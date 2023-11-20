«Провести сезон лучше? Выиграть 4 ТБШ и Олимпиаду». Джокович — после триумфа на Итоговом

В воскресенье, 19 ноября, финальным поединком Итогового турнира закончился теннисный сезон на уровне ATP-тура. Участниками решающей встречи в Турине стали хозяин кортов Янник Синнер, занимающий четвёртое место в рейтинге, и 24-кратный победитель «Шлемов» серб Новак Джокович (1). 36-летний уроженец Белграда седьмой раз победил на Итоговом чемпионате ATP, единолично став самым титулованным в его истории, а также побил множество других рекордов. После триумфа в городе на севере Италии первая ракетка мира высказался о финале с Синнером, подвёл итоги уходящего феноменального сезона, сообщил, откуда черпает мотивацию, и обозначил цели на следующий год.

— Поздравляю, Новак. Горан Иванишевич пришёл к журналистам раньше и сказал, что знал ещё в субботу, что вы выиграете турнир, потому что вы только что включились. У вас было такое же чувство?

— Да, было. Думаю, полуфинальный матч против Алькараса и тот, что состоялся в финале, вероятно, два лучших матча, которые я провёл в этом сезоне против двух игроков, находящихся в фантастической форме. Очевидно, я имею в виду качества Алькараса и Синнера, которые мы все знаем.

Игра с Синнером перед его домашней публикой и то, как я закончил турнир и сезон, были просто потрясающим моментом. Я очень, очень горжусь этим выступлением.

Очевидно, Горан имел в виду то, что после того, как я обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам года, одержав первую победу на Итоговом чемпионате над Руне, я, как мне кажется, не был погружён мысленно в полной мере в сам турнир. После этого я был как бы наполовину в себе, наполовину в отключке. Это отразилось на моём уровне тенниса, на моей игре и на том, как я чувствовал себя на корте.

Благодарен Синнеру за то, что он позволил мне оказаться в полуфинале. Я подумал, что теперь попробую прибавить. И я это сделал. Провёл два матча на действительно высоком уровне.

Я начал очень агрессивно против Янника, что отличалось от матча предварительного этапа, который мы провели друг против друга. Думаю, что тот матч помог мне лучше подготовиться к атмосфере, к публике. Я проанализировал матч и посмотрел, что мог бы сделать лучше в грядущей встрече.

— Способны ли вы выразить словами эмоции, когда закончился этот финальный розыгрыш? Был ли этот моментом хайлайтом или всё же им было общение с детьми и объятия с ними?

— Хм… Честно говоря, это всегда дети. Очевидно, что победа в матче такой важности — это всегда невероятное чувство в конце, а также огромное облегчение, потому что на корте присутствуют очень высокое напряжение и давление.

Я практически безупречно играл в теннис весь сет и вёл со счётом 3:2. Да, потом, должен сказать, мне пришлось тяжело. Начал не попадать первым мячом. Публика завелась. Мне повезло, что он не выполнил лёгкий удар справа при счёте 4:3, 40:40. Можно также сказать, что мне не повезло попасть в сетку, когда я выполнял обводящий удар, чтобы сделать второй брейк. На этом уровне такое случается. Я просто сохранял сосредоточенность. С самого начала почувствовал, что это была другая атмосфера, другая энергия от него и от меня по сравнению с матчем, который мы провели четыре-пять дней назад. Я чувствовал, что, возможно, он с самого начала не был так свободен или не ощущал себя так комфортно, как в четырёх матчах перед финалом.

Я почувствовал, что сейчас у меня есть возможность и я должен ею воспользоваться. Должен контролировать розыгрыши и быть тем, кто собирается, так сказать, навязать своё присутствие на корте, он должен чувствовать моё присутствие, чего не было в матче предварительного этапа. Думаю, что это и было основным тактическим различием между двумя поединками. Очевидно, его финиш матча с двойной ошибкой неидеален.

Я думаю, это отличная награда за то, через что я, моя команда и моя семья прошли в этом году, который стал одним из самых успешных в моей карьере. Я выиграл четыре из пяти мэйджоров, сыграл в финале Уимблдона. Честно говоря, о большем и мечтать не мог. Очень, очень горжусь этим сезоном.

— Вы выиграли четыре из пяти самых важных турниров в этом сезоне. Как вы поддерживаете свою мотивацию на 2024 год? Как можно сделать что-то лучше, чем то, что вы уже сделали в этом сезоне?

— Как провести сезон лучше? Выиграть 4 ТБШ и олимпийское золото (улыбается). Давайте посмотрим. У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится, это точно. Драйв, который у меня есть, никуда не делся. Моё тело хорошо служило мне, хорошо слушалось меня. Вокруг меня собрана отличная команда.

Мотивация, особенно для участия в крупнейших турнирах в спорте, по-прежнему всё ещё присутствует у меня. Это по-прежнему вдохновляет меня продолжать играть. В конце концов, люди видят, как ты выступаешь на крупных турнирах, но они не видят всех недель и месяцев самоотверженной ежедневной и еженедельной работы, попыток развить свою форму так, чтобы ты мог достичь пика там, где хочешь. Моей мотивацией на 2024 год являются победы на «Шлемах», Итоговом турнире и Олимпиаде.

Настрой у меня тот же. Я буду продолжать. Не знаю, будет ли у меня такой же удачный год в следующем, но собираюсь сохранить такую же свежесть ума и, в некотором смысле, мотивацию для этого.

— Являются ли Олимпийские игры в Париже вашей главной целью, учитывая, что это единственная большая награда, которая отсутствует в вашей коллекции?

— Это определённо одна из главных целей на следующий год, кроме турниров «Большого шлема». Это будет очень напряжённый график с переходом от самого медленного покрытия в спорте к самому быстрому и обратно к самому медленному. Грунт, трава, снова грунт, затем хард. Очевидно, это будет очень сложный отрезок года.

Мне нужно поговорить со своей командой, чтобы понять, как мы можем спланировать нашу подготовку, тренировки, чтобы я мог играть в свой лучший теннис там, где хочу.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Какой из Новаков Джоковичей сильнее: Новак 10-летней давности или сегодняшний Новак? Кто выиграл бы этот матч против Синнера?

— 10 лет назад был 2013 год, так что я бы сказал, что сегодняшний Новак. 2015 год был одним из лучших, возможно, лучшим годом, который у меня был: 19 финалов подряд на всех турнирах, три из четырёх ТБШ. Я провёл отличные 18 месяцев — в 2015 году и половину в 2016-м.

Опять же, временные моменты для меня другие. Я не пытаюсь играть так много турниров, как играл 10 лет назад. Я должен выбирать правильные турниры и правильные периоды года, где могу проявить себя наилучшим образом. Это трудно сравнивать.

Но не так давно кто-то действительно задавал мне тот же вопрос. На самом деле, вопрос был сформулирован примерно так: «Кто победит в матче?» Я сказал, что это была бы лёгкая работа для 36-летнего парня, да (смеётся). Шучу, конечно. Не знаю, каков был бы результат. Я бы сам доставил молодым игрокам немало хлопот, это точно.

— Что нового вы узнали о себе за 2023 год как об игроке и как о личности?

— Фух. Не хочу слишком философствовать, но начнём с игрока. Я узнал и ещё раз утвердился в том, что правильное планирование и программирование дают мне те преимущества и результаты, которые я хочу.

Я действительно не был доволен своим сезоном на грунтовых кортах вплоть до «Ролан Гаррос», сильно сомневался в своей игре. Но у меня действительно есть отличная команда людей вокруг меня, которые напоминают мне о том факте, что я должен доверять процессу.

Обычно на мэйджорах я веду себя по-другому, и это правда. Победа в Париже и 23-й ТБШ — один из ключевых и поворотных моментов сезона. Думаю, именно это «окрылило» меня на оставшуюся часть года.

С тех пор я проиграл два матча и выиграл много турниров. Да, всегда во время сезона на грунтовых кортах мысленно переживаю что-то вроде американских горок. И в плане игры тоже. Но я благодарен за это, потому что обычно именно в это время многое узнаю о себе и о том, как оставаться в настоящем моменте, как не проецировать на себя слишком много негатива, если плохо играю и если у меня плохо получается.

Как для личности — баланс личной и профессиональной жизни является ключевым. Очевидно, у всех по-разному. Все мы разные люди. Это очень требовательный вид спорта с высокой интенсивностью поездок в течение всего года. Вы должны играть по всему миру, и это прекрасно, это позволяет нам путешествовать по миру, выступать перед множеством разных людей и наций. В то же время это отделяет вас от семьи и от самых близких людей.

Вероятно, это была самая большая внутренняя проблема, с которой я столкнулся, — балансирование ситуации и при этом возможность участвовать в жизни моих детей и моей жены и быть рядом, когда это важно. Когда меня нет, как я могу оставаться на связи? Очевидно, технологии позволяют вам общаться, но, когда вас нет дома, всё по-другому.

Особенно после того, как я многого достиг, и учитывая, сколько мне сейчас лет, всегда возникает вопрос: «Должен ли я продолжать в том же духе ещё год, или, может быть, меньше, или, может быть, я остановлюсь?» Я действительно веду такие разговоры внутри себя, а также с окружающими меня людьми.

Я очень счастлив, что у меня по-прежнему есть огромная поддержка самых близких, которая помогает мне продолжать. Без этого точно бы не продолжал. Очевидно, семья — мой приоритет в жизни, их благополучие, здоровье, моменты, которые мы разделяем друг с другом.

В то же время люди, окружающие меня, — это по-прежнему огромная мотивация продолжать идти вперёд и творить историю этого вида спорта. Так что я всё ещё наслаждаюсь этим. Я люблю соревноваться. Мне нравится выигрывать турниры и быть лучшим в мире. Знаю, что есть много людей по всему миру, особенно из моего региона, которые следуют за мной и хотят, чтобы я продолжал двигаться вперёд, что является дополнительной силой.

Это своего рода жонглирование между ними, настоящее понимание того, как поддерживать тот баланс, который позволит мне быть счастливым, а также реализоваться в профессиональном и личном плане.

— На этой неделе вы обошли своего старого соперника Роджера Федерера по количеству титулов на Итоговом турнире, обыграв двух ваших новых соперников — Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Насколько их присутствие даёт вам дополнительную мотивацию показывать, что их время завоёвывать титулы ещё не пришло?

— Если вы так поняли ситуацию, то я рад. Надеюсь, они чувствуют то же самое. Я хочу, чтобы они почувствовали такое давление. Когда они играют со мной, хочу, чтобы они чувствовали, что им потребуется показать лучший теннис, чтобы победить меня. Без сомнения, это то, чего я хочу, чтобы чувствовали мои соперники, потому что это помогает психологически настроиться на матч.

Чем больше я выигрываю самые главные матчи, тем больше растёт такая аура, и я, без сомнения, рад этому. Конечно, это не поможет вам выиграть матч, но может дать вам небольшой процент, небольшое преимущество.

Синнер является очень хорошим парнем. Он имеет отличные ценности. Его семья, вся команда. Он заслуживает своего успеха. Ему нужно продолжать двигаться вперёд, потому что он определенно на правильном пути. Я не единственный, кто говорит, что он может выигрывать «Шлемы» и быть первой ракеткой мира. Буду очень удивлён, если этого не произойдёт. Не знаю, состоится ли это в следующем году или в 2025-м. Ему 22. У него впереди много времени.

Руне, Алькарас и Синнер — это «Большая тройка», следующая «Большая тройка», если хотите так их называть. Они собираются развивать этот вид спорта. Я буду держаться в теннисе столько, сколько захочу, столько, сколько смогу… До тех пор пока смогу побеждать их в больших матчах, всё равно буду продолжать. Ведь зачем останавливаться, если ты всё ещё выигрываешь самые крупные титулы? Как только они начнут надирать мне задницу, тогда я, вероятно, подумаю о том, чтобы сделать небольшой перерыв или, может быть, навсегда уйти из профессионального тенниса.

Благодаря Яннику итальянский теннис находится в хороших руках. Он является большим профессионалом, любящим свою страну и делает всё правильно со своей командой. Здорово, что мы проводим Итоговый турнир в стране, которая действительно любит теннис и спорт. Конечно, футбол есть футбол, но теннис также сильно вырос в Италии за последние годы благодаря успехам Берреттини, Синнера, Фоньини и Музетти.

Они систематически проделывают хорошую работу с федерацией, которая привлекает так много игроков, теннисистов и теннисисток. Конечно, итальянцы хотели, чтобы исход финала был другим и чтобы победил местный игрок.

В Турине было удивительно ощутить такое большое внимание, поддержку и популярность, которые были у всех нас, игроков, за последние 10 дней. Это было действительно потрясающе.

Я играл здесь уже два года, но в этом году всё по-другому. Это заслуга и Янника, который является итальянцем и считается одним из фаворитов в борьбе за титул. Предвкушение и волнение всей нации, стремившейся поддержать его, было тем фактором, который породил эту невероятную энергию. Она мне действительно понравилась».