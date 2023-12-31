Медведев и Джокович до Australian Open так и не встретятся. Жаркое расписание января

На Зелёном континенте стартовал новый теннисный сезон. И с первых же дней почти все топы — на корте. Australian Open совсем близко!

Теннисное межсезонье закончилось, и все игроки стремительно перебираются поближе к Австралии, где во второй половине января пройдёт стартовый в сезоне турнир «Большого шлема». Все топы уже в строю, готовятся на кортах к жарким баталиям, а кто-то уже провёл стартовые матчи. В последних числах декабря в двух городах – Перт и Сидней – начался командный турнир в миксте United Cup с участием нескольких ведущих игроков мира – таких как Новак Джокович, Стефанос Циципас, Ига Свёнтек, Тейлор Фритц, Каспер Рууд и другие. 18 сборных разыгрывают внушительный призовой фонд в AUS $ 15 млн (примерно US $ 10 млн), а также рейтинговые очки (максимально до 500). Напомним, сборным России и Беларуси запрещено участие в командных турнирах. Посмотрим на расписание соревнований первого месяца сезона-2023, в том числе с участием наших теннисистов.

United Cup. Перт, Сидней (Австралия). 29 декабря — 7 января

Хард, открытые корты.

Список участников: США (чемпион-2023), Италия (финалист-2023), Австралия (хозяин), Польша, Греция, Франция, Чехия, Хорватия, Канада, Великобритания, Китай, Нидерланды, Испания, Сербия, Норвегия, Германия, Бразилия, Чили.

Полный заявочный лист.

ATP-250. Брисбен (Австралия). 31 декабря — 7 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Хольгер Руне (8), Григор Димитров (14), Бен Шелтон (17), Уго Умбер (20), Себастьян Корда (24), Себастьян Баэс (28), Томас Мартин Этчеверри (30), Аслан Карацев (35), Роман Сафиуллин (39), Александр Шевченко (48).

Полный заявочный лист.

На турнир в Брисбене приехала группа ведущих теннисистов, не задействованных в United Cup. В частности, сетку возглавили Хольгер Руне и Григор Димитров. Среди участников значатся и россияне Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко. Причём Шевченко уже одержал стартовую победу в сезоне над французом Люкой Ван Ашем и ждёт дальше лучшего теннисиста из пары Руне – Макс Пёрселл.

ATP-250. Гонконг (Гонконг). 1-7 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (15), Фрэнсис Тиафо (16), Франсиско Серундоло (21), Ян-Леннард Штруфф (25), Лоренцо Музетти (27), Ласло Джере (33), Артюр Фис (36), Павел Котов (67).

Полный заявочный лист.

Новый турнир в Гонконге занял место привычной Пуны (Индия). Сетку возглавили россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые пропускают первый круг. Также в числе участников оказался и Павел Котов.

WTA-500. Брисбен (Австралия). 31 декабря — 7 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (вторая ракетка мира на дату заявки на турнир), Елена Рыбакина (4), Елена Остапенко (13), Людмила Самсонова (16), Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19), Екатерина Александрова (21), Виктория Азаренко (22), Анастасия Потапова (28), Мирра Андреева (56), Анна Калинская (76), Диана Шнайдер (88).

Полный заявочный лист.

На первой неделе года самый крупный женский турнир категории 500 проходит в Брисбене, который три сезона принимал командные соревнования, а теперь вновь принял индивидуальные. В сетке, рассчитанной на шесть кругов и 48 участниц, оказалось сразу восемь представительниц России. Причём уже в стартовом раунде состоялось первое российское дерби сезона – Мирра Андреева за 1 час 15 минут разобралась с Дианой Шнайдер. Прошла дальше и Анна Калинская. А остальные пять россиянок как сеяные вступят в борьбу со второго круга. Причём там состоится второе дерби – Мирра Андреева теперь сразится с первой ракеткой России Людмилой Самсоновой. Также отметим, что на этом турнире состоится возвращение в строй после декретного отпуска четырёхкратной чемпионки ТБШ и бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки.

WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). 1-7 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Кори Гауфф (3), Элина Свитолина (25), Леся Цуренко (31), Эмма Наварро (32), Мари Боузкова (34), Синьюй Ван (36), Петра Мартич (40), Варвара Грачёва (43), Анна Блинкова (50), Анастасия Павлюченкова (57), Элина Аванесян (74).

Полный заявочный лист.

Турнир в Окленде разыгрывается с 1886 года. Среди победительниц значились и отечественные теннисистки – Лейла Месхи (1990) и Елена Дементьева (2009), до финала также добирались Татьяна Панова (2002), Вера Звонарёва (2006, 2007) и Елена Веснина (2007). Два сезона турнир не проводился из-за ковида (2021-2022), а последней чемпионкой стала Кори Гауфф. Она же и возглавила сетку-2024. Также в турнире участвуют три россиянки – Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян, а уайлд-кард получили чемпионки ТБШ Каролина Возняцки и Эмма Радукану.

ATP-250. Аделаида (Австралия). 8-13 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Томии Пол (13), Николас Харри (19), Уго Умбер (20), Таллон Грикспор (23), Себастьян Корда (24), Лоренцо Музетти (27), Себастьян Баэс (28), Томас Мартин Этчеверри (30), Роман Сафиуллин (39), Александр Шевченко (48).

Полный заявочный лист.

Список участников турнира в Аделаиде возглавили американец Томми Пол и чилиец Николас Харри. В заявочном листе также значатся и россияне – Роман Сафиуллин и Александр Шевченко.

ATP-250. Окленд (Новая Зеландия). 8-13 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Бен Шелтон (17), Кэмерон Норри (18), Франсиско Серундоло (21), Адриан Маннарино (22), Ян-Леннард Штруфф (25), Феликс Оже-Альяссим (29), Кристофер Юбэнкс (34), Артюр Фис (36).

Полный заявочный лист.

Турнир в Окленде разыгрывается с 1886 года. В 1993-м чемпионом тут становился россиянин Александр Волков, а в 1990-м до финала добирался Андрей Чесноков. В 2021 и 2022 годах соревнования не разыгрывались из-за коронавируса. А последним чемпионом стал Ришар Гаске. В нынешнем сезоне россияне на турнир не заявились, а заявочный лист возглавили американец Бен Шелтон и британец Кэмерон Норри.

WTA-500. Аделаида (Австралия). 8-13 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Маркета Вондроушова (7), Барбора Крейчикова (10), Беатрис Хаддад-Майя (11), Мэдисон Кис (12), Елена Остапенко (13), Чжэн Циньвэнь (15), Людмила Самсонова (16), Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (28).

Полный заявочный лист.

Сильнейшие теннисистки мира на второй неделе года заедут в Аделаиду, где пройдёт второй в сезоне турнир категории 500. Чемпионкой турнира является Белинда Бенчич, которая в ноябре объявила, что ждёт ребёнка. А вот финалистка-2023 Дарья Касаткина значится среди участниц нынешнего розыгрыш, так же, как и Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александров и Анастасия Потапова.

WTA-250. Хобарт (Австралия). 8-13 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Элисе Мертенс (29), Эмма Наварро (32), Мари Боузкова (34), Синьюй Ван (36), Чжу Линь (37), Линда Носкова (41), Мартина Тревизан (42), Варвара Грачёва (43), Анна Блинкова (50).

Полный заявочный лист.

Турнир на острове Тасмания появился в женском туре в 1994 году. Чемпионками тут среди прочих теннисисток становились россиянки Анна Чакветадзе (2007) и Елена Веснина (2013), финалистками становились Василиса Бардина (2007) и Вера Звонарёва (2008).

Grand Slam. Australian Open — м (Австралия). 14-28 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Даниил Медведев (3), Янник Синнер (4), Андрей Рублёв (5), Стефанос Циципас (6), Александр Зверев (7), Хольгер Руне (8), Карен Хачанов (15), Аслан Карацев (35), Роман Сафиуллин (39), Александр Шевченко (48), Павел Котов (67).

Полный заявочный лист.

На мужском Australian Open соберутся все сильнейшие, включая 10-кратного победителя турнира Новака Джоковича, двукратного финалиста Даниила Медведева (2021, 2022), решившего на этот раз не играть предварительные турниры, а начать сразу с Мельбурна. После годичной паузы из-за травмы возвращается в строй 22-кратный обладатель «Шлемов» Рафаэль Надаль. Помимо Медведева, в сетку по рейтингу попали ещё шесть россиян – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Grand Slam. Australian Open — ж (Австралия). 14-27 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Онс Жабер (6), Маркета Вондроушова (7), Мария Саккари (9), Людмила Самсонова (16), Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (28), Анна Блинкова (50), Мирра Андреева (56), Анастасия Павлюченкова (57), Элина Аванесян (74), Анна Калинская (76), Диана Шнайдер (88), Камилла Рахимова (100).

Полный заявочный лист.

Первый в сезоне ТБШ пропустят восьмая ракетка мира Каролина Мухова, олимпийская чемпионка Белинда Бенчич, победительница US Open – 2019 Бьянка Андрееску, зато среди участниц будет несколько обладательниц титула AO разных лет – Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Софья Кенин, в том числе и вернувшиеся не так давно в строй теннисные мамы – Анжелика Кербер, Каролина Возняцки и Наоми Осака. По рейтингу в список участниц попали и 12 россиянок, хотя это число не окончательное – кто-то ещё может попытаться пробиться в основу через квалификацию.