Джокович единственный в этом году обыграл всех из топ-10. Теперь он заберёт и Итоговый

До Итогового турнира — 2023 осталось несколько дней. Все участники известны, многие уже находятся в Турине и ожидают жеребьёвки и соперников по группе. Правда, финал ATP в этом году вряд ли подарит какую-то интригу или непредсказуемого победителя.

Новак Джокович, делящий с Роджером Федерером первое место по количеству побед на Итоговом (6), в очередной раз едет в Турин. За ещё одним титулом. Самое время сербу обогнать швейцарского коллегу по «Большой четвёрке». И у него для этого есть всё.

1. Тотальная доминация над топовыми соперниками

В первую очередь в пользу Джоковича в этом году говорят цифры и статистика. Новак за текущий сезон обыграл всех соперников по Итоговому: трижды — Андрея Рублёва, дважды — Даниила Медведева и Карлоса Алькараса, по одному разу — Александра Зверева, Хольгера Руне, Янника Синнера и Стефаноса Циципаса. При этом итальянец Синнер, например, ни разу за свою карьеру не одолел Новака. Досталось от серба и двум запасным — Тейлору Фритцу и Хуберту Хуркачу.

Из всей группы сильнее серба в этом сезоне по разу оказывались только Медведев (полуфинал Дубая), Руне (четвертьфинал Рима) и Алькарас (финал Уимблдона).

Янник Синнер и Новак Джокович у сетки на Уимблдоне-2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

По количеству титулов за год Джокович вместе с Алькарасом занимает первое место. У серба и испанца – по шесть трофеев. При этом по качеству титулов Новак опережает Карлоса, имея в активе три турнира «Большого Шлема», два «Мастерса» и победу в Аделаиде (ATP-250). 20-летний испанский вундеркинд же выиграл один ТБШ, по два «тысячника» и «пятисотника» и один турнир категории ATP-250 в Буэнос-Айресе на старте сезона.

Все цифры подводят к тому, что Джокович в 2023 году очень силён. И просто так отдавать Итоговый он не станет.

2. Преодоление трудностей и сохранение пиковой формы

Новак в этом сезоне не играл беспрерывно на протяжении всего года, как это делал, например, Андрей Рублёв. В марте сербу пришлось пропустить два «Мастерса» – в Индиан-Уэллсе и Майами – из-за трудностей с ковидной прививкой. На апрельском «тысячнике» в Мадриде он не сыграл из-за проблем с локтем, также серб снялся с «Мастерсов» в Торонто и Шанхае во второй половине сезона. Но почти каждый раз Новак беспроблемно возвращался в тур и быстро набирал пиковую форму.

Для 36 лет Джокович находится в отличной физической форме. Он хорошо и оперативно восстанавливается, много работает и на протяжении долгого времени удерживает состояние, в котором способен играть с топами.

Половину недавнего «Мастерса» в Париже Джокович провёл с расстройством кишечника. После победного финала серб поделился тем, как он играл с плохим самочувствием.

«Я мало ел в эти дни, наверное, только раз в день, а потом вообще ни разу. Просто пил много жидкости, потому что она быстро выводится из организма. Потом, конечно, у тебя кружится голова, ты всё время чувствуешь обезвоживание. Чувствуешь слабость.

Когда спортсмен выходит на корт, всё очень просто. Ты либо позволяешь обстоятельствам и чувствам тобой овладеть, либо как-то борешься с этим и выкладываешься. Другого варианта не дано. Ты либо пасуешь и вылетаешь, либо пытаешься черпать энергию из адреналина, который дарят зрители, из духа соперничества на корте. Вот что помогло мне получить дополнительный толчок, дополнительную энергию на этой неделе».

Новак Джокович с трофеем «Мастерса» в Париже Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

3. Психологическая устойчивость

Джокович известен тем, что он психологически давит на соперников и при этом сам морально остаётся в равновесии. Подобная устойчивость серба проявляется и за пределами корта.

Новак, как правило, не стесняется делиться своими планами и быть откровенным.

«Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то всё возможно. Почему бы мне не попытаться побить и этот рекорд? Сейчас у меня на 12 побед меньше, но впереди есть ещё несколько лет.

Я собираюсь побить все возможные рекорды. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы сказать и признать это. И вот почему я не нравлюсь людям. Я никем не притворяюсь и всегда старался соответствовать тому, во что верю», – цитирует Джоковича Kurir.

О целях на остаток сезона серб тоже умалчивать не стал.

«Думаю, мне нужна ещё одна победа, чтобы гарантировать себе первую строчку по итогам года. Это моя главная цель, помимо Кубка Дэвиса. На ближайшие три дня я отложу ракетку, буду восстанавливаться, проводить время с семьёй и набираться сил. Потом поеду в Турин, где каждый матч будет как финал большого турнира. И все они будут важны, потому что в них будут разыгрываться солидные очки. Я поеду с хорошими ощущениями и запасом уверенности. Я не проиграл ни одного матча после финала Уимблдона, поэтому надеюсь завершить сезон на высокой ноте», – рассказал Новак для The Tennis Letter.

Нет ни одного основания не верить Джоковичу. На Турин он настроен основательно. И этому есть ещё одно объяснение.

4. Сколько лет на пике осталось у Новака?

Джокович играет в про-туре с 2003 года – целых два десятилетия! Сегодня Новаку 36. Очевидно, что бóльшая часть карьеры серба позади. А игры́ на пике формы впереди у него всё меньше.

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Так что сейчас Джокович будет бороться за каждый топовый титул. Итоговый-2023 не станет исключением. Турнир пройдёт в Турине с 12 по 19 ноября.