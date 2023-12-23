Рублёв, Медведев и Мирра бьются за финал Мировой лиги. «Русские орлы», вперёд! LIVE

Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Сегодня соперниками «Иглз» будут «Фэлконс». Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В заключительном матче группового этапа «русской команде» будут противостоять «Фэлконс» («Соколы»), за которых выступают Тейлор Фритц (10), Сумит Нагал (138), Сорана Кырстя (26) и запасная Вера Звонарёва. Отметим, что обе команды имеют хорошие шансы оказаться в финале. За подробностями следите в нашем лайве дня.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.