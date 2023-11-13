Новое дерби Рублёв – Медведев. Результаты, расклады и расписание Итогового чемпионата ATP

В понедельник, 13 ноября, в Турине продолжат выяснять отношения ведущие мастера ракетки. В борьбу вступают участники Красной группы во главе с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом и двумя ведущими теннисистами России – Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым. А накануне сыграли свои стартовые матчи участники Зелёной группы. Но обо всём по порядку! Посмотрим на расписание, турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоговый чемпионат ATP разыгрывается с 1970 года. Он немало поколесил по городам и странам, а с 2021-го на пять лет лицензию получил Турин. Матчи проходят на стадионе «Пала Альпитур», вмещающем 16 600 зрителей. Именно здесь прошло открытие зимних Олимпийских игр – 2006. Среди победителей были и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020). Ну а действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который вместе со швейцарцем Роджером Федерером делит рекорд по количеству побед на турнире – у обоих по шесть трофеев.

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн. При этом даже запасные (а их два теннисиста) получат по $ 152,5 тысячи просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Имеет свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы».

Групповой этап будет идти шесть дней – с воскресенья, 12 ноября, по пятницу, 17 ноября. В воскресенье, вторник и четверг играются матчи Красной группы, в понедельник, среду и пятницу – Зелёной группы. Матчи дня разбиты на две сессии – дневную и вечернюю. В каждой из сессий вначале играется парный поединок, а затем одиночный. На сражение парников отведено 2,5 часа. Но если вдруг кто-то в это время не уложится, то старт одиночки будет отложен – до завершения пары. В субботу, 18 ноября, пройдут полуфиналы – победители групп сыграют с теннисистами, занявшими вторые места в других группах. Ну а в воскресенье, 19 ноября, состоятся финалы, а игровая сессия единственный раз за турнир будет одна.

Итоги первого дня. 12 ноября, воскресенье

Открывали турнир чемпион розыгрыша-2019 Стефанос Циципас и любимец местной публики Янник Синнер. Формально итальянец впервые отобрался на Итоговый, но два года назад он уже выходил на замену, будучи запасным, провёл два матча группового этапа – один выиграл и один проиграл. Сейчас же Синнер всерьёз рассчитывает на выход из группы, и матч с Циципасом показал небезосновательность этих намерений. Под одобрительный гул трибун итальянец за полтора часа разобрался с соперником и вышел в лидеры группы.

А вот вечерний матч с участием 24-кратного победителя «Шлемов» и шестикратного чемпиона Итогового турнира ATP Новака Джоковича и дебютанта соревнований Хольгера Руне получился совсем другим. Была равная и очень упорная борьба, два сета завершились на тай-брейке, и лишь в концовке матча, когда Джокович потерял преимущество в брейк и со злости сломал ногой две ракетки, серб смог прибавить и додавить соперника за три с лишним часа борьбы.

Теперь во вторник в рамках 2-го тура победители стартовых матчей – Джокович и Синнер — сыграют между собой, чтобы выявить единоличного лидера, а проигравшие Руне и Циципас определят главного аутсайдера квартета.

Зелёная группа. 1-й тур

Синнер (Италия, 4) – Циципас (Греция, 6) – 6:4, 6:4.

Джокович (Сербия, 1) – Руне (Дания, 8) – 7:6, 6:7, 6:3.

Расписание второго дня. Матчи понедельника, 13 ноября

Сегодня пройдут два матча 1-го тура в Красной группе. В борьбу вступают чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас (второй номер посева), победитель US Open – 2021 и Итогового-2020 Даниил Медведев (3), ещё один россиянин Андрей Рублёв (5) и немец Александр Зверев (7).

Красная группа. 1-й тур

16:30. Алькарас (Испания, 2) – Зверев (Германия, 7)

23:00. Медведев (Россия, 3) – Рублёв (Россия, 5)

Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».