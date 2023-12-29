Теннисная красотка из Бразилии просто нарасхват. Её делают настоящей иконой мировой моды

Беатрис Хаддад-Майя стремительно набирает популярность у себя на родине и за её пределами. Статная спортсменка идёт по пути Марии Шараповой.

11-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя является самой успешной бразильской теннисисткой за последние полвека. Неудивительно, что Беатрис стремительно набирает популярность на родине и даже за её пределами.

В начале декабря Хаддад-Майя была признана «Женщиной года» в Бразилии по версии журнала GQ. А уже через несколько недель она стала лицом знаменитого американского бренда ювелирных украшений Tiffany.

27-летняя Хаддад-Майя в 2023 году вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где уступила будущей чемпионке Иге Свёнтек. Кроме того, она выиграла малый Итоговый турнир WTA в Чжухае в одиночном и парном разрядах. Достижения на первый взгляд не самые выдающиеся в глобальных масштабах, но бразильский женский теннис очень долго не видел ничего подобного.

В последний раз представительница страны выходила как минимум в четвертьфинал мэйджора в далёком 1968 году. Это сделала легендарная семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Эстер Буэно. Хаддад-Майе есть к чему стремиться в плане покорения достижений Буэно, но промежуточный результат уже можно считать неплохим.

Беатрис Хаддад-Майя выиграла сразу два кубка на малом Итоговом турнире в Чжухае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Бразилию принято считать футбольной страной, но теннис там тоже очень любят. Просто в WTA-туре со звёздами всё было очень плохо уже очень давно. Немного лучше ситуация у мужчин. Победитель 20 турниров ATP, бывшая первая ракетка мира Густаво Куэртен чуть более пары десятков лет назад трижды выиграл «Ролан Гаррос» (1997, 2000, 2001). Эмоциональные бразильские болельщики ездили за ним по всему миру и активно поддерживали, моменты триумфа разделяли вместе с игроком, который приглашал их на празднования. Но победы Куэртена тоже уже далёкое прошлое. Около 20 лет Бразилия ждала настоящую звезду тенниса, которой стала Беатрис Хаддад-Майя.

Хаддад-Майя могла раскрыться в более молодом возрасте, но мешали травмы. Сейчас Беатрис более-менее решила свои проблемы со здоровьем и набирает обороты на корте. Она закончила год 11-й ракеткой мира, но по ходу сезона поднималась на 10-е место рейтинга. Её следующая цель – постоянно пребывать в десятке сильнейших, бороться за победы на ТБШ и золотые медали Олимпиады в Париже.

«Все мы немного самолюбивы. У меня тоже случаются такие моменты. Когда график очень напряжённый, я стараюсь на себя не смотреть, но, когда он более свободный, мне нравится смотреться в зеркало и хорошо себя чувствовать. Моя следующая цель – закрепиться в топ-10 и бороться за победу на крупнейших турнирах, включая Олимпиаду-2024 в Париже», — заявила Беатрис в недавнем интервью Vogue.

Беатрис Хаддад-Майя Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Хаддад-Майя за карьеру заработала $ 5,3 млн призовых на теннисных турнирах. Немало, но можно серьёзно увеличить эту цифру в обозримом будущем. Только в 2023 году Беатрис получила $ 2,86 млн на корте. Это девятый показатель в WTA-туре. До трёх первых ракеток мира Иги Свёнтек ($ 9,86 млн), Арины Соболенко ($ 8,2 млн) и Кори Гауфф ($ 6,67 млн) довольно далеко, но всё может измениться в любой момент, поскольку в женском теннисе сейчас нет доминирующей силы вроде Серены Уильямс или Штеффи Граф.

Пример чешки Маркеты Вондроушовой на Уимблдоне-2023 доказывает, что ТБШ способна выиграть практически любая теннисистка из топ-50. Причём Беатрис является одной из главных претенденток на прорыв в элиту. Главное, чтобы обошлось без травм.

Хаддад-Майя будет зарабатывать больше денег и вне корта. Условия сотрудничества бразильянки с Tiffany не разглашаются, но можно предположить, что речь идёт как минимум о крупной шестизначной сумме за год по условиям спонсорской сделки. Она будет носить украшения ювелирного бренда на всех крупных турнирах и Олимпиаде. Это серьёзная реклама, которая привлечёт внимание к продукции компании как минимум в Бразилии.

«Мне очень нравится носить изящные украшения, которые напоминают мне о местах, людях или особых моментах, которые я пережила. Обычно я ношу серьги, цепочки и браслеты, потому что с ними удобно во время тренировок и матчей. Я становлюсь всё ближе и ближе к миру моды. Хотя при этом мне всё ещё нравятся простые, нейтральные цвета, которые привносят практичность при упаковке чемодана для поездки на турниры», — заявила Хаддад-Майя.

Беатрис Хаддад-Майя стремительно набирает популярность Фото: Из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

У Беатрис уже есть много спонсорских контрактов с другими известными брендами. Она сотрудничает с испанским производителем одежды Joma, который выпускает для неё наряды для игры на корте, головные уборы и обувь. Американский Wilson делает ей ракетки. В Бразилии у Хаддад-Майи вообще нет отбоя от спонсоров. Её поддерживают компании из разных сфер: Eqlibri, Jungle Organic (пищевая промышленность), Itau (финансы), Latina America Re, Prudential Do Brasil (страхование), ENGIE Brasil (энергетика), СМЗТО Franquias (инвестиции), Rede Tenis (фонд по поддержке молодых игроков в стране) и многие другие.

Точное состояние Хаддад-Майи в данный момент сложно подсчитать. Последние данные в СМИ указывают, что на её счету около $ 5 млн, но это было в начале года до завоевания призовых на корте, заключения соглашения с Tiiffany и частью вышеуказанных спонсоров. Причём их список постоянно расширяется, особенно в Бразилии. Вполне возможно, Беатрис уже является обладательницей восьмизначного состояния.

Освоение Хаддад-Майей рынка моды является закономерным процессом. Да, Беатрис не занимает первое место в различных рейтингах самых красивых спортсменок мира, но она является довольно привлекательной девушкой, особенно если брать топ-теннисисток. WTA-тур соскучился по ярким статным игрокам. Рост Хаддад-Майи составляет 185 см. Выше неё среди коллег только чешка Каролина Плишкова (186 см). Беатрис в этом плане похожа на пятикратную чемпионку ТБШ Марию Шарапову (188 см).

Конечно, вершины россиянки Хаддад-Майе вряд ли удастся покорить. Мария является уникальной личностью, когда речь идёт об успешности на корте и за его пределами. Хотя у них уже есть кое-что общее. Беатрис стала всего лишь третьей теннисисткой в истории, которую GQ признал «Женщиной года» в стране. Ранее подобного удостаивались только Шарапова и американка Серена Уильямс. В любом случае Хаддад-Майя может брать пример с Марии. Ещё в далёком 2008 году совсем юная Беатрис пришла на выставочное мероприятие с участием Шараповой в Бразилии и сделала с ней совместное фото. Очевидно, что она уважительно относится к легендарной российской теннисистке.

Беатрис Хаддад-Майя и Мария Шарапова в 2008 году Фото: Из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

27 лет – возраст, когда многие суперзвёзды тенниса должны иметь в коллекции хотя бы одну победу на ТБШ. У Хаддад-Майи особая ситуация. Она выиграла первый турнир на профессиональном уровне ещё в 15 лет, но затем её подкосили травмы.

Беатрис решительно настроена навёрстывать упущенное. Бразильянка отводит себе 10 лет для выигрыша нескольких «Шлемов» и в целом для выступления на топ-уровне. Ради этого Хаддад-Майя готова жертвовать личной жизнью. Амбициозные планы Беатрис вполне могут воплотиться, учитывая её прогресс и не такую уж сильную конкуренцию в современном WTA-туре.