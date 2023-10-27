Медведев и Рублёв в шаге от русского финала в Вене! А Шевченко проиграл битву за полуфинал

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Сразу шестеро российских теннисистов бьются на кортах мира в пятницу, причём состоится два наших дерби. Подробности – в трансляции.