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Американская теннисистка Шелби Роджерс вышла замуж за Джона Слэвика, с которым познакомилась на свидании вслепую

Известная теннисистка вышла замуж за парня, которого встретила на свидании вслепую
Михаил Георгиев
Шелби Роджерс вышла замуж за Джона Слэвика
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Об истории любви Шелби Роджерс вполне можно снять романтический фильм.

Начало декабря ознаменовалось настоящим свадебным бумом в теннисном мире. На днях россиянка Анастасия Потапова узаконила отношения с 48-й ракеткой мира Александром Шевченко.

Практически сразу после Потаповой своё торжество отгуляла её коллега по WTA-туру 31-летняя американка Шелби Роджерс, которая вышла замуж за хоккеиста Джона Слэвика.

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Роджерс и Слэвик связали себя узами брака в родном городе теннисистки Маунт-Плезант в штате Южная Каролина. На церемонии невеста была одета в классическое белое платье Morilee с глубоким V-образным вырезом, жених предпочёл классический чёрный смокинг.

«Спасибо всем, кто помог сделать наш день таким особенным. Нас переполняют благодарность, любовь, радость и волнение», — написала Роджерс в соцсетях.

Свадьба Шелби Роджерс и Джона Слэвика

Свадьба Шелби Роджерс и Джона Слэвика

Фото: Из личного архива Шелби Роджерс

Шелби в комментариях тепло поздравили официальный аккаунт WTA, легендарная 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг, действующие представительницы тура Эжени Бушар, Джессика Пегула, Алисия Паркс, Кэти Волынец и многие другие коллеги.

История любви Слэвика и Роджерс могла бы послужить основной для романтического фильма. Бывшая 30-я ракетка мира, четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» – 2016 и US Open – 2020 познакомилась со своим будущим мужем три года назад на свидании вслепую. Их свели общие знакомые.

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Джон удивился, когда перед ним на свидании оказалась известная теннисистка, которую он сразу же узнал. А вот сама Шелби о нём ничего не слышала, хотя парень тоже является спортсменом, просто не столь узнаваемым. Слэвик играл в хоккей за университет Индианы на позиции вратаря, однако в НХЛ не попал и сейчас выступает на полупрофессиональном уровне.

Между Шелби и Джоном сразу же завязались отношения. Они начали встречаться, по возможности парень сопровождал теннисистку на крупных турнирах. Через три года Слэвик решил вывести отношения на новый уровень и приступил к действиям минувшей весной.

Джон Слэвик и Шелби Роджерс

Джон Слэвик и Шелби Роджерс

Фото: Из личного архива Шелби Роджерс

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В начале апреля в первом раунде турнира в Чарльстоне Роджерс победила соотечественницу Даниэль Коллинз и уже думала о следующем матче, но на закате Слэвик пригласил её прогуляться на набережной. Там неожиданно для теннисистки их ждали множество общих знакомых, в присутствии которых он и сделал ей предложение. Отказать было невозможно.

«Это было в центре города, в Бэттери, прямо на набережной. Все знали о плане Джона, кроме меня. Закат обеспечил чудесную картину. Наверное, это был самый прекрасный момент в моей жизни», — заявила Роджерс.

Шелби Роджерс со своим парнем в Чарльстоне

Шелби Роджерс со своим парнем в Чарльстоне

Фото: Из личного архива Шелби Роджерс

Роджерс из-за травмы не выходила на корт после поражения от Елены Рыбакиной в первом раунде Уимблдона-2023. Появилось время на планирование свадьбы, которая в конечном счёте состоялась в начале декабря.

Шелби наладила личную жизнь, осталось дело за спортивной карьерой. Американка из-за простоя в связи с проблемами со здоровьем опустилась на 147-е место в рейтинге WTA, но собирается вернуться в топ-50 мирового рейтинга уже в следующем сезоне.

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