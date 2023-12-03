Эжени выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной Канады, после чего как следует отдохнула на частном острове Ричарда Брэнсона.

Теннисная красотка Бушар в откровенном наряде зажгла с миллиардером после триумфа на корте

29-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар миновала пик спортивной карьеры. Лучшие моменты Эжени в WTA-туре приходятся на 2014 год, когда она вышла в финал Уимблдона и была пятой ракеткой мира. Затем начался планомерный регресс. Совсем плохо дела у Бушар пошли в начале нынешнего десятилетия – последнее выступление канадки в основной сетке турнира «Большого шлема» было на «Ролан Гаррос» — 2020.

Прямо сейчас Эжени занимает 277-е место в рейтинге WTA. Стремительный подъём вряд ли случится, но Бушар ещё не сказала своего последнего слова в теннисе. В ноябре Эжени помогла сборной Канады впервые в истории выиграть Кубок Билли Джин Кинг. В Севилье Бушар в паре с Габриэлой Дабровски обыграла не самых простых соперниц из Испании (Ребека Масарова/Сара Соррибес-Тормо) и Польши (Вероника Фальковская/Катажина Кава), что позволило команде занять первое место в группе и выйти в полуфинал.

В плей-офф Канада обыграла Чехию (2-1) и Италию (2-0) уже без задействования Эжени. Тем не менее Бушар внесла весомый вклад в победу своей сборной. Теннисистка эмоционально праздновала завоевание титула с партнёршами по команде Лейлой Фернандес, Ребеккой Марино, Мариной Стакушич и Габриэлой Дабровски. Девушки хорошо поработали и получили $ 2,4 млн призовых на всех.

Эжени Бушар и теннисистки сборной Канады празднуют победу на Кубке Билли Джин Кинг Фото: Matt McNulty/Getty Images

В соцсетях Эжени опубликовала множество постов, посвящённых победе на Кубке Билли Джин Кинг. Даже спустя три недели после триумфа она периодически его вспоминает. В частности, телеканал Sportsnet снял документальный фильм о её карьере, в который вошли и кадры с завоевания титула в Севилье. Эжени публикует фрагменты ленты. Видно, как Бушар воодушевлена тем фактом, что она снова добилась значимого успеха в теннисе.

Как бы то ни было, сезон-2023 закончен. Эжени заслужила хороший отдых, на который она и отправилась. Бушар отправилась на остров Некер в Карибском море. Эта территория известна тем, что является частным владением британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Ричард превратил некогда необитаемый остров в элитный курорт мирового уровня. Брэнсон очень любит теннис. Бушар приехала на Некер по личному приглашению миллиардера и среди прочего провела для него мастер-класс на корте.

Эжени Бушар и миллиардер Ричард Брэнсон (крайний слева) играют в теннис на острове Некер Фото: из личного архива Эжени Бушар

Хотя основной целью визита Эжени на остров всё-таки был отдых после Кубка Билли Джин Кинг. Теннисная красотка традиционно порадовала подписчиков, которых в её самой популярной соцсети насчитывается 2,4 млн человек, множеством ярких снимков, в том числе в весьма откровенных нарядах.

Фанаты делали комплименты Бушар.

«Потрясающе красивая».

«Великолепная».

«Тому, кто сделал эти фотографии, повезло».

Эжени Бушар на острове Некер Фото: из личного архива Эжени Бушар

«Повезло», вполне вероятно, новому парню теннисистки Джеку Бринкли-Куку. На опубликованных Эжени фото он не замечен, но Джек приехал на остров вместе с Бушар, судя по комментариям его матери знаменитой топ-модели Кристи Бринкли. Скорее всего, он и делал снимки в силу своей определённой стеснительности.

Зато на фото присутствуют многочисленные подруги Эжени, с которыми она прилетела на Некер на частном самолёте Брэнсона.

Девушки разнообразили свой отдых. Днём они купались в море, загорали на солнце и занимались дайвингом, а вечером гуляли на набережной, ходили по ресторанам и другим развлекательным заведениям острова.

Эжени Бушар с подругами во время отдыха на острове Некер Фото: из личного архива Эжени Бушар

Бушар пробыла на Некере чуть менее недели, после чего отправилась в Нью-Йорк. Резкая смена климата не смутила теннисистку.

«Мне очень нравится подбирать наряды для прогулок в холодную погоду», — написала Бушар в одном из постов в соцсети.

В Нью-Йорке Эжени недавно посетила матч команды НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»

Эжени Бушар на матче клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Фото: из личного архива Эжени Бушар

Бушар отдохнула и уже думает о следующем сезоне. Эжени должна дебютировать в PPA-туре по пиклболу – набирающему популярность виду спорта, который является смесью тенниса, бадминтона и пинг-понга.

О большом теннисе канадка тоже не забывает. Скорее всего, Бушар ещё осуществит попытки пробиться на турниры «Большого шлема» и «Мастерсы» через квалификацию. Если не получится, то она вряд ли сильно расстроится.

Эжени есть чем заняться и заработать на жизнь без WTA-тура. К тому же сборная Канады вновь может прибегнуть к её услугам на Кубке Билли Джин Кинг. Бушар очень понравилось представлять национальную команду на крупном соревновании.

«Выступление на Кубке Билли Джин Кинг – это здорово. Я получила отличную возможность. Все те моменты, когда мне приходилось играть за свою страну, были особенными. Горжусь десятилетием игры на Кубке Билли Джин Кинг и выступлением за Канаду на Олимпийских играх. Победа на Кубке Джин Кинг стала вишенкой на торте. Наш труд вылился в чемпионство», — сказала Бушар.

Можно не сомневаться, что в следующем году Эжени будет играть на Кубке Билли Джинг и попробует квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. У Бушар низкий рейтинг, но именно игра за сборную в Севилье позволяет ей пробиться в основную сетку соревнований через отборочный раунд.