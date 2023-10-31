«Я новая звезда «Милана». Джокович мощно отжёг на церемонии «ЗМ», разыграв топ-блогера

IShowSpeed не узнал Новака при встрече. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не растерялся и в ответ выдал роскошную шутку.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал гостем церемонии вручения «Золотого мяча». На этой неделе Новак выступает на «Мастерсе» в Париже. В столице Франции в театре «Шатле» проходило и важное футбольное мероприятие, так что график теннисиста не пострадал.

Джокович усердно тренируется и нацелен выиграть «Мастерс», в финале которого год назад неожиданно уступил Хольгеру Руне. Соперникам не стоит рассчитывать на какие-то послабления со стороны серба, несмотря на его расслабленное поведение в последнее время.

Ещё до поездки во Францию Новак весело шутил дома над соотечественницей-теннисисткой Бояной Йованович и итальянцем Маттео Арнальди, а уже в Париже отметился яркой гримасой, когда камеры застали его на трибунах во время финала Кубка мира по регби рядом с популярной певицей Ритой Орой.

На церемонии «Золотого мяча» Джокович не изменял себе в плане юмора, но начнём с серьёзного. Новак вручил женский «ЗМ» футболистке «Барселоны» Айтане Бонмати. Джокович также пересёкся с обладателем мужского «Золотого мяча» Лионелем Месси, с которым он давно знаком, оба спортсмена испытывают взаимное уважение друг к другу. Новак тепло поздравил Лео с завоеванием рекордной восьмой награды, о чём сообщил в соцсетях клуб аргентинца «Интер Майами».

Новак Джокович и Айтана Боймати на церемонии «Золотого мяча» Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Ещё Джокович поговорил с журналистами о своей любви к футболу. Он мечтает, чтобы однажды «Золотой мяч» выиграл игрок из Сербии.

«Я никогда раньше не посещал церемонию вручения «Золотого мяча», так что мне здесь очень нравится. Конечно, я очень люблю футбол. Это самый популярный спорт в мире с большим отрывом. Я вырос, играя в футбол и смотря футбол. Мой отец некоторое время был профессиональным игроком. Я очень рад быть здесь. Кто станет следующим сербским обладателем «Золотого мяча»? Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч».

Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки, Александр Митрович, лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть Душан Тадич, который много лет был капитаном «Аякса», капитан сборной. Сергей Милинкович-Савич… Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их. Конечно, при наличии Лионеля Месси, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе трудно выиграть «Золотой мяч», не знаю, насколько это реально», — сказал Джокович.

Мечта Джоковича вполне может сбыться. Сербия – небольшая, но спортивная страна. Новак – самый титулованный теннисист в истории. Никола Йокич – чемпион НБА и двукратный MVP сильнейшей баскетбольной лиги мира. В обозримом будущем элитный талант вполне может появиться и в футболе.

Новак не был бы самим собой, если бы ограничился одним лишь официозным вручением награды и банальными заявлениями о футболе. На церемонии Джокович мощно отжёг при встрече с популярным блогером IShowSpeed, который славится своим фанатичным отношением к Криштиану Роналду. Американец, вероятно, не следит за другими видами спорта, поэтому он не узнал Джоковича (или сделал вид, что не узнал) при встрече на красной дорожке.

Новак Джокович затроллил блогера Фото: кадр из видео

IShowSpeed подошёл к Джоковичу и сказал: «Как тебя зовут? Ты выглядишь очень знакомо».

Новак с юмором ответил: «Я новая звезда «Милана».

Блогер подумал, что ему говорят правду и прокричал: «Да, да, да!»

Джокович продолжил: «Я ещё не играл, но должен выйти в следующем матче. Я планирую оформить хет-трик».

Конечно, нельзя исключать, что IShowSpeed знает, кто такой Джокович, и просто решил пошутить над теннисистом. Даже если это так, то следует отдать Новаку должное. Он не растерялся и в ответ выдал мощнейшую шутку, которая сразу же разошлась по Сети.

К слову, IShowSpeed отметился ещё одним курьёзом, перепутав друга защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола, который попросил сделать совместное фото, с самим футболистом. К тому же, он коверкал его фамилию и называл «Гавардали». Стоявший рядом Йошко стушевался и поспешно ушёл подальше от весёлого блогера, который заулыбался и заявил, что его просто затроллили подписчики.

IshowSpeed выпускает несерьёзный игровой контент, так что дурачество с его стороны объяснимо. Джокович ответил ему максимально иронично, в отличие от Гвардиола. Чувство юмора – одно из многих достоинств Новака, которое он в очередной раз продемонстрировал публике.