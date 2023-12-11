Гибкость Джоковича, подача Иснера, форхенд Надаля. Идеальный игрок по версии звёзд тенниса

Идеальный теннисист – это, в первую очередь, необычайно талантливый человек. Однако выбор такого игрока – это во многом вопрос вкуса и личных симпатий. Ведь кто-то предпочитает атакующий теннис, а кто-то – оборонительный. Современные звёзды ATP-тура в специальном проекте Ассоциации теннисистов профессионалов в соцсетях составили свои портреты идеальных теннисистов, исходя из технических компонентов и других элементов игры.

Доминик Тим

Форхенд: Рафаэль Надаль. «Иногда это не так очевидно, так как этот элемент у него настолько великолепен».

Бэкхенд: Новак Джокович. «Вы атакуете его, однако у него всегда найдётся ответ кроссом слева.

Подача: Джон Иснер. «Для меня его подача была самой сложной для приёма».

Резаный: Роджер Федерер. «Его резаный был отличным от всех. Я помню, что впервые брейканул его на траве. И первый резаный, который он сделал в матче со мной, был ужасно сложным для меня. Он слишком крутит этот удар и умно выполняет его в нужные моменты в длинных розыгрышах, в игре».

Игра у сетки: Роджер Федерер. «Он выполняет удар больше остальных. Он играет у сетки очень много. Мне нравится, как он двигается у сетки. Его размещение у сетки мне также очень нравится, поэтому я выберу его».

Касание/Тонкость: Роджер Федерер.

Скорость: Гаэль Монфис. «Ему уже 37, но он всё ещё такой быстрый. Это хороший выбор — наблюдать за тем, как он носится за укороченными и борется за трудные мячи».

Гибкость: Новак Джокович и Григор Димитров. «Они оба могут полностью сесть на шпагат».

Психология: Новак Джокович и Рафаэль Надаль. «Они на очень похожем уровне. Если вы посмотрите на статистику, я думаю, они всегда будут на вершине».

Празднование: Даниил Медведев. «Его празднование стало знаковым, когда он выиграл US Open в 2021 году».

Андрей Рублёв

Форхенд: Рафаэль Надаль. «Я выберу форхенд Надаля. То, как он ускоряется, это превосходно, так сложно что-то с этим сделать».

Бэкхенд: Новак Джокович. «Он может делать почти всё благодаря своему бэкхенду».

Подача: Джон Иснер/Ник Кирьос/Райлли Опелка. «Все эти игроки нравятся мне».

Приём: Новак Джокович: «Я выберу Джоковича, так как с приёма он находит способ сломать любого соперника».

Резаный: Даниэль Эванс/Маттео Берреттини: «Кто делал резаные? Эванс или Маттео. Они оба знают, как резать, и выполняют этот удар идеально. Они не защищаются с помощью резаного, они используют его для атаки».

Игра у сетки: Роджер Федерер. «Вы когда-нибудь видели, как он играет у сетки? Если да, то вам не следует задавать мне этот вопрос (смеётся)».

Касание/Тонкость: Роджер Федерер.

Скорость: Карлос Алькарас/Алехандро Давидович-Фокина. «Они оба являются быстрыми».

Гибкость: Новак Джокович. «Не знаю точно, насколько далеко тянется этот термин, но Новак — один из самых гибких игроков на корте».

Психология: Рафаэль Надаль.

Празднование: Марат Сафин. «Он знал, как праздновать».

Даниил Медведев

Форхенд: Роджер Федерер. «Я выберу Роджера. Это был его лучший удар. Также стоит отметить то, как он настраивается на свой удар справа. Как только вы играете ему под форхенд, у вас появляются проблемы».

Бэкхенд: Доминик Тим. «Я выберу Тима, просто потому, что мне нравится, когда он наносит удар слева по линии или выполняет кросс. Я думаю, у него это действительно здорово получается».

Подача: Ник Кирьос. «Я выберу Кирьоса. Для его роста у него одна из лучших подач в мире – такая мощь и точность».

Приём: Новак Джокович. «На протяжении всей своей карьеры Джокович играет на приёме нереально».

Резаный: Стив Джонсон/Роджер Федерер. «Я думаю, что назову два варианта. Во-первых, Стив Джонсон, просто потому, что на протяжении всей его карьеры он редко играл спином слева и его подрезка была действительно очень хорошая. У Роджера Федерера резаный удар был также невероятен».

Игра у сетки: Ник Кирьос/Роджер Федерер. «Я выберу двух человек – Кирьоса и Федерера. Я играл и с Роджером, и с Ником, и, когда они выходят к сетке, очень сложно что-либо сделать против них».

Касание/Тонкость: Корентен Муте.

Скорость: выбрал себя. «Я останусь при своём мнении. Я считаю, что Карлос [Алькарас] невероятно быстр. Я думаю, что он, возможно, самый быстрый игрок, которого я только видел в своей жизни. Карлос – это чистая скорость. Но мне нравится, как я бегаю, поэтому я останусь при своём мнении».

Гибкость: Новак Джокович. «То, как он тянется и все равно выполняет удар, – невероятно».

Психология: Рафаэль Надаль.

Состязательность: Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Празднования – выбрал себя. «Мне мои нравятся. Потому что я стараюсь подходить к ним с юмором».

Григор Димитров

Форхенд: Роджер Федерер. «Я выберу форхенд Роджера. Он никогда не промахивался с него, когда он должен был не попадать в корт справа в матчах против меня. Мне кажется, что многие игроки промахиваются большое количество раз. Но не Федерер в матчах против меня».

Бэкхенд: Кей Нисикори: «Мне нравится удар Кея слева, он может сделать буквально всё что угодно с этой зоны. Он может выполнить бэкхенд, прострелить, пробить с линии, быстро пробить по центру, обыграть, попасть в цель, что угодно. Мне очень нравится его удар слева».

Подача: Ник Кирьос. «Я думаю, что точность его подачи и способность генерировать подачу любого типа из любого места является довольно впечатляющими».

Приём: Новак Джокович. «Определённо, Новак. Я думаю, что его приёмы являются абсолютно выдающимися, и он всегда был способен попасть в корт – независимо от того, насколько быстро летит мяч».

Резаный: выбрал себя. «Я выберу себя. Этот удар доставляет неудобство многим игрокам. Я думаю, что это один из моих первых ударов, который я когда-либо научился делать, поэтому мне действительно нравится применять его на корте».

Игра у сетки: Стефан Эдберг/Патрик Рафтер. «Это непростой выбор – Эдберг или Рафтер. Я думаю, что они оба невероятные сеточники. Пэт Рафтер был невероятен в том, как ему удавалось всегда наносить много ударов снизу, и этот удар справа в движении был просто потрясающим. Также было захватывающе наблюдать за тем, как Эдберг перемещается возле сетки.

Скорость: Николай Давыденко: «Я думаю, что Николай Давыденко был одним их самых быстрых игроков в туре».

Психология: Рафаэль Надаль. «Если вы выберите любого игрока из Big-3, вы никогда не ошибётесь. Я бы выбрал Рафу по разным причинам. Он также всегда был способен показать нам, что в самые трудные времена, будь то ситуация, когда он летел с брейком или уступал по сетам, – какая ситуация ни была бы, – можно сделать даже самый невозможный камбэк».

Состязательность: Ллейтон Хьюитт «То, как он соревновался и подбадривал игроков, было довольно впечатляющим. Его соревновательный характер был довольно удивительным».

Празднование: Михаил Южный. «Он всегда праздновал, отдавая воинское приветствие, как солдат. Мне всегда это нравилось. Я думаю, что он был довольно крутым».

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль не принимал участия в специальном проекте ATP-тура, однако составил портрет идеального теннисиста в интервью журналисту Хольгеру Мюллеру.

Форхенд: Роджер Федерер.

Бэкхенд: Новак Джокович.

Подача: Иво Карлович.

Игра у сетки: Радек Штепанек.

Психология: выбрал себя.

Физическая форма: Карлос Алькарас.