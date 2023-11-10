«Полнейший бардак!» Грандиозный скандал после жеребьёвки Итогового турнира ATP — 2017

Организаторы не смогли нормально провести церемонию, а затем опубликовали ошибочное расписание и ввели в заблуждение болельщиков.

Даже самые престижные теннисные турниры часто страдают от проблем с организацией. Порой ответственные лица допускают вопиющую некомпетентность, которая, казалось бы, невозможна на столь высоком спортивном уровне. Итоговый чемпионат ATP 2017 года стал ярким тому примером.

Фейлы у организаторов начались ещё на Next Gen ATP Finals в Милане. Церемонию жеребьёвки молодёжного Итогового назвали сексистской. В неловком мероприятии, среди прочего, поучаствовали на тот момент ещё восходящие российские звёзды тенниса Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Выводов сделано не было. Через несколько дней организаторы умудрились серьёзно накосячить и на взрослом Итоговом, который состоялся на арене O2 в Лондоне.

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP 2017 года проходила в среду, 8 ноября. Уже с самого начала возникли проблемы. Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер, которого пригласили проводить жребий в прямом эфире программы «Завтрак с Крисом Эвансом» на радио BBC, не явился на мероприятие в запланированное время. Причина? Легендарный немец стал жертвой трафика в Лондоне.

«Борис Беккер застрял в пробке. На самом деле он в машине и уже едет. Мы начнём проводить жеребьёвку, когда Борис прибудет сюда», – сказал Эванс в 8:15, когда мероприятие уже должно было стартовать.

Борис Беккер на церемонии жеребьёвки Итогового турнира ATP — 2017 Фото: Из личного архива Бориса Беккера

Беккер всё-таки явился на церемонию почти с часовым опозданием, хотя организаторы уже подумывали начинать без него.

По итогам жеребьёвки швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джек Сок попали в группу Бориса Беккера. Испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и бельгиец Давид Гоффен оказались в группе Пита Сампраса.

Серб Новак Джокович ещё летом досрочно завершил сезон-2017 из-за травмы локтя, поэтому в Лондон не приехал. Не было там и действующего чемпиона Итогового британца Энди Маррея, которого мучили боли в бедре. Состав участников оказался на редкость неименитым.

Тем не менее Федерер и Надаль играли, что способствовало интересу зрителей. Хотя фанаты Роджера и Рафы в итоге пострадали из-за очередного прокола организаторов.

На официальном сайте ATP после жеребьёвки опубликовали расписание, согласно которому матчи группы Пита Сампраса начинаются в воскресенье, 12 ноября, а встречи группы Бориса Беккера – в понедельник, 13 ноября. На самом деле всё было наоборот.

Билеты на Итоговый чемпионат ATP продаются не конкретно на матч тех или иных теннисистов, а на весь игровой день. В итоге фанаты Надаля купили пропуска на те дни, когда играл Федерер. Соответственно, поклонники Роджера приобрели билеты на матчи Рафы. Всё из-за глупейшей ошибки на сайте ATP.

Ошибочное расписание Итогового-2017 на официальном сайте ATP Фото: Скрин с официального сайта ATP

Неточность в расписании исправили, но поздно. Болельщики Федерера и Надаля со злостью удивлялись, как можно допускать подобные фейлы на столь высоком уровне. Многие ведь купили билеты сразу на все три матча группового этапа Роджера и Рафы, но в итоге не попадали на игры своих кумиров.

Более того, часть фан-базы Федерера не любит Надаля и наоборот. Эти люди внезапно узнали, что им придётся смотреть за выступлением самого ненавистного игрока. Неудивительно, что любители тенниса в соцсетях писали гневные сообщения примерно следующего посыла.

«Купили билеты, основываясь на объявлении ATP! Абсолютная безответственность»

«Вы не можете опубликовать нормальное расписание? Федерер только что сказал, что стартует в воскресенье, но у вас в этот день стоит игра Надаля. Полнейший бардак!»

«ATP снова облажалась. Второй раз на этой неделе. Я был взволнован и думал, что наконец-то смогу увидеть вживую игру Надаля, но мои надежды не оправдались».

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер в 2017 году Фото: Rob Foldy/Getty Images

Что ещё хуже, ATP неправильно указала время начала матчей одиночного разряда, перепутав его с парным. Изначально написали, что «одиночники» сыграют в 9:00 и 15:00, хотя они выходили на корт в 14:00 и 20:00 по местному времени. Хотя неточное время – это ещё относительно мелкий косяк на фоне ошибочных дат матчей.

Итоговый-2017 прошёл под стать предшествовавшим ему событиям – на корте происходил настоящий хаос. Надаль никогда не выигрывал Итоговый, но у него появился неплохой шанс в отсутствие Джоковича и Маррея. Не судьба.

Рафа проиграл стартовый матч Гоффену, после чего снялся из-за травмы колена. Его в экстренном порядке заменил запасной соотечественник Пабло Карреньо-Буста, который уступил в двух оставшихся встречах группы с Домиником Тимом и Григором Димитровым.

Казалось, что в таких условиях дорога расчищена для Федерера. Роджер шёл за рекордным седьмым титулом Итогового. В группе он победил Александра Зверева, Марина Чилича и Джека Сока. Сетка плей-офф выглядела максимально комфортной. В ней присутствовали Федерер (№2), а также номинально слабейшие участники Итогового с самыми низкими номерами посева Григор Димитров (6), Давид Гоффен (7) и Джек Сок (8).

Григор Димитров и Давид Гоффен — неожиданные чемпион и финалист Итогового турнира ATP — 2017 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако Роджер даже не добрался до решающего матча, сенсационно уступив Гоффену (6:2, 3:6, 4:6) в полуфинале. Чемпионом Итогового стал Димитров, который в финале в трёх сетах сломил Давида (7:5, 4:6, 6:3).

На Итоговом-2017 организаторы допускали оплошности, которые даже не на каждом любительском соревновании можно увидеть. Тем не менее если ошибка уже совершена, то лучшее, что можно сделать – извлечь из неё урок и не допускать подобного в будущем. ATP так и поступила. Авторитетная ассоциация больше не позволяла себе столь вопиющих организационных провалов после скандального 2017-го.