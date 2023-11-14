Битва Джоковича и Синнера за лидерство. Результаты, расклады и расписание Итогового

Сегодня, 14 ноября, в Турине продолжат выяснять отношения ведущие мастера ракетки. Участники Зелёной группы во главе с действующим чемпионом турнира Новаком Джоковичем проведут вторые поединки предварительного этапа. А накануне сыграли свои стартовые матчи и представители Красной группы. Но обо всём по порядку! Посмотрим на результаты, турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. За это время он проходил в полутора десятках городов, с 2021-го — в Турине. Матчи проходят на олимпийском стадионе «Пала Альпитур», вмещающем 16 600 зрителей. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Новак Джокович и Роджер Федерер – у обоих по шесть трофеев. Победителями в своё время становились и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).

Итоговый чемпионат ATP

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн. При этом даже запасные (а их двое) получат по $ 152,5 тысячи просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Имеет свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы». Каждая победа в группе оценивается в 200 рейтинговых очков, в полуфинале – 400, в финале – ещё 500. Таким образом, чемпион, выигравший все пять матчей на турнире получит 1500 очков, что является средним от титула на «Мастерсе» (1000) и на «Шлеме» (2000).

Призовой фонд Итогового чемпионата

Групповой этап будет идти шесть дней – с воскресенья, 12 ноября по пятницу, 17 ноября. В воскресенье, вторник и четверг играются матчи Красной группы, в понедельник, среду и пятницу – Зелёной группы. Матчи дня разбиты на две сессии – дневную и вечернюю. В каждой из сессий вначале играется парный поединок, а затем одиночный. На сражение парников отведено 2,5 часа. Но если вдруг кто-то в это время не уложится, то старт одиночки будет отложен – до завершения пары. В субботу, 18 ноября, пройдут полуфиналы – победители групп сыграют с теннисистами, занявшими вторые места в других группах. В воскресенье, 19 ноября, состоятся финалы, а игровая сессия единственный раз за турнир будет одна.

Расписание Итогового

Итоги второго дня. 13 ноября, понедельник

Открывали программу понедельника чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас и двукратный победитель Итогового Александр Зверев. Матч получился упорным, трёхсетовым. Первая партия осталась за испанцем, однако затем немцу удалось добиться волевой победы и на несколько часов возглавить группу.

Ну а вечером состоялось российское дерби – Андрей Рублёв – Даниил Медведев. Это была битва нервов, в которой Медведеву удалось сломить сопротивление своего старого приятеля и добиться победы в двух сетах. В какой-то момент на переходе в порыве отчаяния Рублёв даже заплакал.

Теперь в среду в рамках 2-го тура победители стартовых матчей – Медведев и Зверев в вечерней сессии сыграют между собой, чтобы выявить единоличного лидера, а проигравшие Рублёв и Алькарас определят главного аутсайдера квартета.

Зелёная группа. 1-й тур

Зверев (Германия, 7) – Алькарас (Испания, 2) – 6:7, 6:3, 6:4.

Медведев (Россия, 3) – Рублёв (Россия, 5) – 6:4, 6:2.

Подробное расписание группы

Расписание третьего дня. Матчи вторника, 14 ноября

Во вторник пройдут два матча 2-го тура в Зелёной группе. Сначала Стефанос Циципас (шестой номер посева) и Хольгер Руне (8) сразятся за первую победу на турнире, а затем Новак Джокович (1) и Янник Синнер (4) выяснят между собой, кому быть единоличным лидером в группе.

Красная группа. 1-й тур

16:30. Циципас (Греция, 6) – Руне (Дания, 8)

23:00. Джокович (Сербия, 1) – Синнер (Италия, 4)

Подробное расписание группы

Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».