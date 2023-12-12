«Это будит во мне зверя». Джокович мощно прошёлся по Надалю, Федереру и юным звёздам

А ещё легендарный серб поругал себя за разбитые ракетки и рассказал, собирается ли стать президентом своей страны.

Совсем недавно теннисный сезон-2023 подошёл к концу. Игроки отправились отдыхать и готовиться к грядущим битвам. Первые турниры начнутся уже в январе. Главным героем прошедшего сезона стал Новак Джокович. 36-летний уроженец Белграда закончил год на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выиграл три из четырёх «Шлемов», в седьмой раз в карьере взял Итоговый чемпионат, одержал победу на двух «Мастерсах» и побил множество других рекордов. В преддверии Australian Open — 2024 легендарный серб объяснил, как гибкость и сила духа помогают ему доминировать на корте, рассказал, как в молодости его запугивали «ритуалы» Рафаэля Надаля, вспомнил исторический финал Уимблдона-2019 против Роджера Федерера и ответил на другие вопросы одного из самых авторитетных журналистов США Джона Вертхейма, представляющего издание CBS Sports.

О конкуренции с молодыми игроками, целях и роли психологии в теннисе

— Прямо сейчас вы обыгрываете теннисистов, хороших игроков, которые по возрасту ближе к вашим детям, чем они к вам. Насколько это доставляет вам удовлетворение (Джокович смеётся)? Вам это нравится?

— (Смеётся). Не знаю, насколько хорошо это прозвучит, но молодые теннисисты, которые жаждут побед, полны вдохновения и желания показывать свой лучший теннис в матчах со мной, — это моя дополнительная мотивация. Это будит во мне зверя.

— Дайте нам представление о размере цели, к которой вы стремитесь.

— (Смеётся). Она подобна маленькой монетке. Иногда, да, это так. Иногда, да. Иногда….

— Вы серьёзно?

— Я серьёзно. Знаете, иногда я стремлюсь к такому размеру. Это зависит от того, с кем я играю в данный момент матча, какова тактика.

Несмотря на то, что в теннисе нет физического контакта, зрительный контакт всё равно присутствует. Когда мы сидим на скамейке, а потом на большом экране показывают, как он пьёт воду. А потом я смотрю на него. Как он пьёт воду? Потеет ли он больше обычного? Дышит ли он…

— Вау. Вы принимаете во внимание всё это во время матча?

— Да. Он дышит глубоко или неглубоко? А потом я смотрю, как он общается со своей командой. В игре присутствуют все эти различные элементы, которые действительно влияют на выступление и саму игру.

О настрое на матчи

— Могу ли я рассказать вам, что является самым сложным в представлении вас в обществе? Люди понимают под этим большие мускулы, скорость и грацию. Духовную силу, которую я считаю вашим великим даром, гораздо сложнее сформулировать. Можете ли вы помочь нам объяснить…

— Я должен был бы вас поправить…

— Да, хорошо. Поправьте меня…

— Это не дар. Это то, что нарабатывается упорным трудом.

— Вы тренируете ментальную составляющую так же, как вы тренируете свою подачу или свой…

— Безусловно.

— … ваш форхенд. Как?

— Безусловно. Существуют разные техники. Осознанное дыхание — важный элемент, особенно в напряжённые моменты.

НОВАК ДЖОКОВИЧ Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

— Я думаю, некоторые люди думают: «О, в данный момент Новак так замкнут». Вы хотите сказать, что всё это является частью процесса?

— Я могу казаться максимально включённым, однако внутри всегда бушует шторм. И самая сложная борьба идёт внутри.

Всегда есть сомнения и страхи, и я чувствую это в каждом матче. Мне не нравится настрой, который я часто вижу в спорте: только положительные мысли, только оптимизм, для сомнений места нет. Однако это невозможно. Ты же человек.

Думаю, разница между спортсменами, способными стать величайшими чемпионами, и теми, кто изо всех сил пытается достичь высокого уровня, заключается в способности не застревать в эмоциях надолго. Для меня эмоциональный период короток. Да, я испытываю эти эмоции, я признаю это. Иногда мне кажется, что я могу лопнуть. Я кричу на корте, что бы ни случилось. Но потом я прихожу в норму и перезагружаюсь.

О финале Уимблдона-2019 против Роджера Федерера

— Иногда вы выигрываете матч, и вы просто сыграли лучше, чем соперник. Вы были точнее. Вы были сильнее. В другой раз вы были просто лучше морально.

— Это случилось в 2019 году, когда я сыграл финал Уимблдона, тот марафонский и эпический матч с Роджером Федерером.

— У него было два матчбола на подаче.

— Я очень хорошо это помню (смеётся).

Я одержал победу 13:12 в пятой партии. Все сеты, которые я выиграл, были взяты на тай-брейках. В целом, если вы посмотрите статистику, Роджер был намного лучше во всех аспектах. Но я выиграл матч. На самом деле это говорит о том, что вы всё равно можете победить, если выберете, в какие моменты матча будете достигать пика и играть лучше всего, когда это важно.

О воздействии Рафаэля Надаля в начале карьеры

— Расскажите, как в молодости вас запугивали «ритуалы» Рафаэля Надаля.

— Мы играли с Надалем на «Ролан Гаррос», и его шкафчик в раздевалке был рядом с моим. Мы были близко. Мы пытались дать друг другу пространство, но раздевалка не такая уж и большая. Надаль прыгал и бегал в раздевалке рядом со мной перед выходом на корт. Я даже мог слышать музыку, которую он слушал в наушниках. Меня это бесило.

В начале карьеры я не осознавал, что это было частью сценария. Так что меня это напрягало. Но это также мотивировало меня делать что-то, показывать, что я готов к бою.

НАДАЛЬ И ДЖОКОВИЧ Фото: Cynthia Lum/Getty Images

О враждебной среде в теннисе

— Давайте поговорим о враждебной среде в теннисе.

— Давление и стресс намного выше, когда против тебя зрители.

— Домашние трибуны против гостевых?

— Конечно. Большую часть моей карьеры для меня это была враждебная среда (смеётся). Я как бы научился преуспевать в этой атмосфере. Люди думают, что на самом деле лучше, если я им не нравлюсь, поэтому я извлекаю на корте из этого максимум пользы. Это действительно происходит, но в то же время… Мне больше нравится находиться в среде с хорошей поддержкой.

— Ваш теннис является таким точным и чётким. Как вы справляетесь с подобными ошибками и промахами, когда ломаете ракетку, или когда ваши эмоции берут верх над вами?

— Я ломал ракетки, и я этим не горжусь. Когда я это делаю, мне стыдно. Но в то же время я принимаю себя как человека с недостатками.

О депортации из Австралии в 2022 году

— Насколько сильно повлияла на вас вся эта тогдашняя полемика?

— Меня фактически объявили главным мировым злодеем.

— Вы почувствовали это?

— … конечно. Большая часть мира была против меня. Я уже сталкивался с подобным на корте, когда за меня не болели. Но не в таком масштабе.

— Вы неправильно поняли австралийскую общественность и какова была бы её реакция, если бы вас допустили?

— В каком смысле я неправильно понял австралийцев?

— Австралийцам не нравится исключительность. Это народ, который строго относился к вакцинации от COVID-19.

— Но дело в том, что не мне было кого-то учить. Я получил исключение. Я получил разрешение на въезд в страну. И, конечно, эта ситуация поднялась до самых мировых верхов.

— Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы не были против вакцинации от коронавируса. Вы просто не хотели сами делать прививку.

— Конечно. Меня пытаются называть антиваксером. Я не против вакцин и не за них. Я за свободу выбора.

О желании облегчить финансовое положение игроков

— Вы помогаете есть другим, тем же людям, которые хотят убрать еду с вашего стола?

— У меня есть больше, чем мне нужно. Женщины и мужчины, находящиеся в топ-200 рейтинга, испытывают трудности. Они не могут позволить себе тренера или поездки. Многие уходят из тенниса, потому что просто не тянут это финансово.

О планах стать президентом Сербии

— Совершенно очевидно, что однажды вы станете лидером своей страны. Каким лидером вы собираетесь стать?

— (Смеётся). Откуда вы знаете? Вы предъявляете здесь какие-то претензии, о которых я даже не в курсе.

— Я вижу вашу популярность на родине. Вам будет легче прийти к урне для голосования здесь, чем победить в Австралии. И вы уже…

— (Смеётся).

— Вы сделали это 10 раз.

— Мне нравится, как вы формулируете этот вопрос. У меня нет никаких политических амбиций. Я не считаю, что это среда, в которой я могу процветать. Но я могу иначе использовать свою популярность в стране и регионе, чтобы помогать обществу.

О причине продолжения карьеры

— Тот факт, что ваши дети уже достаточно взрослые, чтобы не просто наблюдать за тем, как вы играете, но и по-настоящему ценить то, что делает папа, — это причина продолжать профессиональные выступления?

— Да. Это так. На самом деле много лет назад у меня была мечта, что моя дочь и мой сын смогут увидеть, как я выиграю Уимблдон. Так случалось несколько раз. Мне очень повезло пережить это.

О финале Уимблдона — 2023 против Карлоса Алькараса

— Алькарас – самый совершенный игрок, которого я видел.

— Я собираюсь поделиться с вами теорией. Это был разочаровывающий день для вас (речь про финал Уимблдона-2023. — Прим. «Чемпионата»). Но в некотором смысле вам придало сил то, что против вас сражался молодой оппонент.

— Это поражение меня так взбесило, что в Америке я должен был выиграть всё (смеётся) – и я так и сделал. Это отличная возможность переизобрести себя и работать усерднее, чем когда-либо.