Александром Зверевым. И, наконец, Александр Шевченко в Базеле после победы над Тейлором Фритцем попробует пройти ещё дальше.

ATP 500. Вена-2023. Сетка
ATP 500. Базель-2023. Сетка
Малый Итоговый WTA. Чжухай-2023. Сетка

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Шевченко проиграл Определился соперник Рублёва Рублёв победил Медведев победил Кудерметова победила Выиграй приз! Расписание пятницы
28 октября 2023
Live Даниил Сальников

Шевченко проиграл

За 2 часа 36 минут Феликс Оже-Альяссим одержал победу над Александром Шевченко — 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:1). Россиянин подавал на матч и имел один матч-пойнт, но не смог его реализовать. В полуфинале канадец сыграет с Хольгером Руне.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
01:39 Даниил Сальников

Александр Шевченко проиграл шесть геймов подряд на тай-брейке — 0:6. Россиянину нужно собраться!

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
01:35 Даниил Сальников

Александр Шевченко под ноль забрал свою подачу — 6:6. Нас ждёт финальный тай-брейк!

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
01:32 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим забрал свою подачу и теперь будет принимать на матч — 6:5.

01:28 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим помешал Александру Шевченко подать на матч, сделав брейк — 5:5.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
01:22 Даниил Сальников

Александр Шевченко сделал брейк и будет подавать на матч — 5:4! Верим в нашего теннисиста!

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
01:16 Даниил Сальников

Александр Шевченко в ответ забрал свою подачу под ноль — 4:4.

01:15 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим взял свою подачу, отдав Александру Шевченко лишь одно очко — 4:4.

01:11 Даниил Сальников

Александр Шевченко под ноль взял свою подачу — 3:3.

01:09 Даниил Сальников

Не смог Александр Шевченко помешать Феликсу Оже-Альяссиму подтвердить брейк, канадец забрал свою подачу — 3:2.

01:03 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим сделал обратный брейк — 2:2. Помешает ли Александр Шевченко подтвердить его?

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
01:00 Даниил Сальников

Равная борьба была в 3-м гейме, но всё-таки он остался за Феликсом Оже-Альяссимом — 1:2.

00:54 Даниил Сальников

Александр Шевченко проигрывал 15:40 на своей подаче, но собрался и подтвердил брейк — 2:0.

00:48 Даниил Сальников

Сразу с брейка начал третий сет Александр Шевченко — 1:0.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
00:42 Даниил Сальников

Александр Шевченко успешно подал на сет — 6:3. Исход матча решится в третьей партии.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
00:38 Даниил Сальников

Не удалось Александру Шевченко принять на сет, Феликс Оже-Альяссим взял свою подачу — 3:5. Теперь россиянин будет подавать на матч.

00:33 Даниил Сальников

Александр Шевченко также под ноль взял свою подачу — 5:2. Россиянин будет принимать на сет!

00:31 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим под ноль забрал свою подачу — 2:4.

00:27 Даниил Сальников

Александр Шевченко сделал брейк, а следом подтвердил его — 4:1. Болеем за нашего теннисиста!

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
00:20 Даниил Сальников

Определился соперник Рублёва

За 1 час 20 минут Янник Синнер разгромил Фрэнсиса Тиафо и вышел в полуфинал, где встретится с Андреем Рублёвым.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 22:50 МСК
Фрэнсис Тиафо
14
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
00:18 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим в ответ также взял свою подачу под ноль, а следом Александр Шевченко забрал свою подачу. Счёт 2:1 в пользу россиянина.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
00:13 Даниил Сальников

Александр Шевченко подал под ноль во втором сете — 1:0.

00:09 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим выиграл тай-брейк и оставил первый сет за собой — 7:6 (7:2). Болеем за нашего теннисиста Александра Шевченко!

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
00:03 Даниил Сальников

Александр Шевченко под ноль взял свою подачу — 6:6. Нас ждёт тай-брейк.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
00:00 Даниил Сальников

Феликс Оже-Альяссим забрал свою подачу — 6:5. Канадец будет принимать на сет.

27 октября 2023
23:54 Даниил Сальников

Поочерёдно взяли свои подачи теннисисты. Пока счёт 5:5.

23:48 Даниил Сальников

Александр Шевченко взял свою подачу, отдав Феликсу Оже-Альяссиму лишь одно очко — 4:4.

23:43 Даниил Сальников

Канадец Феликс Оже-Альяссим подтвердил брейк — 4:3.

23:38 Даниил Сальников

Добился Феликс Оже-Альяссим обратного брейка — 3:3. Чем ему ответит Александр Шевченко?

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
23:35 Даниил Сальников

Напряженной выдалась подача у Феликса Оже-Альяссима, не смог его дожать Александр Шевченко. Гейм остался за канадцем — 2:3.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
23:27 Даниил Сальников

Под ноль забрал свою подачу Александр Шевченко — 3:1.

23:24 Даниил Сальников

У Александра Шевченко был один брейк-пойнт, но он не смог реализовать его, Феликс Оже-Альяссим забрал свою подачу — 2:1.

23:14 Даниил Сальников

Александр Шевченко начал первый сет с брейка, а затем подтвердил его, взяв свою подачу — 2:0.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

23:13 Даниил Сальников

Начался матч Александра Шевченко и Феликса Оже-Альяссима. Теннисисты ни разу друг с другом не играли.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
22:51 Даниил Сальников

За 2 часа 42 минуты Хольгер Руне расправился с Томасом Мартином Этчеверри — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6). Теперь на корт выходят Александр Шевченко и Феликс Оже-Альяссим.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:10 МСК
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
1 		6 6 6
         
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
22:39 Даниил Сальников

До тай-брейка дошли Хольгер Руне и Томас Мартин Этчеверри. После окончания их матча на корт выйдут Александр Шевченко и Феликс Оже-Альяссим.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:10 МСК
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
1 		6 6 6
         
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
22:29 Даниил Сальников

Рублёв победил

Андрей Рублёв успешно подал на матч — 6:3. За 2 часа 32 минуты россиянин разобрался с Александром Зверевым и вышел в полуфинал, где встретится с победителем матча Тиафо — Синнер — 6:1, 7:6 (7:5), 6:3.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
22:22 Даниил Сальников

Александр Зверев забрал свою подачу — 3:5. А теперь Андрей Рублёв будет подавать на матч!

22:18 Даниил Сальников

Андрей Рублёв взял свою подачу — 5:2. Теперь россиянин будет принимать на матч!

22:11 Даниил Сальников

Александр Зверев забрал свою подачу — 2:4. Увереннее стал вести себя немец на подаче.

22:07 Даниил Сальников

Андрей Рублёв оставил свою подачу за собой — 4:1. Александр Зверев на подаче россиянина кричал и бросал ракетку.

22:03 Даниил Сальников

Андрей Рублёв вёл 40:15, имел три брейк-пойнта, но не сделал брейк, Александр Зверев забрал свою подачу — 1:3.

21:54 Даниил Сальников

Александр Зверев вёл 40:15 на подаче Андрея Рублёва, но не смог сделать брейк. Гейм остался за россиянином — 3:0.

21:50 Даниил Сальников

Андрей Рублёв сделал брейк в третьем сете — 2:0. Верим в нашего теннисиста!

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
21:46 Даниил Сальников

Первый гейм взял Андрей Рублёв в третьем сете — 1:0.

21:42 Даниил Сальников

Андрей Рублёв взял свою подачу, а следом Александр Зверев успешно подал на сет — 7:6 (7:5). Исход матча решится в третьей партии.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
21:39 Даниил Сальников

Александр Зверев сделал два мини-брейка и позволил Андрею Рублёву взять одну свою подачу и сделать мини-брейк. Счёт 6:4 в пользу Александра Зверева. У немца один сет-пойнт!

21:35 Даниил Сальников

Андрей Рублёв сделал мини-брейк, а следом забрал две свои подачи. Александр Зверев в ответ также взял две свои подачи и сделал мини-брейк. Пока счёт 3:3 на тай-брейке.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
21:31 Даниил Сальников

Андрей Рублёв взял свою подачу — 6:6. Нас ждёт тай-брейк.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
21:25 Даниил Сальников

И опять под ноль подал Александр Зверев — 6:5. Немец попробует снова принять на сет.

21:20 Даниил Сальников

Не смог Александр Зверев принять на сет, Андрей Рублёв оставил свою подачу за собой — 5:5.

21:17 Даниил Сальников

Под ноль забрал свою подачу Зверев— 5:4. Александр будет принимать на сет.

21:16 Даниил Сальников

Андрей опять забрал свою подачу — 4:4. Очень нервничает Зверев на подаче Рублёва. Пока у Александра не было ни одного брейк-пойнта в этом матче.

21:11 Даниил Сальников

Под ноль забрал свою подачу Александр Зверев — 4:3.

21:09 Даниил Сальников

Андрей Рублёв взял свою подачу, отдав лишь одно очко Александру Звереву — 3:3.

21:04 Даниил Сальников

Александр Зверев кричал, бросал ракетку, но оставил свою подачу за собой — 3:2.

20:58 Даниил Сальников

Андрей Рублёв также забрал свою подачу — 2:2. Пока не было ни одного брейк-пойнта за второй сет.

20:52 Даниил Сальников

Под ноль забрал свою подачу Александр Зверев — 2:1.

20:49 Даниил Сальников

Андрей Рублёв берёт свою подачу — 1:1. Александр Зверев недовольно жестикулирует.

20:46 Даниил Сальников

Разнервничался Александр Зверев на своей подаче, но всё-таки оставил её за собой — 1:0.

20:40 Даниил Сальников

Андрей Рублёв подал на матч — 6:1. Победитель сегодняшнего поединка встретится в полуфинале с лучшим из пары Тиафо — Синнер.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
20:35 Даниил Сальников

И ещё один брейк сделал Андрей Рублёв — 5:1. Россиянин будет подавать на сет!

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
20:28 Даниил Сальников

Андрей Рублёв подтвердил брейк — 4:1. Болеем за нашего теннисиста!

20:26 Даниил Сальников

Матч возобновлён. Андрей Рублёв продолжает свою подачу.

20:25 Даниил Сальников

На трибунах кому-то стало плохо. Матч пока остановлен.

20:24 Даниил Сальников

Добился Андрей Рублёв брейка в первом сете — 3:1. Удастся ли россиянину подтвердить его?

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

20:18 Даниил Сальников

Забрал Андрей Рублёв свою подачу, но Александр Зверев заставил его понервничать — 2:1.

20:06 Даниил Сальников

Поочерёдно взяли свои подачи теннисисты. Пока счёт 1:1.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
19:55 Даниил Сальников

Начинается матч Андрея Рублёва и Александра Зверева. Зверев ведёт по личным встречам — 5-2. Он выиграл все матчи между ними с первого круга Монте-Карло-2016 до финала Цинциннати-2021, но в этом году Рублёву удалось дважды взять верх — 6:3, 7:6(9) в полуфинале Дубая и 6:2, 6:3 в четвертьфинале Бостада.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
19:41 Даниил Сальников

Гойо вёл 40:0 на подаче Циципаса на матч, но не смог сделать брейк. За 1 час 51 минуту Стефанос разобрался с Борной и вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым — 7:6 (7:4), 7:5. А теперь на корт выходят Андрей Рублёв и Александр Зверев.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 17:50 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
19:35 Даниил Сальников

Стефанос Циципас сделал брейк и будет подавать на матч — 6:5.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 17:50 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
19:21 Даниил Сальников

Вчерашняя победа Андрея Рублёва над Маттео Арнальди позволила россиянину квалифицироваться на Итоговый турнир.

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19:06 Даниил Сальников

Даниил Медведев вырвал победу у Карена Хачанова в сегодняшнем российском дерби. Вот как это было.

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18:51 Даниил Сальников

За 1 час 1 минуту Стефанос Циципас выиграл первый сет — 7:6 (7:4). Сразу после окончания матча Стефаноса Циципаса и Борны Гойо на корт выйдут Андрей Рублёв и Александр Зверев.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 17:50 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
18:37 Даниил Сальников

У нас вышел обзор сегодняшнего сражения Людмилы Самсоновой с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

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18:05 Даниил Сальников

Определились участницы полуфиналов в Чжухае. Соперницей Дарьи Касаткиной станет Беатрис Хаддад-Майя, а Чжэн Циньвэнь сыграет с Чжу Линь.

17:30 Даниил Сальников

Медведев победил

Медведев успешно подал на матч — 6:3! За 2 часа 16 минут Даниил расправился со своим соотечественником Кареном Хачановым — 6:3, 3:6, 6:3. В полуфинале Даниил Медведев встретится с победителем матча Циципас — Гойо.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:27 Даниил Сальников

Не смог Медведев принять на матч, подача осталась за Кареном Хачановым — 3:5. А теперь Даниил будет подавать на матч!

17:22 Даниил Сальников

Под ноль взял свою подачу Карен Хачанов, а следом Медведев забрал свою — 5:2. Даниил будет принимать на матч!

17:12 Даниил Сальников

Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт — 4:1 в пользу Даниила Медведева.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:04 Даниил Сальников

Даниил Медведев подтвердил брейк — 3:0. Посмотрим, чем ему ответит Карен Хачанов.

16:58 Даниил Сальников

Даниил Медведев сделал брейк — 2:0. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
16:54 Даниил Сальников

Даниил Медведев забрал свою подачу в третьем сете — 1:0.

16:47 Даниил Сальников

Карен Хачанов успешно подал на сет — 6:3. Исход матча решится в третьей партии.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
16:44 Даниил Сальников

Хачанов не смог принять на сет, Даниил Медведев забрал свою подачу — 3:5. А теперь Карен будет подавать на сет!

16:39 Даниил Сальников

Карен Хачанов подтвердил брейк — 5:2. Россиянин будет принимать на сет!

16:36 Даниил Сальников

Двойная ошибка на брейк-пойнте от Даниила Медведева позволила Карену Хачанову сделать брейк — 4:2!

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

16:27 Даниил Сальников

Карен Хачанов взял свою подачу, отдав Даниилу Медведеву лишь одно очко — 3:2. Ни одного брейк-пойнта пока не было во втором сете.

16:26 Даниил Сальников

Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт — 2:2.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
16:06 Даниил Сальников

Под ноль подал на сет Даниил Медведев — 6:3. Россиянину хватило брейка, сделанного в начале партии.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
16:04 Даниил Сальников

Не смог Медведев принять на сет, Карен Хачанов оставил этот сет за собой — 3:5. А теперь Даниил будет подавать на сет!

16:02 Даниил Сальников

Медведев забрал свою подачу, отдав Карену Хачанову одно очко — 5:2. Теперь Даниил будет принимать на сет!

15:58 Даниил Сальников

Два брейк-пойнта имел Даниил Медведев на подаче Хачанова, но не смог реализовать их. Гейм остался за Кареном — 2:4.

15:47 Даниил Сальников

Заставил Карен Хачанов понервничать Медведева на его подаче, но всё-таки Даниил оставил этот гейм за собой — 4:1.

15:40 Даниил Сальников

Карен Хачанов также забрал свою подачу — 1:3. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
15:33 Даниил Сальников

А следом Даниил Медведев подтвердил брейк, отдав Карену Хачанову лишь одно очко — 3:0.

15:32 Даниил Сальников

С 3-го брейк-пойнта Даниил Медведев забрал подачу Карена Хачанова — 2:0.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Fred Lee/Getty Images

15:22 Даниил Сальников

Очень напряжённой получилась подача Даниила Медведева, но всё-таки россиянин оставил её за собой — 1:0.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
15:11 Даниил Сальников

Начинается матч между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. По личным встречам Медведев ведёт со счётом 4-1. Хачанову во взрослом теннисе удалось обыграть его только в рамках полуфинала Кубка Кремля — 2018. С тех пор Даниил победил уже три раза подряд, в том числе дважды в нынешнем году — 6:3, 6:3 в Аделаиде и 7:6(5), 3:6, 6:3 на «Мастерсе» в Майами.

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
15:03 Даниил Сальников

Кудерметова победила

Вероника Кудерметова приняла на матч под ноль — 7:5. За 2 часа 55 минут россиянка одержала волевую победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой — 6:4, 3:6, 7:5. Но, к сожалению, никто из них не выйдет в плей-офф турнира в Чжухае. Победа Кудерметовой позволила китаянке Чжу Линь пройти дальше. В полуфинале малого Итогового турнира из россиянок будет сражаться только Дарья Касаткина.

Чжухай. Группа Роза
27 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
14:59 Даниил Сальников

Вероника Кудерметова подтвердила брейк, отдав Людмиле Самсоновой лишь одно очко — 6:5.

14:54 Даниил Сальников

И опять Вероника Кудерметова не дала Людмиле Самсоновой подать на матч, сделав брейк — 5:5.

Чжухай. Группа Роза
27 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
14:48 Даниил Сальников

А следом Вероника Кудерметова подтвердила брейк — 4:5. Сможет ли Людмила Самсонова подать на матч со 2-й попытки?

14:45 Даниил Сальников

Вероника Кудерметова не дала Самсоновой подать на матч, сделав брейк — 3:5. У Людмилы было два матч-пойнта.

Чжухай. Группа Роза
27 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
14:38 Даниил Сальников

Людмила Самсонова добилась брейка — 5:3. Россиянка будет подавать на матч!

Чжухай. Группа Роза
27 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2