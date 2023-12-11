Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Андрей Рублёв, Доминик Тим, Даниил Медведев, Григор Димитров и Рафаэль Надаль cоставили портрет идеального теннисиста

Гибкость Джоковича, подача Иснера, форхенд Надаля. Идеальный игрок по версии звёзд тенниса
Кирилл Плышевский
Новак Джокович в шпагате
Аудио-версия:
Комментарии
Также звучали имена Роджера Федерера, Даниила Медведева и даже Марата Сафина.

Идеальный теннисист – это, в первую очередь, необычайно талантливый человек. Однако выбор такого игрока – это во многом вопрос вкуса и личных симпатий. Ведь кто-то предпочитает атакующий теннис, а кто-то – оборонительный. Современные звёзды ATP-тура в специальном проекте Ассоциации теннисистов профессионалов в соцсетях составили свои портреты идеальных теннисистов, исходя из технических компонентов и других элементов игры.

Доминик Тим

Форхенд: Рафаэль Надаль. «Иногда это не так очевидно, так как этот элемент у него настолько великолепен».
Бэкхенд: Новак Джокович. «Вы атакуете его, однако у него всегда найдётся ответ кроссом слева.

Подача: Джон Иснер. «Для меня его подача была самой сложной для приёма».

Резаный: Роджер Федерер. «Его резаный был отличным от всех. Я помню, что впервые брейканул его на траве. И первый резаный, который он сделал в матче со мной, был ужасно сложным для меня. Он слишком крутит этот удар и умно выполняет его в нужные моменты в длинных розыгрышах, в игре».

Игра у сетки: Роджер Федерер. «Он выполняет удар больше остальных. Он играет у сетки очень много. Мне нравится, как он двигается у сетки. Его размещение у сетки мне также очень нравится, поэтому я выберу его».

Касание/Тонкость: Роджер Федерер.

Скорость: Гаэль Монфис. «Ему уже 37, но он всё ещё такой быстрый. Это хороший выбор — наблюдать за тем, как он носится за укороченными и борется за трудные мячи».

Гибкость: Новак Джокович и Григор Димитров. «Они оба могут полностью сесть на шпагат».

Психология: Новак Джокович и Рафаэль Надаль. «Они на очень похожем уровне. Если вы посмотрите на статистику, я думаю, они всегда будут на вершине».

Празднование: Даниил Медведев. «Его празднование стало знаковым, когда он выиграл US Open в 2021 году».

Материалы по теме
«Прошу прощения у Новака». Медведев великой победой довёл Джоковича до слёз на US Open
Видео
«Прошу прощения у Новака». Медведев великой победой довёл Джоковича до слёз на US Open

Андрей Рублёв

Форхенд: Рафаэль Надаль. «Я выберу форхенд Надаля. То, как он ускоряется, это превосходно, так сложно что-то с этим сделать».

Бэкхенд: Новак Джокович. «Он может делать почти всё благодаря своему бэкхенду».

Подача: Джон Иснер/Ник Кирьос/Райлли Опелка. «Все эти игроки нравятся мне».

Приём: Новак Джокович: «Я выберу Джоковича, так как с приёма он находит способ сломать любого соперника».

Резаный: Даниэль Эванс/Маттео Берреттини: «Кто делал резаные? Эванс или Маттео. Они оба знают, как резать, и выполняют этот удар идеально. Они не защищаются с помощью резаного, они используют его для атаки».

Игра у сетки: Роджер Федерер. «Вы когда-нибудь видели, как он играет у сетки? Если да, то вам не следует задавать мне этот вопрос (смеётся)».

Касание/Тонкость: Роджер Федерер.

Скорость: Карлос Алькарас/Алехандро Давидович-Фокина. «Они оба являются быстрыми».

Гибкость: Новак Джокович. «Не знаю точно, насколько далеко тянется этот термин, но Новак — один из самых гибких игроков на корте».

Психология: Рафаэль Надаль.

Празднование: Марат Сафин. «Он знал, как праздновать».

Материалы по теме
Рублёв собрал идеального теннисиста из игроков ATP, не назвав ни разу себя и Медведева
Истории
Рублёв собрал идеального теннисиста из игроков ATP, не назвав ни разу себя и Медведева

Даниил Медведев

Форхенд: Роджер Федерер. «Я выберу Роджера. Это был его лучший удар. Также стоит отметить то, как он настраивается на свой удар справа. Как только вы играете ему под форхенд, у вас появляются проблемы».

Бэкхенд: Доминик Тим. «Я выберу Тима, просто потому, что мне нравится, когда он наносит удар слева по линии или выполняет кросс. Я думаю, у него это действительно здорово получается».

Подача: Ник Кирьос. «Я выберу Кирьоса. Для его роста у него одна из лучших подач в мире – такая мощь и точность».

Приём: Новак Джокович. «На протяжении всей своей карьеры Джокович играет на приёме нереально».

Резаный: Стив Джонсон/Роджер Федерер. «Я думаю, что назову два варианта. Во-первых, Стив Джонсон, просто потому, что на протяжении всей его карьеры он редко играл спином слева и его подрезка была действительно очень хорошая. У Роджера Федерера резаный удар был также невероятен».

Игра у сетки: Ник Кирьос/Роджер Федерер. «Я выберу двух человек – Кирьоса и Федерера. Я играл и с Роджером, и с Ником, и, когда они выходят к сетке, очень сложно что-либо сделать против них».

Касание/Тонкость: Корентен Муте.

Скорость: выбрал себя. «Я останусь при своём мнении. Я считаю, что Карлос [Алькарас] невероятно быстр. Я думаю, что он, возможно, самый быстрый игрок, которого я только видел в своей жизни. Карлос – это чистая скорость. Но мне нравится, как я бегаю, поэтому я останусь при своём мнении».

Гибкость: Новак Джокович. «То, как он тянется и все равно выполняет удар, – невероятно».

Психология: Рафаэль Надаль.

Состязательность: Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Празднования – выбрал себя. «Мне мои нравятся. Потому что я стараюсь подходить к ним с юмором».

Материалы по теме
Не только «мёртвая рыбка!» Яркие празднования Даниила Медведева
Истории
Не только «мёртвая рыбка!» Яркие празднования Даниила Медведева

Григор Димитров

Форхенд: Роджер Федерер. «Я выберу форхенд Роджера. Он никогда не промахивался с него, когда он должен был не попадать в корт справа в матчах против меня. Мне кажется, что многие игроки промахиваются большое количество раз. Но не Федерер в матчах против меня».

Материалы по теме
Теперь Медведев точно выйдет в финал. Раз Федерера убрали
Теперь Медведев точно выйдет в финал. Раз Федерера убрали

Бэкхенд: Кей Нисикори: «Мне нравится удар Кея слева, он может сделать буквально всё что угодно с этой зоны. Он может выполнить бэкхенд, прострелить, пробить с линии, быстро пробить по центру, обыграть, попасть в цель, что угодно. Мне очень нравится его удар слева».

Подача: Ник Кирьос. «Я думаю, что точность его подачи и способность генерировать подачу любого типа из любого места является довольно впечатляющими».

Приём: Новак Джокович. «Определённо, Новак. Я думаю, что его приёмы являются абсолютно выдающимися, и он всегда был способен попасть в корт – независимо от того, насколько быстро летит мяч».

Резаный: выбрал себя. «Я выберу себя. Этот удар доставляет неудобство многим игрокам. Я думаю, что это один из моих первых ударов, который я когда-либо научился делать, поэтому мне действительно нравится применять его на корте».

Игра у сетки: Стефан Эдберг/Патрик Рафтер. «Это непростой выбор – Эдберг или Рафтер. Я думаю, что они оба невероятные сеточники. Пэт Рафтер был невероятен в том, как ему удавалось всегда наносить много ударов снизу, и этот удар справа в движении был просто потрясающим. Также было захватывающе наблюдать за тем, как Эдберг перемещается возле сетки.

Скорость: Николай Давыденко: «Я думаю, что Николай Давыденко был одним их самых быстрых игроков в туре».

Психология: Рафаэль Надаль. «Если вы выберите любого игрока из Big-3, вы никогда не ошибётесь. Я бы выбрал Рафу по разным причинам. Он также всегда был способен показать нам, что в самые трудные времена, будь то ситуация, когда он летел с брейком или уступал по сетам, – какая ситуация ни была бы, – можно сделать даже самый невозможный камбэк».

Материалы по теме
«Порой мне трудно спуститься по лестнице». Надаль признался, когда окончательно уйдёт
«Порой мне трудно спуститься по лестнице». Надаль признался, когда окончательно уйдёт

Состязательность: Ллейтон Хьюитт «То, как он соревновался и подбадривал игроков, было довольно впечатляющим. Его соревновательный характер был довольно удивительным».

Празднование: Михаил Южный. «Он всегда праздновал, отдавая воинское приветствие, как солдат. Мне всегда это нравилось. Я думаю, что он был довольно крутым».

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль не принимал участия в специальном проекте ATP-тура, однако составил портрет идеального теннисиста в интервью журналисту Хольгеру Мюллеру.

Форхенд: Роджер Федерер.

Бэкхенд: Новак Джокович.

Подача: Иво Карлович.

Игра у сетки: Радек Штепанек.

Психология: выбрал себя.

Физическая форма: Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android