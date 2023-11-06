Каковы шансы Медведева и Рублёва на Итоговом? «Мастерс» в Париже дал много ответов

Итоговый чемпионат ATP сезона-2023 пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. Уже определены все участники. Завершившийся в Париже «Мастерс» можно смело назвать генеральной репетицией в преддверии заключительного мужского турнира в сезоне, на котором будут расставлены все точки над «i».

Шутка ли, но Новак Джокович даже в далеко не лучшем, по его же словам, состоянии, связанном с кишечной инфекцией, завоевал свой седьмой титул на кортах Берси. Да, проблемы у серба были: тяжёлые трёхсетовые матчи с Грикспором, Руне и Рублёвым говорят сами за себя. Однако в нужный момент Новак всё равно прибавляет и показывает, кто здесь номер один.

Именно Ноле, разумеется, будет главным претендентом на успех в Турине. После триумфального US Open первой ракетке мира хватило одного турнира (не считая Кубка Дэвиса), чтобы в очередной раз доказать своё превосходство над остальными теннисистами. Новаку уже 36 лет, поэтому паузы логичны, да и нет никакого смысла играть всё подряд.

Если брать Карлоса Алькараса, с ходу проигравшего в Париже Роману Сафиуллину, то форма испанца после восстановления от очередного повреждения явно оставляет желать лучшего. Стефанос Циципас в столице Франции понравился (хотя на фоне романа с Паулой Бадосой мысли грека всё больше уходят в другое русло), как и Хольгер Руне, который, правда, не сумел защитить титул. Немец Александр Зверев продолжает искать свой теннис, однако после восстановления от тяжёлой травмы олимпийский чемпион уже вернулся в необходимый для игроков из топ-10 ритм.

На россиянах же хочется остановиться подробнее. Даниил Медведев уже становился чемпионом Итогового, но до сих пор не выигрывал дважды ни одного турнира ATP (20 титулов, все в разных городах). В Париже Медведев с ходу уступил во втором круге в итоге дошедшему до финала Григору Димитрову, но в целом нынешний сезон нашему соотечественнику удался. Не нравится разве что участившаяся серия из поражений в финалах (Джоковичу на US Open, затем дважды Синнеру в Пекине и Вене). Пора бы Даниилу снова научиться выигрывать титульные матчи. Тревожит и подача Медведева: слишком уж много стало двойных, при этом зачастую в ключевые моменты (например, на тай-брейках). Кто-то считает, что поражение от Димитрова добавит Медведеву дополнительных эмоций и даст больше времени на отдых.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения. Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал «наевшимся», — выразил мнение президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Посмотрим, как получится на деле.

Что касается Андрея Рублёва, то его теннис во Франции очень понравился. На медленном харде Берси россиянин чувствовал себя как рыба в воде, многое получалось, но в полуфинале с Джоковичем не хватило терпения и прежде всего сил после выматывающей встречи с де Минором накануне. Главная проблема Андрея известна давно, в том числе ему самому: ментальная подготовка и психология. У Рублёва один из сильнейших форхендов в туре, приличная подача, движение. Но далеко не всегда победы зависят только от этих компонентов, хотя свой первый в карьере «Мастерс» россиянин наконец-то выиграл, став чемпионом на грунте в Монте-Карло.

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Шансы Медведева на успех в Турине объективно оценим выше, нежели у Рублёва, но в любом случае приятно, что сразу два российских теннисиста примут участие в главном турнире года. Особенно на фоне мировой политической обстановки и различных санкций, которыми замучили отечественный спорт. Хочется пожелать Даниилу и Андрею удачи, им обоим по силам достойно выступить в Италии.