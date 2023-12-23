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Мирра Андреева, Медведев, Рублёв: онлайн-трансляция Мировой теннисной лиги 2023, результаты, сетки, где, когда смотреть

Рублёв, Медведев и Мирра бьются за финал Мировой лиги. «Русские орлы», вперёд! LIVE
Даниил Сальников
Мировая теннисная лига, Live
Комментарии
Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Сегодня соперниками «Иглз» будут «Фэлконс». Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В заключительном матче группового этапа «русской команде» будут противостоять «Фэлконс» («Соколы»), за которых выступают Тейлор Фритц (10), Сумит Нагал (138), Сорана Кырстя (26) и запасная Вера Звонарёва. Отметим, что обе команды имеют хорошие шансы оказаться в финале. За подробностями следите в нашем лайве дня.

Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2023. Сетка
Мировая теннисная лига. Группа
23 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
М. Андреева А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
В. Звонарёва Т. Фритц
Мировая теннисная лига. Группа
23 декабря 2023, суббота. 14:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Софья Кенин
США
Софья Кенин
М. Андреева С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
В. Звонарёва С. Кырстя
Мировая теннисная лига. Группа
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Д. Медведев А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
Т. Фритц С. Нагал
Мировая теннисная лига. Группа
23 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Мировая теннисная лига. Группа
23 декабря 2023, суббота. 16:15 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Не начался
1
     
     
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

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Live Даниил Сальников

Вот как красиво выглядит плакат сегодняшнего матча.

Матч «Иглз» — «Фэлконс»

Матч «Иглз» — «Фэлконс»

13:23 Даниил Сальников

А вот так выглядит полное расписание дня. Вера Звонарёва выступит и в женской паре и в миксте.

Расписание 3-го дня Мировой теннисной лиги

Расписание 3-го дня Мировой теннисной лиги

13:22 Даниил Сальников

В команде наших соперников «Фэлконс» сегодня замена — на корт выйдет запасная Вера Звонарёва. Это серьёзное усиление «соколов», поскольку россиянка сейчас — одна из сильнейших парниц мира.

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13:14 Даниил Сальников

А решающее очко на чемпионском тай-брейке принёс нашей команде лидер Даниил Медведев.

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