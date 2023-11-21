Джокович вынес главных юных звёзд тенниса. Они не готовы постоянно играть на его уровне

В прошедшее воскресенье Новак Джокович завоевал рекордный седьмой титул на Итоговом чемпионате ATP, превзойдя достижение Роджера Федерера. В плей-офф 36-летний серб переиграл двух главных талантов молодого поколения, родившихся уже в XXI веке – 20-летнего Карлоса Алькараса и 22-летнего Янника Синнера. Новак продолжает доказывать, что когда он в своей лучшей форме, то готов выносить всех, в том числе звёзд поколения на 15 лет младше себя – особенно когда они не готовы на 100%.

Джокович пропустил половину «Мастерсов» – и всё равно стал первым

При этом, конечно, Джокович не доминирует на постоянной основе. Тот же Синнер одолел его в начале этого турнира, во 2-м туре группового раунда. После этого Янник мог проиграть в третьем матче группы Хольгеру Руне и вывести в плей-офф датчанина, оставив Новака за бортом турнира и таким образом повлияв на его исход – но «сливать» игру Синнер не стал, а в матчах на вылет серб уже был неудержим. Новак разыгрался именно по ходу соревнований – уровень его тенниса на групповой стадии несравним с тем, который был в полуфинале и финале. Что Алькарас, что Синнер не продержались и двух часов, взяв на двоих всего 11 геймов. При этом тот же Карлос в нынешнем году обыгрывал Новака в эпичном финале Уимблдона, а затем чуть не победил его и в финале «Мастерса» в Цинциннати, где они бились без малого четыре часа – это был самый длинный трёхсетовый финал за всю историю ATP (3 часа 49 минут).

Алькараса многие, включая автора этой статьи, давно считают самым талантливым игроком своего поколения – и Карлос, в отличие от многих талантов предыдущих поколений, которые старше его, но младше Джоковича, уже не раз доказал обоснованность такого мнения. Испанец уже выиграл два турнира «Большого шлема», четыре «Мастерса», стал самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса и в том числе закончил прошлый сезон на первой строчке рейтинга.

При этом нужно учесть, что для самого Новака прошлый сезон получился весьма скомканным, что привело к его резкому падению в рейтинге (серб опускался на восьмую строчку, а финишировал пятым). Джоковича со скандалом депортировали из Австралии, где он должен был защищать титул на Australian Open, не пускали в США из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, а единственный выигранный им турнир «Большого шлема», Уимблдон, не принёс ни одного рейтингового очка в связи с решением не пускать российских и белорусских теннисистов – ATP и WTA, напомним, в ответ наложили санкции, лишив старейший мэйджор очков для рейтинга. Безусловно, всё это помогло Карлосу подняться на первую строчку после выигранного US Open и остаться лидером до конца сезона, несмотря на полученную незадолго до Итогового чемпионата травму.

Новак Джокович и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В нынешнем сезоне, кстати, Джокович тоже сыграл далеко не на всех крупных турнирах, приехав лишь на 10 обязательных соревнований, а в общей сложности — на 13. Два «Мастерса», проходивших в США в первой части сезона (Индиан-Уэллс и Майами), Новак пропустил из-за всё тех же ковидных ограничений для невакцинированных иностранцев, которые отменили только в конце весны, а на аналогичные турниры в Мадриде, Торонто и Шанхае не приехал уже по своей инициативе. Однако блестящее выступление на «Шлемах» (три титула и один финал) вкупе с двумя титулами «Мастерсов» и победой на Итоговом чемпионате позволили Джоковичу не просто финишировать на первой строчке, а ещё и сделать это с приличным запасом – от ставшего вторым Алькараса он оторвался почти на 2400 очков. Синнер остался позади без малого на 5000 очков, а расположившийся между Карлосом и Янником Даниил Медведев отстал более чем на 3500 баллов.

Опыт тяжелейших битв на корте и преданность теннису

Безусловно, на стороне Новака огромный опыт и закалённость в битвах с другими лучшими теннисистами в истории – Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. При всём уважении к следующим поколениям игроков, пока никто и близко не дотягивает до того уровня, на котором играла «Большая тройка» во времена своего расцвета. Джокович смог пробиться на вершину в условиях этой жесточайшей конкуренции, рос и прогрессировал, подстраиваясь под теннис Федерера и Надаля, находя и эксплуатируя их слабые стороны. В итоге Новак стал своего рода теннисным Терминатором, сносившим всех менее мастеровитых соперников, которые на его фоне (как и на фоне Роджера с Рафаэлем) выглядели посредственно.

Ещё один важнейший элемент успехов Джоковича – его преданность теннису. Понятно, что даже самый легендарный спортсмен не может держаться на высочайшем уровне, не отдавая подготовке бесконечные часы. Это и игровые тренировки, и физическая подготовка, и режим дня, и правильное питание, и другие детали. От этого банально можно устать, тем более когда уже достиг практически всего и давно не нуждаешься в дополнительных призовых, став мультимиллионером. Однако серб продолжает пахать и держать себя в великолепной форме. Конечно, где-то он берёт паузы, небольшие отпуска по ходу сезона и, как видно даже из его календаря в этом году, пропускает даже крупные турниры, но это не мешает ему выходить на пик формы к «Шлемам», которые и являются его первоочередной целью.

Мотивация и психология у Новака тоже в полном порядке

Кроме того, Новак невероятно силён психологически. Возможно, он вообще самый ментально крепкий игрок за всю историю тенниса. Умение Джоковича собираться на ключевые розыгрыши находится на каком-то невероятном уровне. Схожий навык был у Надаля, но Джокович в своё время сумел найти ключи и к нему. Кстати, их противостояние является самым длительным в истории ATP-тура по количеству матчей – Новак ведёт по личным встречам со счётом 30-29! Именно благодаря способности с максимальной концентрацией разыгрывать решающие очки серб часто побеждает сейчас более молодых теннисистов в упорных поединках.

Есть и ещё один аспект, непосредственно связанный как с преданностью теннису, так и с психологией. Будучи даже великим чемпионом, вполне можно в какой-то момент «перегореть» и либо оказаться на серьёзном спаде, либо и вовсе завершить карьеру. Наиболее яркий пример в теннисе – Бьорн Борг. Легендарный швед в 70-е и начале 80-х выиграл 11 турниров «Большого шлема»: пять Уимблдонов подряд (хотя изначально был грунтовиком) и шесть «Ролан Гаррос», но вскоре после поражения от Джона Макинроя в финале Уимблдона-1981 фактически завершил карьеру. Как признавался сам Борг, у него словно гора с плеч свалилась, когда он проиграл тот финал, прервав свою титульную серию. Больше на Уимблдон в качестве теннисиста он никогда не приезжал, хотя на момент того финала ему только исполнилось 25 лет. При этом 11 титулов Бьорна на мэйджорах оставались рекордом Открытой эры до 14 побед Пита Сампраса, достижение которого потом, в свою очередь, с запасом перекрыли все члены «Большой тройки». А представьте, сколько мог бы выиграть Борг, если бы у него была психология Джоковича?

Новак же всё ещё сохраняет мотивацию и на следующие сезоны. На итоговой пресс-конференции в Турине он уже полушутя отметил, что для того, чтобы провести следующий год лучше нынешнего, ему нужно выиграть все четыре турнира «Большого шлема» и Олимпиаду. Золото Олимпийских игр – единственная значимая награда в теннисе, которой у Джоковича нет. Все остальные крупные турниры он выигрывал, причём не по одному разу. Конечно, Олимпиада для теннисистов значит далеко не так много, как для представителей большинства других олимпийских видов спорта (кроме разве что футболистов), но победа там стала бы последним кирпичиком, которого недостаёт в карьере Новака. А выигрыш всех четырёх мэйджоров за один год и вовсе стал бы величайшим достижением, которое в мужском одиночном разряде не покорялось никому уже больше полувека (с 1969 года, когда «Шлем» собрал Род Лэйвер). Конечно, добиться этого в 37 лет – а столько Джоковичу исполнится в мае, перед «Ролан Гаррос» – было бы настоящим сумасшествием, но Новак определённо как минимум попытается это сделать.