«Счастливый» соперник Джоковича отгулял свадьбу с эффектной подругой. Новак растрогался

32-летний американский теннисист Теннис Сандгрен женился на популярной блогерше Кристианне Берки. Церемония прошла в Нэшвилле, штат Теннесси.

«Моё сердце сегодня невероятно радостно. Воистину счастлив, невозможно передать словами», – написал Сандгрен в соцсетях.

Сандгрен и Берки начали встречаться в декабре 2021 года. Кристианна получила известность благодаря публикации видео в TikTok о том, как правильно вести себя на свиданиях с девушкой. Один из её подписчиков попросил проверить манеры Тенниса Сандгрена.

Берки связалась со спортсменом, предложив тому поухаживать за ней на постановочном свидании. В итоге их знакомство вылилось во вполне серьёзные отношения, которые закончились свадьбой через два года.

Кристианна Берки и Теннис Сандгрен на свадьбе Фото: Из личного архива Тенниса Сандгрена

Сандгрена с женитьбой поздравили коллеги Джессика Пегула, Джек Сок, Стефан Козлов, Вашек Поспишил и многие другие. Среди всех поздравительных комментариев на его странице выделялся один – от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Мои поздравления», — написал Новак, прикрепив несколько трогательных эмоджи.

«Легенда», — ответил ему Сандгрен, поставив знак сердца в знак благодарности.

Джокович – суперзвезда тенниса, но в социальных сетях он проявляет не такую уж высокую активность. В основном Новак публикует посты о своём участии в турнирах. Ещё реже можно увидеть комментарии его аккаунта с 14,2 млн подписчиков на чужой странице. Сандгрен стал исключением из правил, поскольку у американца сложилась особая история отношений с Новаком.

Прямо сейчас Сандгрен занимает 259-е место в рейтинге ATP. 32-летний Теннис, который получил своё необычное имя в честь деда из Швеции, а вовсе не вида спорта, как может показаться на первый взгляд, миновал пик карьеры. Сандгрен заработал более $ 3,5 млн призовых за карьеру и в обозримом будущем наверняка зачехлит ракетку, особенно с учётом свадьбы с Кристианной Берки.

Теннис Сандгрен и Кристианна Берки Фото: Из личного архива Кристианны Берки

Главные достижения Сандгрена на корте – два попадания в четвертьфинал Australian Open (2018, 2020), победа на турнире ATP в Окленде (2019) и 15 титулов на «челленджерах». Теннис поднимался на 41-ю строчку мирового рейтинга.

В карьере Сандгрена было несколько запоминающихся моментов, В частности, американец проиграл легендарному Роджеру Федереру единственный очный матч, упустив семь матчболов в четвертьфинале Australian Open — 2020. Отличный шанс показать лучший результат на турнирах «Большого шлема» не был использован в обиднейшем для игрока стиле.

Сандгрен никогда не пересекался на корте с Рафаэлем Надалем, а вот с Новаком Джоковичем судьба сводила его сразу четыре раза. Теннис проиграл все матчи. Американец зацепил у Джоковича один сет на US Open – 2018, что уже можно занести ему в актив.

Примечательно, что Сандгрен стал своего рода «счастливым» соперником Новака. Джокович выиграл все турниры, в которых ему на пути попадался Теннис. Это Уимблдон и US Open в 2018-м, «Мастерс» в Цинциннати в 2020-м и «Ролан Гаррос» в 2021-м.

Теннис Сандгрен – «счастливый» соперник и хороший друг Новака Джоковича Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Стоит отметить, что US Open и «тысячник» в Цинциннати являются самыми неудобными крупными соревнованиями на харде для Новака, а «Ролан Гаррос» всегда был вотчиной Короля грунта Рафаэля Надаля. Рафа выигрывал мэйджор в Париже феноменальные 14 раз, общий баланс матчей испанца в столице Франции составляет 112-3. Одно из поражений ему нанёс именно Джокович в 2021 году, который начал путь на турнире с победы над Сандгреном.

За пределами корта между Джоковичем и Сандгреном сложились дружеским отношения. Теннис – противник вакцинации, как и Новак. Сандгрен пропустил Australian Open – 2022 из-за нежелания прививаться. Тогда же из Мельбурна со скандалом депортировали Джоковича, которого американец активно поддерживал в публичных высказываниях. Теннис даже заявил, что Австралию должны лишить права проводить турнир «Большого шлема» из-за ситуации с Новаком.

Сандгрен также жёстко критиковал власти США, которые какое-то время не пускали Джоковича в страну, что стоило сербу пропуска US Open – 2022, а также «Мастерсов» в Цинциннати, Индиан-Уэллсе и Майами. Кроме того, Сандгрен является сторонником деятельности PTPA – независимого профсоюза игроков, основанного Джоковичем и Поспишилом.

Неудивительно, что Новак поздравил Тенниса со свадьбой, хотя комментарии на чужих страницах в соцсетях не совсем в его стиле. Американец был искренне благодарен, поскольку вряд ли ожидал увидеть нечто подобное. Джокович готов сделать приятное хорошим друзьям, а Сандгрен является именно таковым для легендарного теннисиста.