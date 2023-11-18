Почти $ 1,5 млн на двоих: сколько заработали на Итоговом Медведев и Рублёв

На Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) осталось провести два матча. В субботу, 18 ноября, предстоит сыграть ещё один полуфинал, в котором 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович померится силами с двукратным победителем мэйджоров Карлосом Алькарасом. А лучший в этом противостоянии сразится в финале с любимцем местной публики Янником Синнером. Однако предварительные итоги можно подвести уже сейчас — во всяком случае, в том, что касается российских теннисистов.

В турнире принимали участие двое наших соотечественников. Это чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, выигравший Итоговый в 2020-м, и пятая ракетка мира Андрей Рублёв. Первым с дистанции сошёл Рублёв. Он не выиграл ни одного матча в Красной группе. Андрей проиграл соотечественнику Медведеву, испанцу Алькарасу и немцу русского происхождения Александру Звереву. Таким образом, заработок Рублёва за турнир ограничивается бонусом за участие: $ 325,5 тыс.

Медведев, дошедший до полуфинала и уступивший в нём Синнеру, заработал значительно больше призовых. Помимо бонуса за участие, Даниил получит внушительную сумму за две победы в группе — над Рублёвым и над Зверевым. Успех в каждом из этих матчей принёс Медведеву по $ 390 тыс. Таким образом, всего за турнир первая ракетка России заработал $ 1 млн 105,5 тыс.

А сколько заработали другие игроки?

Начнём с Хуберта Хуркача, запасного. Его бонус за участие более чем вдвое уступает стандартному — именно в силу того, что это бонус для запасного. Поляк, который в своём единственном матче проиграл Джоковичу, заработал $ 152,5 тыс. Циципас же, которого заменил Хуберт, тоже получит не полный, а урезанный бонус — $ 245,125, — так как ему в зачёт пошли не три, а два матча (и оба он проиграл): полный с Джоковичем и неполный с Хольгером Руне, в котором грек снялся из-за травмы спины.

Руне и Зверев, не вышедшие из своих групп, заработают $ 715,5 тыс. и $ 1 млн 105,5 тыс. соответственно. У немца на $ 390 тыс. больше, так как он одержал две победы в трёх матчах, а датчанин — всего одну. А призовые Алькараса и Джоковича станут известны позднее — после того как будут сыграны второй полуфинал и финал. То же касается и Синнера. При этом Янник остаётся единственным игроком, который может заработать максимальную сумму в истории за отдельно взятый турнир. $ 4 млн 801,5 тыс. — именно такая сумма предусмотрена для теннисиста, который одержит пять побед в пяти матчах. Напомним, Алькарас и Джокович выбрались из групп не без поражений.

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Для Медведева и Рублёва сезон-2023 окончен. Суммарный заработок Даниила с учётом Итогового за этот год составляет $ 9 239 679, а призовые Рублёва составляют $ 5 120 571. Однако эти суммы ещё могут измениться в сторону увеличения, когда ATP добавит к ним официальные бонусы за выступления на турнирах на протяжении сезона.