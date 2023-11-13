8 топ-матчей вторника: «Спартак» — «Динамо», Джокович — Синнер и серия «Бостон Селтикс»

За чем следить 14 ноября: много хоккея и тенниса, чуть баскетбола и волейбола.

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 ноября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный сезон НБА

Интрига: продолжит ли «Бостон Селтикс» уверенно побеждать в Восточной конференции?

«Бостон» уверенно начал сезон, одержав на старте семь побед и потерпев всего два поражения — в играх с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Филадельфией Сиксерс». У «Нью-Йорка» тем временем пять побед при четырёх поражениях, и это при том, что команду Тома Тибодо неплохо так лихорадило на старте: то какой-нибудь лидер, считай, Джулиус Рэндл, провалит встречу, то подведёт кто-нибудь другой. Так или иначе, Тибодо умеет ставить защитный баскетбол — во многом благодаря этому «Никс» вполне могут претендовать на прямое попадание в плей-офф.

Продолжит ли «Бостон Селтикс» уверенно побеждать? Фото: boston — Maddie Meyer/Getty Images

🏒 4:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выиграют ли «нефтяники» первый матч с новым тренером?

«Эдмонтон», несмотря на наличие в составе лучшего игрока мира, начал регулярку настолько из рук вон плохо, что с плеч полетели головы. Точнее, одна голова – Джей Вудкрофт был отправлен в отставку даже несмотря на то, что последний матч его команда выиграла. Ему на смену пришёл новичок, никогда прежде не работавший в НХЛ главным – Крис Ноблох. Сумеет ли «Эдмонтон» выиграть для него дебют?

Выиграют ли «нефтяники» первый матч с новым тренером? Фото: EdmontonOilers.com

🎾 16:30*: Стефанос Циципас (Греция, 6) — Хольгер Руне (Дания, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет аутсайдером Зелёной группы?

В этом поединке встретятся неудачники 1-го тура Зелёной группы — Стефанос Циципас и Хольгер Руне, а с двумя поражениями выбраться в плей-офф будет уже практически нереально, поэтому каждый теннисист постарается во что бы то ни стало добиться в этом матче победы. Ранее соперники встречались дважды, и в обоих случаях выиграл Руне — на «Ролан Гаррос» и в финале Стокгольма-2022. Ну а кто победит сейчас, станет ясно во вторник…

Стефанос Циципас Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Трактор» на победную тропу?

Шестиматчевая победная серия «Трактора» закончилась в Санкт-Петербурге – на СКА у команды Алексея Заварухина не хватило свежести. Зато перед домашней серией было четыре дня отдохнуть и подготовиться к домашней серии, которую откроет матч с «Салаватом». Уфимцы в этом сезоне уже дважды обыгрывали «Трактор», это должно ещё больше мотивировать челябинцев. Тем более «Салават» — их прямой конкурент в турнирной таблице.

Вернётся ли «Трактор» на победную тропу? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏐 18:00: «Ленинградка» — «Локомотив», Суперлига (ж), 7-й тур

Интрига: сможет ли «Локомотив» прервать неудачную серию в чемпионате?

Вице-лидеры женской Суперлиги принимают девушек из Калининграда. Хозяйки проиграли последний матч за временную первую строчку «Динамо», гости также оступились в пятисетовике с «Динамо-Ак Барс» и провалились в подвал чемпионата. И всё это на фоне серии из трёх поражений в четырёх последних матчах и смены штаба клуба. Победа в Санкт-Петербурге жизненно необходима «Локо» — для своей же уверенности важно взять хотя бы один очный матч с топом лиги.

ЖВК «Ленинградка» Фото: vk.com/leningradkaspb

🏒 19:00: «Ак Барс» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли СКА взять реванш за домашнее поражение?

В «Ак Барсе» наметился некий спад – два поражения кряду отодвинули команду Зинэтулы Билялетдинова со второго на четвёртое место в конференции, причём в Магнитогорске команде навесили «баранку». СКА же, напротив, потихоньку начинает оживать и уже поднялся на шестое место на Западе, выиграв три из последних четырёх матчей. Армейцы начинают выездную серию в Казани и попробуют вернуть должок за домашнее поражение в конце октября.

Возьмет ли СКА реванш за поражение дома? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» (Москва), регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выйдет победителем в битве двух лидеров КХЛ?

Московское «Динамо» вернулось на первое место в турнирной таблице, потеснив с первой строчки «Спартак», но в «Мегаспорте» у красно-белых будет шанс вернуть себе лидерство. Лучшая атака против одной из лучших оборон в лиге, Голдобин, Морозов и Порядин против Гусева, Уила и О’Делла. В том, что матч станет украшением игрового дня, можно не сомневаться. В обилии заброшенных шайб — тоже.

Битва двух лидеров КХЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 23:00*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится битва лидеров Зелёной группы?

В вечерней сессии в рамках 2-го тура Зелёной группы сойдутся теннисисты, выигравшие стартовые матчи — Новак Джокович и Янник Синнер, а значит, лучший из этой пары выберется в единоличные лидеры в данном квартете. Ранее соперники встречались трижды, и во всех случаях первенствовал серб — в Монте-Карло-2021, на Уимблдоне-2022 и 2023. Однако во втором из этих поединков Новаку пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам. Кто победит на этот раз — узнаем совсем скоро.