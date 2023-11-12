Жуткий скандал. Сразу двух теннисистов дисквалифицировали во время матча Итогового-1975

С 1970 года в мужском теннисе проводится Итоговый чемпионат ATP. Турнир носил разные названия, но суть его оставалась неизменной. Восемь лучших игроков делятся на две группы и соревнуются за звание сильнейшего в конце сезона.

Итоговые чемпионаты не славились большим количеством скандалов, в отличие от турниров «Большого шлема». Они длятся на неделю меньше, матчи играются до побед в двух сетах. К тому же на Итоговый съезжается вся элита тенниса, соответственно, от суперзвёзд ожидается профессиональное поведение. Вопиющее исключение из правил состоялось в 1975 году, когда судья дисквалифицировал сразу двух участников матча.

30 ноября 1975 года в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP (тогда назывался Commercial Union Assurance Masters) в Стокгольме на корте сошлись американец Артур Эш и румын Илие Настасе. Перед этим соперники встречались 10 раз, Настасе имел преимущество 6:4.

Американец и румын давно недолюбливали друг друга. Долгое время обходилось без эксцессов, но на Итоговом-1975 в Стокгольме взаимное презрение теннисистов прорвалось прямо во время матча.

Артур Эш и Илие Настасе Фото: Ron Galella/Getty Images

В третьем сете Эш внезапно ушёл с корта при счёте 1:6, 7:5, 4:1, 40:15 в свою пользу, не выдержав издевательских выходок Настасе. Румын очень долго не исполнял подачу. Один из болельщиков на трибунах сказал ему поторопиться, на что Илие прокричал ему «Заткнись!». Затем были споры с судьёй и снова пререкания с фанатом, что ещё больше затягивало время. Артур Эш долго наблюдал за этим и терпеливо ждал. Настасе наконец-то вроде как был готов играть, но четыре раза притворился, будто собирается подавать. Каждый раз он кричал: «Вы готовы, мистер Эш?». Нервы Артура после этого сдали, и он ушёл с корта.

Через минуту судья Хорст Клостеркемпер из Западной Германии всё-таки дисквалифицировал румына за умышленную задержку времени. У того уже было одно предупреждение, когда в концовке неудачного для себя второго сета он умышленно ударил мячом очень близко к рефери. Проблема в том, что Эш в момент дисквалификации Настасе не находился на площадке. Поэтому Клостеркемпер аннулировал результат матча и признал обоих теннисистов проигравшими. Уникальный случай в истории.

Артур Эш занимал пост вице-президента ATP. Он активно боролся за права игроков и всегда образцово вёл себя на корте. Настасе – его полная противоположность. Во время матчей румын устраивал настоящий цирк, кривлялся, умышленно действовал на нервы своим соперникам, болельщикам, судьям и прочим официальным лицам. Журналисты прямо называли его «теннисным клоуном». В ночь перед матчем с Эшем румын распивал коктейли в баре Гранд-отеля в Стокгольме и заявлял, что собирается показать Эшу «все свои старые трюки и некоторые из новых». Артур это слышал и понимал, чего ждать, но Настасе всё-таки удалось его спровоцировать.

«Конечно, мне уже много раз хотелось уйти с площадки в матче с Настасе, как и любому другому игроку. Но раньше он никогда меня так не раздражал. Я вышел из себя впервые за 10 лет. Настасе застопорился примерно на две минуты и не подавал. Такая задержка противоречит правилам, с которыми я прекрасно знаком, потому что сам помогал их писать. Я знаю, что правила были нарушены, причём очевиднейшим образом. Рефери был неправ, объявив о двойной дисквалификации. Буду подавать протест, хотя знаю, что это ни к чему не приведёт. Признаю, что был неправ, уходя с корта. Но я больше не потерплю подобного поведения от Настасе. Этот инцидент является настоящей клоунадой, а двойная дисквалификация выглядит как неудачная шутка», — сказал Артур сразу после матча.

Артур Эш в 1975 году Фото: Tony Duffy/Getty Images

И всё-таки двойная дисквалификация — странное явление, с которым что-то нужно было делать.

Беспрецедентную ситуацию на протяжении четырёх часов разбирали президент Международной федерации тенниса (ITLF) Дерек Хардвик, организаторы и судьи Итогового турнира. Всё это происходило в присутствии обоих теннисистов. В конечном счёте приняли следующее решение — не учитывать проступок Артура Эша и присудить ему техническую победу в матче с Настасе.

Примечательно то, что румын не стал оспаривать вердикт теннисных чиновников, хотя он ему не понравился.

«Если ты не американец, то в теннисе с тобой никто не будет считаться. Меня всегда выставляют виновником. Не вижу смысла как-то оправдываться», — сказал Настасе.

Илие Настасе в 1975 году Фото: Tony Triolo/Getty Images

На Итоговом-1975 Эш занял первое место в своей группе. Он обыграл итальянца Адриано Панатту и испанца Мануэля Орантеса в придачу к присуждённой победе над Настасе. Илие стал вторым. Румын оказался сильнее тех же Панатты и Орантеса, так что «технарь» в матче с Эшем позволил ему продолжить борьбу за титул.

В полуфинале Настасе обыграл аргентинца Гильермо Виласа (6:0, 6:3, 6:4), а Эш уступил шведу Бьорну Боргу (4:6, 6:3, 2,6, 2:6). В решающем матче Настасе без шансов разгромил Борга (6:2, 6:2, 6:1) и стал чемпионом Итогового-1975.

В каком-то смысле жаль, что Эш и Настасе ещё раз не сошлись на корте и не выявили сильнейшего в полноценной борьбе в Стокгольме. Румын наверняка вёл бы себя сдержаннее и не срывал матч. После Итогового-1975 они ещё трижды встречались (2-1 в пользу Эша), все игры были доведены до конца.

Скандальный инцидент в матче Эш – Настасе всё-таки имел некоторые положительные последствия – он стал толчком к разработке Кодекса поведения игрока, который был принят в том же 1975 году. Этот свод норм поведения для теннисистов действует по сей день, хотя и претерпел несколько редакций – последнюю в 2012 году.