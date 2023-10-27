Медведев и Рублёв в шаге от русского финала в Вене! А Шевченко проиграл битву за полуфинал

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В пятницу, 27 октября, пройдут матчи шестерых россиян — в Вене, Базеле и Чжухае. В Китае на предварительном этапе Людмила Самсонова сразится с Вероникой Кудерметовой. Если победит Людмила, то она выйдет в плей-офф вслед за Дарьей Касаткиной, а если сильнее окажется Вероника, то дальше проследует китаянка Чжу Линь. В столице Австрии также пройдёт российское дерби – Карен Хачанов и Даниил Медведев разыграют путёвку в полуфинал. Там же Андрей Рублёв померяется силами с Александром Зверевым. И, наконец, Александр Шевченко в Базеле после победы над Тейлором Фритцем попробует пройти ещё дальше.
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Шевченко проиграл
За 2 часа 36 минут Феликс Оже-Альяссим одержал победу над Александром Шевченко — 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:1). Россиянин подавал на матч и имел один матч-пойнт, но не смог его реализовать. В полуфинале канадец сыграет с Хольгером Руне.
Александр Шевченко проиграл шесть геймов подряд на тай-брейке — 0:6. Россиянину нужно собраться!
Александр Шевченко под ноль забрал свою подачу — 6:6. Нас ждёт финальный тай-брейк!
Феликс Оже-Альяссим забрал свою подачу и теперь будет принимать на матч — 6:5.
Феликс Оже-Альяссим помешал Александру Шевченко подать на матч, сделав брейк — 5:5.
Александр Шевченко сделал брейк и будет подавать на матч — 5:4! Верим в нашего теннисиста!
Александр Шевченко в ответ забрал свою подачу под ноль — 4:4.
Феликс Оже-Альяссим взял свою подачу, отдав Александру Шевченко лишь одно очко — 4:4.
Александр Шевченко под ноль взял свою подачу — 3:3.
Не смог Александр Шевченко помешать Феликсу Оже-Альяссиму подтвердить брейк, канадец забрал свою подачу — 3:2.
Феликс Оже-Альяссим сделал обратный брейк — 2:2. Помешает ли Александр Шевченко подтвердить его?
Равная борьба была в 3-м гейме, но всё-таки он остался за Феликсом Оже-Альяссимом — 1:2.
Александр Шевченко проигрывал 15:40 на своей подаче, но собрался и подтвердил брейк — 2:0.
Сразу с брейка начал третий сет Александр Шевченко — 1:0.
Александр Шевченко успешно подал на сет — 6:3. Исход матча решится в третьей партии.
Не удалось Александру Шевченко принять на сет, Феликс Оже-Альяссим взял свою подачу — 3:5. Теперь россиянин будет подавать на матч.
Александр Шевченко также под ноль взял свою подачу — 5:2. Россиянин будет принимать на сет!
Феликс Оже-Альяссим под ноль забрал свою подачу — 2:4.
Александр Шевченко сделал брейк, а следом подтвердил его — 4:1. Болеем за нашего теннисиста!
Определился соперник Рублёва
За 1 час 20 минут Янник Синнер разгромил Фрэнсиса Тиафо и вышел в полуфинал, где встретится с Андреем Рублёвым.
Феликс Оже-Альяссим в ответ также взял свою подачу под ноль, а следом Александр Шевченко забрал свою подачу. Счёт 2:1 в пользу россиянина.
Александр Шевченко подал под ноль во втором сете — 1:0.
Феликс Оже-Альяссим выиграл тай-брейк и оставил первый сет за собой — 7:6 (7:2). Болеем за нашего теннисиста Александра Шевченко!
Александр Шевченко под ноль взял свою подачу — 6:6. Нас ждёт тай-брейк.
Феликс Оже-Альяссим забрал свою подачу — 6:5. Канадец будет принимать на сет.
Поочерёдно взяли свои подачи теннисисты. Пока счёт 5:5.
Александр Шевченко взял свою подачу, отдав Феликсу Оже-Альяссиму лишь одно очко — 4:4.
Канадец Феликс Оже-Альяссим подтвердил брейк — 4:3.
Добился Феликс Оже-Альяссим обратного брейка — 3:3. Чем ему ответит Александр Шевченко?
Напряженной выдалась подача у Феликса Оже-Альяссима, не смог его дожать Александр Шевченко. Гейм остался за канадцем — 2:3.
Под ноль забрал свою подачу Александр Шевченко — 3:1.
У Александра Шевченко был один брейк-пойнт, но он не смог реализовать его, Феликс Оже-Альяссим забрал свою подачу — 2:1.
Александр Шевченко начал первый сет с брейка, а затем подтвердил его, взяв свою подачу — 2:0.
Александр Шевченко
Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images
Начался матч Александра Шевченко и Феликса Оже-Альяссима. Теннисисты ни разу друг с другом не играли.
За 2 часа 42 минуты Хольгер Руне расправился с Томасом Мартином Этчеверри — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6). Теперь на корт выходят Александр Шевченко и Феликс Оже-Альяссим.
До тай-брейка дошли Хольгер Руне и Томас Мартин Этчеверри. После окончания их матча на корт выйдут Александр Шевченко и Феликс Оже-Альяссим.
Рублёв победил
Андрей Рублёв успешно подал на матч — 6:3. За 2 часа 32 минуты россиянин разобрался с Александром Зверевым и вышел в полуфинал, где встретится с победителем матча Тиафо — Синнер — 6:1, 7:6 (7:5), 6:3.
Александр Зверев забрал свою подачу — 3:5. А теперь Андрей Рублёв будет подавать на матч!
Андрей Рублёв взял свою подачу — 5:2. Теперь россиянин будет принимать на матч!
Александр Зверев забрал свою подачу — 2:4. Увереннее стал вести себя немец на подаче.
Андрей Рублёв оставил свою подачу за собой — 4:1. Александр Зверев на подаче россиянина кричал и бросал ракетку.
Андрей Рублёв вёл 40:15, имел три брейк-пойнта, но не сделал брейк, Александр Зверев забрал свою подачу — 1:3.
Александр Зверев вёл 40:15 на подаче Андрея Рублёва, но не смог сделать брейк. Гейм остался за россиянином — 3:0.
Андрей Рублёв сделал брейк в третьем сете — 2:0. Верим в нашего теннисиста!
Первый гейм взял Андрей Рублёв в третьем сете — 1:0.
Андрей Рублёв взял свою подачу, а следом Александр Зверев успешно подал на сет — 7:6 (7:5). Исход матча решится в третьей партии.
Александр Зверев сделал два мини-брейка и позволил Андрею Рублёву взять одну свою подачу и сделать мини-брейк. Счёт 6:4 в пользу Александра Зверева. У немца один сет-пойнт!
Андрей Рублёв сделал мини-брейк, а следом забрал две свои подачи. Александр Зверев в ответ также взял две свои подачи и сделал мини-брейк. Пока счёт 3:3 на тай-брейке.
Андрей Рублёв взял свою подачу — 6:6. Нас ждёт тай-брейк.
И опять под ноль подал Александр Зверев — 6:5. Немец попробует снова принять на сет.
Не смог Александр Зверев принять на сет, Андрей Рублёв оставил свою подачу за собой — 5:5.
Под ноль забрал свою подачу Зверев— 5:4. Александр будет принимать на сет.
Андрей опять забрал свою подачу — 4:4. Очень нервничает Зверев на подаче Рублёва. Пока у Александра не было ни одного брейк-пойнта в этом матче.
Под ноль забрал свою подачу Александр Зверев — 4:3.
Андрей Рублёв взял свою подачу, отдав лишь одно очко Александру Звереву — 3:3.
Александр Зверев кричал, бросал ракетку, но оставил свою подачу за собой — 3:2.
Андрей Рублёв также забрал свою подачу — 2:2. Пока не было ни одного брейк-пойнта за второй сет.
Под ноль забрал свою подачу Александр Зверев — 2:1.
Андрей Рублёв берёт свою подачу — 1:1. Александр Зверев недовольно жестикулирует.
Разнервничался Александр Зверев на своей подаче, но всё-таки оставил её за собой — 1:0.
Андрей Рублёв подал на матч — 6:1. Победитель сегодняшнего поединка встретится в полуфинале с лучшим из пары Тиафо — Синнер.
И ещё один брейк сделал Андрей Рублёв — 5:1. Россиянин будет подавать на сет!
Андрей Рублёв подтвердил брейк — 4:1. Болеем за нашего теннисиста!
Матч возобновлён. Андрей Рублёв продолжает свою подачу.
На трибунах кому-то стало плохо. Матч пока остановлен.
Добился Андрей Рублёв брейка в первом сете — 3:1. Удастся ли россиянину подтвердить его?
Андрей Рублёв
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Забрал Андрей Рублёв свою подачу, но Александр Зверев заставил его понервничать — 2:1.
Поочерёдно взяли свои подачи теннисисты. Пока счёт 1:1.
Начинается матч Андрея Рублёва и Александра Зверева. Зверев ведёт по личным встречам — 5-2. Он выиграл все матчи между ними с первого круга Монте-Карло-2016 до финала Цинциннати-2021, но в этом году Рублёву удалось дважды взять верх — 6:3, 7:6(9) в полуфинале Дубая и 6:2, 6:3 в четвертьфинале Бостада.
Гойо вёл 40:0 на подаче Циципаса на матч, но не смог сделать брейк. За 1 час 51 минуту Стефанос разобрался с Борной и вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым — 7:6 (7:4), 7:5. А теперь на корт выходят Андрей Рублёв и Александр Зверев.
Стефанос Циципас сделал брейк и будет подавать на матч — 6:5.
Вчерашняя победа Андрея Рублёва над Маттео Арнальди позволила россиянину квалифицироваться на Итоговый турнир.
Даниил Медведев вырвал победу у Карена Хачанова в сегодняшнем российском дерби. Вот как это было.
За 1 час 1 минуту Стефанос Циципас выиграл первый сет — 7:6 (7:4). Сразу после окончания матча Стефаноса Циципаса и Борны Гойо на корт выйдут Андрей Рублёв и Александр Зверев.
У нас вышел обзор сегодняшнего сражения Людмилы Самсоновой с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Определились участницы полуфиналов в Чжухае. Соперницей Дарьи Касаткиной станет Беатрис Хаддад-Майя, а Чжэн Циньвэнь сыграет с Чжу Линь.
Медведев победил
Медведев успешно подал на матч — 6:3! За 2 часа 16 минут Даниил расправился со своим соотечественником Кареном Хачановым — 6:3, 3:6, 6:3. В полуфинале Даниил Медведев встретится с победителем матча Циципас — Гойо.
Не смог Медведев принять на матч, подача осталась за Кареном Хачановым — 3:5. А теперь Даниил будет подавать на матч!
Под ноль взял свою подачу Карен Хачанов, а следом Медведев забрал свою — 5:2. Даниил будет принимать на матч!
Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт — 4:1 в пользу Даниила Медведева.
Даниил Медведев подтвердил брейк — 3:0. Посмотрим, чем ему ответит Карен Хачанов.
Даниил Медведев сделал брейк — 2:0. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.
Даниил Медведев забрал свою подачу в третьем сете — 1:0.
Карен Хачанов успешно подал на сет — 6:3. Исход матча решится в третьей партии.
Хачанов не смог принять на сет, Даниил Медведев забрал свою подачу — 3:5. А теперь Карен будет подавать на сет!
Карен Хачанов подтвердил брейк — 5:2. Россиянин будет принимать на сет!
Двойная ошибка на брейк-пойнте от Даниила Медведева позволила Карену Хачанову сделать брейк — 4:2!
Карен Хачанов
Фото: Emmanuel Wong/Getty Images
Карен Хачанов взял свою подачу, отдав Даниилу Медведеву лишь одно очко — 3:2. Ни одного брейк-пойнта пока не было во втором сете.
Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт — 2:2.
Под ноль подал на сет Даниил Медведев — 6:3. Россиянину хватило брейка, сделанного в начале партии.
Не смог Медведев принять на сет, Карен Хачанов оставил этот сет за собой — 3:5. А теперь Даниил будет подавать на сет!
Медведев забрал свою подачу, отдав Карену Хачанову одно очко — 5:2. Теперь Даниил будет принимать на сет!
Два брейк-пойнта имел Даниил Медведев на подаче Хачанова, но не смог реализовать их. Гейм остался за Кареном — 2:4.
Заставил Карен Хачанов понервничать Медведева на его подаче, но всё-таки Даниил оставил этот гейм за собой — 4:1.
Карен Хачанов также забрал свою подачу — 1:3. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.
А следом Даниил Медведев подтвердил брейк, отдав Карену Хачанову лишь одно очко — 3:0.
С 3-го брейк-пойнта Даниил Медведев забрал подачу Карена Хачанова — 2:0.
Даниил Медведев
Фото: Fred Lee/Getty Images
Очень напряжённой получилась подача Даниила Медведева, но всё-таки россиянин оставил её за собой — 1:0.
Начинается матч между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. По личным встречам Медведев ведёт со счётом 4-1. Хачанову во взрослом теннисе удалось обыграть его только в рамках полуфинала Кубка Кремля — 2018. С тех пор Даниил победил уже три раза подряд, в том числе дважды в нынешнем году — 6:3, 6:3 в Аделаиде и 7:6(5), 3:6, 6:3 на «Мастерсе» в Майами.
Кудерметова победила
Вероника Кудерметова приняла на матч под ноль — 7:5. За 2 часа 55 минут россиянка одержала волевую победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой — 6:4, 3:6, 7:5. Но, к сожалению, никто из них не выйдет в плей-офф турнира в Чжухае. Победа Кудерметовой позволила китаянке Чжу Линь пройти дальше. В полуфинале малого Итогового турнира из россиянок будет сражаться только Дарья Касаткина.
Вероника Кудерметова подтвердила брейк, отдав Людмиле Самсоновой лишь одно очко — 6:5.
И опять Вероника Кудерметова не дала Людмиле Самсоновой подать на матч, сделав брейк — 5:5.
А следом Вероника Кудерметова подтвердила брейк — 4:5. Сможет ли Людмила Самсонова подать на матч со 2-й попытки?
Вероника Кудерметова не дала Самсоновой подать на матч, сделав брейк — 3:5. У Людмилы было два матч-пойнта.
Людмила Самсонова добилась брейка — 5:3. Россиянка будет подавать на матч!