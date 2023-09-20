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Мария Шарапова активно тренируется — теннисистка может возобновить карьеру после долгого перерыва

«Предчувствую ещё одно возвращение». Шарапова сыграет свадьбу и сразу возобновит карьеру?
Михаил Георгиев
Мария Шарапова активно тренируется
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Мария активно тренируется и явно намекает, что фанаты ещё могут увидеть её на корте.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, аккурат перед началом пандемии коронавируса. Мария начала развивать свой бизнес и строить личную жизнь с британским миллионером Александром Гилксом, от которого родила сына Теодора летом 2022-го. Шарапова также регулярно посещает различные выставки и показы, выступает на форумах в защиту прав женщин.

В последнее время привычная картина жизни Марии несколько изменилась. Шарапова всё чаще фигурирует в новостях СМИ, которые связаны непосредственно с теннисом.

Например, посещение «Мастерса» в Торонто, частое присутствие на трибунах прошедшего US Open, яркое высказывание о неравенстве призовых между игроками ATP и WTA.

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Кроме того, Мария показывает своим подписчикам в социальных сетях, что активно тренируется, соблюдает диету.

«Возвращаюсь к регулярной программе тренировок. Сильное тело – сильный ум», — подписала одно из последних видео Шарапова.

Это нормальное явление для человека – придерживаться здорового образа жизни. Однако есть основания полагать, что целью Марии является не только стремление оставаться в отличной физической форме.

Австралийская теннисистка Дарья Савилл (Гаврилова) считает, что Шарапова всерьёз собирается возобновить карьеру. Такой вывод она сделала после просмотра цикла тренировок Марии, в котором присутствуют выпады, тяга в наклоне и прочие упражнения с гантелями, скручивание и тому подобное.

«Предчувствую ещё одно возвращение. Никто не делает такие упражнения, просто чтобы «хорошо себя чувствовать», — написала Савилл.

Мария Шарапова активно тренируется в последнее время

Мария Шарапова активно тренируется в последнее время

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Есть ли в словах Савилл какая-то доля истины? Вполне возможно. Шарапова действительно очень активно тренируется, причём делает весьма необычный комплекс упражнений, как отметила Савилл. Нечто подобное было, когда Мария готовилась вернуться на корт после 15-месячной дисквалификации за употребления мельдония. Конечно, сейчас ситуация абсолютно иная, камбэк является далеко не решённым вопросом, и вообще его вероятность пока следует оценивать однозначно ниже 50%. Тем не менее она явно не нулевая.

Для начала Марии нужно сыграть свадьбу с Гилксом. В декабре 2020 года пара объявила о помолвке. До бракосочетания дело пока не дошло, несмотря на активные спекуляции в медиа по этому поводу. Однако в данном направлении есть подвижки. Журнал People пару недель назад сообщил, что Шарапова и Гилкс готовятся пойти под венец. Подробности о дате и месте проведения церемонии пока не сообщаются, но утверждается, что это случится в обозримом будущем. После решения вопроса со свадьбой можно полностью сконцентрироваться на возобновлении карьеры.

Шараповой сейчас 36 лет. Солидный спортивный возраст, но не тот, в котором окончательно завязывают с теннисом. Серене Уильямс было столько же, когда она весной 2018 года вернулась на корт после рождения первого ребёнка – дочери Алексис Олимпии. Роды проходили тяжёло, с кесаревым сечением. Уильямс до конца карьеры осенью 2022-го так не выиграла ни одного турнира «Большого шлема», но выступала вполне конкурентоспособно и несколько раз была очень близка к тому, чтобы взять 24-й мэйджор и повторить рекорд Маргарет Корт.

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Недавно датчанка Каролина Возняцки вернулась в игру после рождения ребёнка и 3,5 года перерыва. Она с ходу показала достойный результат. На US Open – 2023 добралась до 1/8 финала, где в трёх сетах уступила будущей чемпионке Кори Гауфф (3:6, 6:3, 1:6). Вполне вероятно, Каролина могла зайти немного дальше, если бы сетка была попроще. Сейчас она 237-я ракетка мира, но при этом однозначно способна создать проблемы представительницам топ-20 рейтинга WTA. Результат на первом ТБШ после перерыва просто отличный. Интересно, как Возняцки проявит себя на Australian Open – 2024, к которому она собирается целенаправленно готовиться в ближайшие месяцы.

Можно вспомнить и экс третью ракетку мира Элину Свитолину, пропустившую примерно год из-за декрета. Элина триумфально вернулась, дойдя до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и полуфинала Уимблдона. Конечно, сравнивать её с Шараповой не совсем корректно. Свитолина изначально планировала камбэк. Ей всего 29 лет, и об уходе из тенниса она не думает. Тем не менее Элина доказывает, что можно вернуться и сразу же достойно выступать после продолжительной паузы в связи с рождением ребёнка.

Всё-таки Возняцки больше годится, чтобы проводить аналогии с Шараповой. Каролина младше Марии на три года. Это важно, но не критически. Опять же, Серена возвращалась в 36 лет и четыре раза участвовала в финалах ТБШ. И это после тяжёлых родов.

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Женский теннис сейчас переживает не лучшие времена. Нет явной доминирующей силы. Ига Свёнтек сбавила обороты и потеряла статус первой ракетки мира. Арина Соболенко вроде как играет качественно, но в решающих матчах часто оступается и пока имеет в активе только одну победу на мэйджоре. Елена Рыбакина после сенсационного успеха на Уимблдоне-2022 тоже не обзавелась вторым кубком ТБШ. Гауфф впервые выиграла «Шлем» на US Open. Далеко не факт, что её коллекция пополнится ещё одним трофеем подобного уровня в ближайшее время. Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула на мэйджорах вообще никогда не добиралась до полуфиналов.

Серена недавно родила второго ребёнка. Почти наверняка на корте в официальном матче её больше не доведётся увидеть, но если бы американка вдруг собралась и начала тренироваться, то могла бы сейчас играть примерно как Возняцки. Не претендовать на «Шлемы», но и не позориться, постоянно проигрывая в первых раундах крупных турниров. Чем Шарапова хуже? В 2020 году Мария ушла из-за проблем с плечом и просто потому что теннис ей надоел. Но проблемы со здоровьем могут пройти, а ностальгия по любимому виду спорта – вернуться. Шарапова усиленно тренируется и никак не комментирует спекуляции по поводу своего возможного возвращения на корт. Неужели готовит сюрприз любителям тенниса? Большинство фанатов воспримут возобновление её карьеры с восторгом. Или нет? Предлагаем пройти опрос.

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