Такого ранее никто не делал. Медведев снёс весь топ-3 и блистательно выиграл Итоговый-2020

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел в полуфинале Итогового чемпионата ATP, потерпев поражение от итальянца Янника Синнера (3:6, 7:6, 1:6). Даниил лишился шансов взять второй титул на этом турнире.

Первый и пока единственный кубок на Итоговом Медведев завоевал в 2020 году, впервые в истории соревнований обыграв на нём всех представителей топ-3 мирового рейтинга. Вспоминаем доминирующий успех Даниила.

Медведев второй раз в карьере выступал на Итоговом-2020 и был посеян на нём под четвёртым номером. Первый опыт в Лондоне получился крайне неудачным – поражения от Рафаэля Надаля, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева, последнее место в группе. Даниил собирался добыть как минимум одну победу, но в конечном счёте заметно перевыполнил цель…

В группе Медведев обыграл Александра Зверева (6:3, 6:4), Новака Джоковича (6:3, 6:3) и Диего Шварцмана (6:3, 6:3), не отдав соперникам ни единого сета. В полуфинале Даниила ждал Рафаэль Надаль, который стал вторым в группе с Домиником Тимом, Стефаносом Циципасом и Андреем Рублёвым.

Участники Итогового турнира ATP — 2020 Фото: ATP via Getty Images

Медведев не с сухим счётом и не совсем гладко, но одолел Рафу – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Это была первая победа над легендарным испанцем для Даниила. До этого россиянин проиграл Надалю все три личные встречи. Особенно важно, что Медведев не дал Рафе подать на матч при счёте 5:4 во втором сете. А также стал первым за 72 встречи игроком, который одолел испанца после того, как тот брал стартовую партию. До Даниила это последним делал австралиец Ник Кирьос на турнире в Акапулько в 2019-м. Подобные моменты в противостоянии с многократным чемпионом турниров «Большого шлема» определённо оказывают положительное влияние на психологию.

Соперником Медведева по финалу стал австриец Доминик Тим, который сломил Новака Джоковича (7:5, 6:7, 7:6) в первом матче плей-офф. Тим упустил четыре матчбола во втором сете, но на тай-брейке третьей партии отыгрался с 0:4 и вырвал победу. У Доминика тоже с характером всё было неплохо.

Медведев и Тим на одном Итоговом обыграли топ-2 рейтинга. До них это делали лишь бельгиец Давид Гоффен (2017), Николай Давыденко (2009) и Роджер Федерер (2003). Кроме того, Даниил и Доминик присоединились к Давиду Ферреру (2007), Робину Сёдерлингу (2009) и Федереру (2010) в списке теннисистов, которые обыгрывали конкретно Рафу и Новака на одном Итоговом.

В конце сезона-2020 казалось, что «Большая тройка» затухает, а представители молодого поколения Медведев, Тим, Зверев, Циципас постепенно отодвигают на второй план Федерера, Надаля и Джоковича. В реальности всё оказалось несколько иначе. Из элиты выпал только Федерер в силу своего возраста и травм. Надаль сделал это только в конце сезона-2022, по ходу которого он успел взять два ТБШ. Ну а Новак никуда не уходил и не собирается этого делать. Более того, он словно переродился и доминирует над молодёжью сильнее, чем несколько лет назад. В сезоне-2023 36-летний серб взял три «Шлема» и может добавить к этому Итоговый, в финале которого сразится с Янником Синнером. Карлос Алькарас в финале Уимблдона лишил Новака возможности выиграть календарный «Шлем». Это единственный момент, который не позволяет назвать год Джоковича абсолютно идеальным. Но вернёмся в 2020-й. Свою минуту славы (пусть и недолгую) молодое поколение всё-таки получило.

Даниил Медведев и Доминик Тим — финалисты Итогового-2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тим вёл 3:1 по личным встречам с Медведевым перед финалом в Лондоне, в том числе одолел его в полуфинале US Open – 2020 и затем взял своей первый и единственный титул на мэйджоре. Доминик играл полуфинал на Итоговом-2020 с Джоковичем в дневной сессии, а Даниил сражался с Надалем в вечерней. То есть австриец имел чуть больше времени на отдых. Эти факторы говорили в пользу Тима, но Медведев – мастер игры на харде, и даже неудача на «Шлеме» в США против Доминика мало что значила.

Тем не менее в первом сете действительно казалось, что австриец сохранил больше свежести и за счёт этого сможет взять матч. В пятом гейме Тим сделал брейк, уступая 0:40. Медведев не пришёл в себя и уступил в стартовой партии – 4:6.

Во втором сете Даниил не «поплыл» и пытался отчаянно переломить ход встречи. Доминик достойно держал удар, поэтому никто не брал чужую подачу, и дело дошло до тай-брейка. Медведев здесь просто уничтожил соперника – 7:2. Важная деталь: россиянин уступал 0:2, но затем выиграл семь розыгрышей подряд. Деморализующий момент для Тима, который слегка «поплыл» и стал чаще ошибаться в решающей партии.

В пятом гейме третьего сета Медведев сделал брейк. Это был ключевой момент. Даниил больше не брал подачу соперника, но такой необходимости и не было. Окончательный счёт матча – 4:6, 7:6, 6:4 в пользу Медведева. Финал длился 2 часа 43 минуты – рекорд для трёхсетовых в истории Итогового.

Даниил Медведев с кубком Итогового-2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Медведев назвал победу в Лондоне главной в карьере, что на тот момент неудивительно. До первого выигранного турнира «Большого шлема» на US Open – 2021 оставалось чуть менее года.

«Уровень игры в последних двух матчах был просто невероятным. Думаю, эта победа может очень много дать моей будущей карьере. Доминик так здорово играл, а я смог его победить. Это, наверное, лучшая победа в моей карьере. И это даже не считая то, что она принесла титул. Я знал, что могу хорошо играть, но не поверил бы, если бы мне сказали, что я выиграю Итоговый без поражений. Так что это придаст уверенности на ближайшие «Большие шлемы» и все турниры. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе», — заявил Медведев.

Медведев выиграл девятый титул в карьере на Итоговом-2020, причём сделал это в потрясающем стиле. Даниил стал первым теннисистом в истории, обыгравшим на Итоговом трёх первых ракеток мира: №1 Джоковича в группе, №2 Надаля и №3 Тима – в плей-офф. В целом на остальных турнирах всех представителей топ-3 рейтинга выбивали также Борис Беккер (Стокгольм-1994), Новак Джокович (Монреаль-2007) и Давид Налбандян (Мадрид-2007).

Ещё пусть и не столь впечатляющие, но важные статистические факты. Победа над Тимом стала 10-й подряд для Медведева. За три недели, с учётом «Мастерса» в Париже и Итогового в Лондоне, Даниил семь раз одолевал теннисистов из топ-10 рейтинга. Медведев – второй в истории чемпион, выигравший титул спустя год после поражений во всех матчах на дебютном Итоговом. Первым был Новак Джокович в 2008 году. При этом Даниил сделал это чуть ярче Новака. Он взял все пять матчей в 2020-м, а серб в 2008-м позволил себе осечку в группе.

В 2023 году нет повода перечислять много приятных цифр для Медведева на Итоговом, но у него всё ещё впереди. Сейчас в Турине титул разыграют Джокович и Синнер, а что будет дальше, никому не известно. Даниилу 27 лет, и он очень хорош на харде, что доказывает на ежегодной основе. Шанс снова выиграть Итоговый у него ещё будет, причём неоднократно.