Медведев, Рублёв и Хачанов попали в посев на AO. Кто из россиян сыграет на 1-м ТБШ сезона

До Открытого чемпионата Австралии, который по традиции является первым мэйджором сезона, остаётся чуть больше месяца. Однако состав участников потихоньку начинает обретать очертания. В мужском одиночном разряде по рейтингу на турнир попали семеро россиян, которые вошли в число 97 счастливчиков. Причём трое из наших будут сеяными. Но обо всём по порядку.

Даниил Медведев (третье место в рейтинге ATP)

Медведев не пропустил ни одного Australian Open начиная с 2017 года. Поначалу дела у россиянина не особенно ладились, но в 2021-м и в 2022-м он дважды выходил в финал, где потерпел два поражения. Год назад Даниил неожиданно остановился в третьем раунде. Можно не сомневаться, в этом сезоне Медведев нацелен исключительно на титул — а как же иначе, если турнир проходит на его любимом харде?

Андрей Рублёв (5)

Рублёв, как и Медведев, регулярно играет на Australian Open начиная с 2017-го. В сезоне-2023 Андрей вновь не смог преодолеть четвертьфинальный барьер на ТБШ. Именно до этой стадии он дошёл на AO — во второй раз в карьере (впервые это случилось с ним в 2021-м). Рублёв проиграл уже девять четвертьфиналов на мэйджорах, и хочется верить, что на Australian Open — 2024 он наконец сумеет найти в себе силы оборвать эту чёрную серию.

Карен Хачанов (15)

Хачанов — третий и последний россиянин, попавший в посев на Australian Open — 2024. Карен, как и Медведев с Рублёвым, не пропустил ни одного AO с 2017-го. В 2023-м он повторил здесь свой лучший результат на мэйджорах, дойдя до полуфинала, хотя до этого рекордом Карена в Мельбурне был выход в третий раунд. Получится ли у него повторить или даже превзойти это достижение, можно будет начать прикидывать уже после жеребьёвки. Всё-таки у Хачанова не такой уж высокий посев, и многое будет зависеть от сетки, которая ему достанется.

Аслан Карацев (35)

Карацев приятно шокировал на Australian Open 2021 года. То был его дебют в основной сетке ТБШ, и Аслан с первой же попытки дошёл до полуфинала. К сожалению, с тех пор он и близко не демонстрировал подобных результатов на мэйджорах, а в 2023-м и вовсе выбыл в первом круге AO. Как и в случае с любым несеяным игроком, перспективы Карацева на турнире не в последнюю очередь будут зависеть от жеребьёвки.

Роман Сафиуллин (39)

Сезон-2023 стал лучшим в карьере Сафиуллина. Вишенкой на торте стал выход в четвертьфинал Уимблдона, чего от Романа не ожидал, наверное, даже он сам. На Australian Open, правда, Сафиуллин выбыл в первом круге, но есть все основания надеяться, что в 2024-м он превзойдёт свой лучший результат в Мельбурне (второй круг в 2021-м).

Александр Шевченко (48)

Шевченко, как и Сафиуллин, добился внушительного прогресса в 2023-м. И теперь ему уже не нужно выступать в квалификации, чтобы попасть в основную сетку мэйджора. На AO-2023 россиянин выбыл из борьбы в первом же раунде квалификации, а теперь вот дебютирует в основной сетке. Пока что лучший результат Александра на ТБШ — выход во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023.

Павел Котов (67)

Котов ещё ни разу не выигрывал матч в основной сетке турнира «Большого шлема». В четырёх встречах он потерпел четыре поражения, в том числе на Australian Open — 2023. В завершившемся сезоне Павел, как и Сафиуллин с Шевченко, тоже добился прогресса, пусть и не столь резкого. И за счёт этого избежал необходимости выступать в квалификации.

Кто попал на AO по защищённому рейтингу

Здесь самая интересная персона — 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Именно на Australian Open Надаль провёл свой последний на данный момент официальный матч. В 2023-м легендарный испанец проиграл Маккензи Макдональду во втором круге мэйджора в Мельбурне, после чего пропустил всю оставшуюся часть сезона, залечивая бедро. Вследствие такой паузы, ставшей самой длинной в его карьере, Рафаэль опустился аж на 664-е место в мировой классификации. Именно поэтому ему понадобился защищённый рейтинг.

А самое высокое место среди теннисистов, попавших на Australian Open по защищённому рейтингу, занимает представитель Канады Денис Шаповалов. Он не играл с Уимблдона и вследствие этого опустился на 109-ю строчку в рейтинге ATP. Также стоит отметить, что на тех же правах на турнире выступят финалист Уимблдона 2016 года, бывшая третья, а ныне 318-я ракетка мира Милош Раонич и победитель Открытого чемпионата США — 2014 Марин Чилич. Как и Раонич, Чилич когда-то был третьей ракеткой мира. А теперь Марин идёт 666-м в рейтинге ATP.

Другие участники

Также на турнире выступят восемь обладателей уайлд-кард и 16 победителей квалификации. Уже известны трое теннисистов, которые сыграют по уайлд-кард. И все они представляют Австралию. Организаторы пригласили на турнир Джеймса Дакворта (116-е место в рейтинге ATP), Марка Полманса (150) и Адама Уолтона (178).

Наконец, в списке запасных также есть интересные фамилии. Особенно обидно должно быть бывшей третьей ракетке мира, чемпиону US Open — 2020 Доминику Тиму. Австрийскому теннисисту не хватило всего лишь одного места, чтобы попасть на турнир по рейтингу, — он 98-й в мировой классификации. Также в список запасных попали Фабио Фоньини, Давид Гоффен и Диего Шварцман, в своё время входившие в топ-10 рейтинга ATP. А ещё — 113-я ракетка мира Хамад Меджедович, новоиспечённый победитель молодёжного Итогового чемпионата ATP.

Australian Open 2024 года пройдёт с 14 по 28 января. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является серб 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, десятикратный победитель турнира; в женском — белоруска Арина Соболенко; пока это её единственный титул на турнирах «Большого шлема».