Чжэн Циньвэнь переманила Пере Рибу из команды Кори Гауфф через пару месяцев после того, как Вим Фиссетт бросил её ради Наоми Осаки.

«Как некрасиво». Китаянка увела тренера у чемпионки ТБШ, хотя ранее с ней поступили так же

21-летняя теннисистка Чжэн Циньвэнь отлично провела сезон-2023. Она завершила год на 15-м месте в рейтинге WTA. Первая ракетка Китая дошла до четвертьфинала US Open, показав лучший результат на турнирах «Большого шлема» за карьеру.

Молодая спортсменка выиграла два первых титула WTA – в Палермо и Чжэнчжоу. Кроме того, в актив Чжэн можно занести победу на Азиатских играх и попадание в финал малого Итогового турнира, где она в упорной борьбе уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (6:7, 6:7).

Циньвэнь особенно преуспела в концовке сезона. При том, что в сентябре её бросил именитый бельгийский тренер Вим Фиссетт, ушедший к своей бывшей подопечной четырёхкратной чемпионке ТБШ Наоми Осаке, возвращающейся в тур после декрета. Чжэн обвиняла Фиссетта в аморальности и подлости из-за нарушения контракта. Юридических последствий для Вима не последовало, значит, он имел право досрочно расторгнуть соглашение. Хотя с моральной точки зрения поступок Фиссетта оправдать сложно.

Чжэн определилась с новым тренером в начале декабря. Китаянка на своей странице в соцсети сообщила о возобновлении сотрудничества с испанцем Пере Рибой.

«Воссоединились после некоторого времени разлуки, готовы вместе отправиться в путешествие и подготовиться к предстоящему сезону. Возвращаюсь к истокам», — написала Циньвэнь в соцсетях, опубликовав фото с Рибой.

Пере Риба и Чжэн Циньвэнь Фото: Из личного архива Циньвэнь

Риба работал с Циньвэнь на старте её карьеры. В сезоне 2022 года китаянка под его руководством получила награду Новичок года WTA, ворвалась в топ-30 мирового рейтинга и пробилась в свой первый взрослый финал на турнире в Токио. Испанец ушёл от Чжэн в июне этого года. Китаянка сразу же наняла именитого бельгийца Вима Фиссетта, который ранее сотрудничал с Ким Клейстерс, Сабиной Лисицки, Симоной Халеп, Викторией Азаренко, Петрой Квитовой, Сарой Эррани, Йоханной Контой, Анжеликой Кербер и Наоми Осакой.

Расставание Циньвэнь с Рибой прошло спокойно. Стороны поблагодарили друг друга за отлично проделанную работу. Чжэн надеялась, что сотрудничество с Фиссеттом позволит ей покорить новые вершины. Однако бельгиец пробыл с ней всего несколько месяцев и сбежал к Осаке сразу же, как та объявила о возвращении в тур.

Риба тем временем присоединился к команде Кори Гауфф, став её вторым тренером после знаменитого Брэда Гилберта, который прославился работой с Андре Агасси, Энди Роддиком и Энди Марреем. Гилберт и Риба помогли 19-летней Гауфф выиграть первый «Шлем» на US Open – 2023. Испанец пробыл в команде Кори недолго и вернулся к Циньвэнь при первой возможности, хотя американка не особо радовалась его уходу.

«К сожалению, это было не моё решение, но мы были вынуждены прекратить сотрудничество. Мне было очень комфортно с Пере, и я желаю ему всего наилучшего в будущем. Если бы это зависело от меня, я с удовольствием оставила бы его в своей команде. Но случается всякое, жизнь продолжается. Иногда люди считают, что есть какие-то серьёзные причины. Но на самом деле некоторые вещи просто не срабатывают. Вот и всё. Я по-прежнему считаю его отличным тренером. Он внёс неоценимый вклад в усовершенствование моей игры. Я уверена, что он добьётся успеха на следующем этапе карьеры», ‒ сказала Гауфф в конце октября.

Риба объяснял прекращение сотрудничества с Гауфф некими семейными обстоятельствами.

«Мне пришлось расстаться с Коко по личным причинам, касающимся моей семьи. Я очень доволен проделанной нами совместной работой, потому что все поставленные цели были достигнуты. И я убеждён, что в следующем году Гауфф станет первой ракеткой мира», — заявил Риба.

Кори Гауфф не хотела прекращать работу с Пере Рибой Фото: Robert Prange/Getty Images

В конечном счёте оказалось, что Пере просто решил снова работать с Циньвэнь. В какой-то степени его понять можно. Всё-таки он был вторым тренером в команде Гауфф после Гилберта. Но всё равно получилось не совсем этично. Возникают вопросы и к Циньвэнь. Испанец ведь не просто так ушёл к ней, он бы и дальше оставался с Кори, если бы Чжэн не уговорила его бросить команду чемпионки US Open.

Любители тенниса в соцсети X (ранее Twitter) активно обсуждали неоднозначный поступок Циньвэнь.

«Забавно, что Циньвэнь так сильно жаловалась на то, что Фиссетт ушёл к Осаке. А теперь она сама увела тренера у Гауфф».

«Циньвэнь сделала именно то, в чём обвиняла Осаку. Я больше не хочу слышать от неё жалобы на какую-то аморальность».

«Что творит Циньвэнь? Как некрасиво с её стороны».

«Есть вопросы не только к Циньвэнь, но и к Рибе. Она ведь однажды уже выбросила его на улицу, как отработанный материал».

По большому счёту сложно что-то возразить фанатам. Определённые претензии в соблюдении спортивной этики можно предъявить не только Циньвэнь, но и остальной части образовавшегося «теннисного многоугольника» Осаке, Фиссетту и Рибе. Единственной пострадавшей стороной остаётся Гауфф, потерявшая тренера, с которым ей нравилось работать.

Чжэн заслуживает небольшую поблажку за то, что переманила не основного, а второго тренера Кори. Как бы то ни было, ситуация действительно выглядит некрасиво, особенно с учётом того, что китаянка сама была в положении, когда её внезапно бросил тренер.