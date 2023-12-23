Рублёв, Медведев и Мирра бьются за финал Мировой лиги. «Русские орлы», вперёд! LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В заключительном матче группового этапа «русской команде» будут противостоять «Фэлконс» («Соколы»), за которых выступают Тейлор Фритц (10), Сумит Нагал (138), Сорана Кырстя (26) и запасная Вера Звонарёва. Отметим, что обе команды имеют хорошие шансы оказаться в финале. За подробностями следите в нашем лайве дня.
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Вот как красиво выглядит плакат сегодняшнего матча.
Матч «Иглз» — «Фэлконс»
А вот так выглядит полное расписание дня. Вера Звонарёва выступит и в женской паре и в миксте.
Расписание 3-го дня Мировой теннисной лиги
В команде наших соперников «Фэлконс» сегодня замена — на корт выйдет запасная Вера Звонарёва. Это серьёзное усиление «соколов», поскольку россиянка сейчас — одна из сильнейших парниц мира.
А решающее очко на чемпионском тай-брейке принёс нашей команде лидер Даниил Медведев.
Во второй день дела у «русской команды» пошли получше. Победа была близка до самого конца.
Обзор первого игрового дня, в котором нашей команде не хватило чуть-чуть до победы.
О том, как прошёл первый игровой день — читайте в нашем лайве четверга.
Особенности показательного турнира Мировая теннисная лига — в нашем материале-превью.
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