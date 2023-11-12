6 топ-матчей понедельника: дерби Медведев — Рублёв, Капризов против «Далласа»

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🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли Капризов с лидером Центрального дивизиона?

«Миннесота» проиграла два последних матча и находится вне зоны плей-офф, в то время как «звёзды» чувствуют себя вполне уверенно и возглавляют Центральный дивизион. У главной звёзды «дикарей» Кирилла Капризова дела тоже пока идут не совсем идеально, хотя он и придерживается вполне солидного графика в очко за матч, но все ждут от Кирилла большего. Против «Далласа» Кирилл Капризов играть любит – в восьми матчах регулярки за карьеру с этой командой у него 12 (6+6) очков, и лишь в двух встречах он оставался без результативных баллов. Сможет ли он зажечь и помочь «Миннесоте» прервать серию неудач?

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: молодой и боевой «Хьюстон» готов бросить вызов действующим чемпионам НБА

Перед началом регулярного сезона трудно было предположить, что молодой коллектив сразу же будет стараться больше выигрывать. Многие предполагали, что приход разыгрывающего Фреда Ванвлита и лёгкого форварда Диллона Брукса — это своего рода инвестиция в долгосрочную перспективу. Как итог, на старте у подопечных Име Удоки пять побед при трёх поражениях. Что предложат техасцы действующим чемпионам «Денвер Наггетс», у которых на старте восемь побед и всего лишь одно поражение?

Фред Ванвлит и Никола Йокич Фото: Getty Images

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит в повторении финала 2013 и 2014 годов?

Когда «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит» встречаются между собой, именно эти финальные серии, которые, казалось, были совсем недавно, первыми приходят на ум. Так или иначе, в составе «Сан-Антонио» играет 19-летний Виктор Вембаньяма, на счету которого в среднем по сезону 19,9 очка, 8,6 подбора и 2,6 блок-шота. Но что касается общих побед «шпор» Грега Поповича, ситуация выглядит не лучшим образом — три победы при шести поражениях. «Майами» Эрика Споэльстры тем временем после неудачного старта имеет в своём распоряжении четыре победы подряд. Очередной экзамен на прочность для Виктора Вембаньямы.

Виктор Вембаньяма Фото: Getty Images

🎾 16:30*: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 7), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: подтвердит ли Алькарас свой статус лидера группы?

Карлос Алькарас как теннисист с наивысшим посевом в Красной группе начнёт предварительный этап матчем с седьмой ракеткой турнира Александром Зверевым. Теннисисты уже встречались шесть раз, и пока никому не удалось уйти в отрыв — ничья 3-3. Александр был сильнее в Акапулько, Вене-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2022. Карлос отличился в Мадриде-2022 и 2023, а также на US Open — 2023. Победитель нового матча во 2-м туре Красной группы сыграет с триумфатором российского дерби Даниил Медведев — Андрей Рублёв, а проигравший — с проигравшим.

Карлос Алькарас Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

🏒 19:00: ЦСКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продолжится ли падение действующего чемпиона?

ЦСКА выглядит удручающе, как говорит легенда клуба Борис Михайлов, и с этим сложно не согласиться. За последние дни армейцы опустились с пятой на седьмую строчку на Западе, «влетев» дома «Ладе», «Трактору» и «Авангарду». За эти три игры они пропустили 14 шайб. «Нефтехимик» возьмёт действующих чемпионов тёпленькими, и те продолжат своё падение или же ЦСКА соберётся как умеет и хотя бы временно переломит ситуацию? Месяц назад, когда припёрло, команда Сергея Фёдорова отгрузила соперникам 20 шайб за три матча.

Ярослав Дыбленко, Даррен Диц и Максим Мамин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎾 23:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто окажется сильнее в российском дерби?

Главный матч для поклонников российского тенниса состоится в первый же игровой день в рамках Красной группы. Друзья-приятели с детства, партнёры по сборной, непримиримые соперники на корте, а с недавних пор и кумовья — Андрей Рублёв и Даниил Медведев в очередной раз будут выяснять, кто из них сильнее. На уровне основных сеток ATP теннисисты встречались уже восемь раз, и счёт пока заметно в пользу Медведева — 6-2. Причём оба поединка этого сезона остались за Даниилом — в финале Дубая и четвертьфинале US Open. И всё же Андрею удалось нанести ему два чувствительных поражения — в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2021 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2022. Тогда Медведев в итоге не смог выйти из группы, а Рублёв уступил в полуфинале. Что получится на этот раз и как исход российского дерби повлияет на состав плей-офф — узнаем совсем скоро.