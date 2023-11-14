Рублёв ругался, падал и швырял бутылку на Итоговом. Но Медведева было не остановить

Чемпион US Open 2021 года с победы стартовал на турнире в Турине и вышел в лидеры группы.

В понедельник, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) состоялись матчи 1-го тура в Красной группе. На вечернюю сессию организаторы поставили российское дерби с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, посеянного под третьим номером, и Андрея Рублёва (5).

Год назад Медведев и Рублёв уже играли друг с другом на Итоговом. Тогда это тоже был матч 1-го тура группового этапа, и сильнее оказался Андрей: 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). После этого, уже в сезоне-2023, соперники провели два очных матча, и в обеих встречах лучшим был Даниил, не отдавший ни партии ни в финале Дубая, ни в четвертьфинале Открытого чемпионата США. После той победы в сентябре счёт в личном противостоянии стал 6-2 в пользу чемпиона US Open — 2021.

Что говорили теннисисты перед новым противостоянием

Медведев подчеркнул, что и он, и Рублёв будут стремиться победить, несмотря на дружеские отношения за пределами корта. «Кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать, что ещё можно сказать. На самом деле да, всё время играть друг против друга, я бы сказал, неприятно. На корте думаю, что нам будет всё равно, главное – победа и всё такое. Тут больше имеет значение, что будет после матча, и неважно, проиграл ты или выиграл. Даже когда ты проиграл, смотришь на него [Рублёва], а он не знает, что делать, – разговаривать с тобой или не разговаривать. Но всё равно на корте каждый хочет победить, поэтому будет борьба», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Больше».

Андрей же в шутку выразил надежду, что Даниил, завоевавший титул на Итоговом в 2020 году, даст ему выиграть матч. «Классно себя здесь ощущаю, до понедельника себя точно буду классно ощущать. Даня на Итоговом уже побеждал, поэтому пусть даст мне шанс тоже победить (смеётся)», — сказал он перед турниром.

И поделился мнением об игре соотечественника. «Он как… Знаете, он убивает тебя медленно, понимаете (смеётся)? И ты это чувствуешь. Если Алькарас убивает вас быстро, Медведев убивает медленно. Не торопится, наслаждается моментом. Ты чувствуешь, что постепенно умираешь», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.

Как эксперты оценивали шансы Медведева и Рублёва

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Рублёв может выглядеть чуть получше. «Класс игры у Дани и Андрея не настолько разительный, так что выиграть может любой. Рублёв играет мощнее, а Медведев — разнообразнее, у каждого свои козыри. Единственное, Андрей на ходу, а Медведев нет. Дане надо вработаться в турнир, настроить нервную систему, и так как это первый матч, то чисто в морально-психологическом состоянии Рублёв должен быть чуть получше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков объяснил, почему Медведеву в этот раз должно быть сложнее обыграть Рублёва. «Оба игрока находятся в хорошей форме. Рублёв в прошлом году на этом турнире обыграл Медведева. В последнее время Рублёв показывает очень хороший теннис — от него Джокович еле ноги унёс. В первом матче всегда будут какие-то неожиданности. Пока что не могу сказать, кто фаворит. Шансы сейчас 50 на 50.

В прошлом году Медведев плохо сыграл на этом турнире, а Рублёв дошёл до полуфинала. Нынешний сезон — лучший в карьере Андрея. Сейчас Рублёв более солидный и уверенный, поэтому Медведеву будет сложнее обыграть Андрея», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Рублёв начал матч с двойной ошибки и в первом же гейме подарил Медведеву брейк-пойнт, но сумел его отыграть. Даниил же после этого под ноль взял свою подачу — 1:1. В третьем гейме Андрей поставил себя в ещё более сложную ситуацию, но смог уйти с тройного брейк-пойнта, в том числе за счёт успешных выходов к сетке.

В седьмом гейме Медведев, принимая при счёте 3:3, сумел впервые в матче взять подачу соперника. Рублёв на брейк-пойнте у оппонента вышел к сетке, но сорвал удар — 4:3 с брейком в пользу Даниила. В восьмом гейме завязалась острая борьба: Андрей заработал двойной брейк-пойнт, но Медведев отыграл его двумя эйсами, после чего спас ещё один брейк-пойнт — 5:3. А когда Даниил при 5:4 подавал на партию, у него возникли большие проблемы. Но он отыграл все четыре брейк-пойнта и в итоге с четвёртой попытки реализовал-таки сетбол — 6:4 за 55 минут.

По ходу партии случился ещё вот какой эпизод. «Соберись», — выкрикнул с трибун один из фанатов, когда Рублёв готовился подавать при счёте 5:3, 15:0 в пользу Медведева. «Иди в задницу!» — тут же ответил Андрей.

Андрей Рублёв в матче с Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP в Турине — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В целом же Даниил значительно чище провёл сет. Он долгое время избегал невынужденных ошибок и собрал их всего шесть за партию, а его оппонент — целых 16.

Во втором сете Медведев сразу же сделал брейк — правда, с четвёртого брейк-пойнта. Рублёв отыграл тройной брейк-пойнт, но после «ровно» сорвал два удара подряд. Во втором гейме Даниил на подаче подтвердил преимущество — 2:0. А в пятом гейме Медведев смог ещё раз взять чужую подачу — с первого брейк-пойнта, — несмотря на то что было 40:15 в пользу Андрея.

В финальном розыгрыше Рублёв вышел к сетке и сыграл с лёта по линии, но поскользнулся и упал. Медведев догнал мяч и ответил обводящим кроссом, Андрей попытался успеть вскочить и достать мяч, но не успел. После этого он бросил ракетку, а затем сел на скамейку, чуть не плача, — 4:1 в пользу Даниила. На переходе Рублёв даже заплакал с досады и кинул со злости бутылку с водой.

Андрей Рублёв плачет от досады на переходе Фото: кадр из трансляции

Следом Медведев взял и свою подачу (5:1). А при 5:2 он подавал на матч. И без проблем справился с задачей, забрав гейм под ноль, — 6:4, 6:2 чуть более чем за полтора часа. За всю игру Даниил собрал 10 эйсов, а Рублёв — всего два.

Вот так Медведев выиграл российское дерби у Рублёва на Итоговом турнире. Даниил вместе с Александром Зверевым вышел в лидеры Красной группы. А Андрей и Карлос Алькарас, проигравший Звереву, оказались в отстающих.

Во вторник, 14 ноября, состоится 2-й тур в Зелёной группе. Новак Джокович сразится с Янником Синнером (эти теннисисты победили в 1-м туре), а Хольгер Руне — со Стефаносом Циципасом (а эти проиграли).

Итоговый чемпионат ATP завершится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».