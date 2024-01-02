Первая победа Надаля спустя год! Великий испанец одолел в Брисбене другого чемпиона ТБШ

Во вторник, 2 января, на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия) продолжаются матчи первого круга. Центральным матчем игрового дня стало противостояние 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля и чемпиона US Open — 2020 Доминика Тима из Австрии. Всего два дня назад Король грунта провёл первый официальный матч после почти годовой паузы (347 дней) и вместе с соотечественником Марком Лопесом уступил местному дуэту Джордан Томпсон/Макс Пёрселл со счётом 4:6, 4:6.

Примечательно, что Надаль решил вернуться на корт именно там, где он и выпал из обоймы почти на год в январе 2023 года. Напомним, именно на прошлом австралийском мэйджоре представитель Big-3 получил неприятную травму — растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. И без того измученный возрастом и различными повреждениями 37-летний уроженец Манакора всё-таки нашёл в себе силы достойно попрощаться с большим теннисом. Возможно, именно сезон-2024 станет «последним танцем» легендарного испанца, о чём он ранее неоднократно заявлял. Поэтому, учитывая все заслуги спортсмена, организаторы соревнований в Брисбене предоставили ему уайлд-кард в основную сетку.

В первом круге австралийского турнира жребий свел Надаля с экс третьей ракеткой мира в одиночном разряде Домиником Тимом, который ныне занимает лишь 98-е место в мужской мировой табели о рангах. Австриец уже успел провести две встречи в квалификации турнира, и обе они получились крайне тяжёлыми для спортсмена. Сначала 30-летний уроженец Винер-Нойштадта добыл волевую победу над хозяином кортов Джеймсом Маккейбом (2:6, 7:6 (4), 6:4). А следующий поединок Доминика в квалификации Брисбена с Джулио Цеппьерри стал настоящим украшением соревнований. Тим по ходу игры проигрывал 2:6, 3:5 и 0-40, но умудрился пробиться в следующую стадию.

У Рафаэля и Доминика уже накопилась довольно богатая история личных встреч. До сегодняшнего дня они провели 16 официальных матчей, и счёт был 9-7 в пользу Надаля. При этом теннисисты не играли друг с другом с 2020 года, когда австриец дважды победил оппонента на харде — 7:6, 7:6, 4:6, 7:6 в четвертьфинале Australian Open и 7:6, 7:6 на групповой стадии Итогового чемпионата ATP.

Когда 37-летний испанский спортсмен вышел из подтрибунного помещения на корт на матч с Тимом, болельщики на стадионе разразились бурными аплодисментами. Фанаты не могли сдержать своих эмоций.

Болельщики на стадионе разразились бурными аплодисментами Фото: Tennis TV

В первом сете нового очного поединка игроки чётко контролировали свои подачи, не давая друг другу добраться даже до брейк-пойнта. Так теннисисты дошли до счёта 6:5 в пользу Надаля. Но в самой концовке партии Тим не выдержал напряжения, допустив две грубые ошибки в последних её четырёх розыгрышах — двойную при равном счёте, а чуть позже смазал выигрышный удар на сетболе. Таким образом, стартовый сет остался за Рафаэлем — 7:5. Стоит добавить, что в первой партии бывший лидер рейтинга ATP проиграл всего три мяча в геймах на своих подачах, а продолжительность дебютного отрезка противостояния составила 56 минут.

Рафаэль Надаль Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

37-летний уроженец Манакора даже и не думал сбавлять обороты. В начале второго сета Надаль сделал брейк, что позволило ему повести со счётом 3:0 уже в дебюте партии. А во второй половине сета Рафаэль ещё раз взял подачу оппонента, что позволило испанцу уверенно закрыть матч — 7:5, 6:1. Таким образом, представитель Big-3 позволил Доминику разжиться всего одним геймом за партию. Кажется, что Тима в первую очередь не хватило психологически, хотя не стоит исключать и момент с физической усталостью.

Победа над чемпионом US Open 2021 года стала для Надаля 1069-й в ATP-туре, что позволило обойти Ивана Лендла и занять четвёртое место по количеству побед. По этому показателю Рафаэль уступает лишь Джимми Коннорсу (1274), Роджеру Федереру (1251) и Новаку Джоковичу (1088). Впечатляющие цифры, не так ли?

Во втором круге Брисбена легендарный испанский теннисист сыграет с Джэйсоном Каблером. Австралиец прошёл россиянина Аслана Карацева, который был вынужден сняться со своего матча из-за травмы колена. За всеми событиями соревнований вы можете следить на «Чемпионате».