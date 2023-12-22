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Квалификация Australian Open — 2024: кто из россиян участвует, список, состав, почему попали Тим, Радукану

Корнеева, Эрика Андреева и ещё 10 россиян. Кто будет пробиваться через квалификацию AO
Александр Насонов
Кто будет пробиваться через квалификацию AO
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Чемпионы ТБШ Доминик Тим и Эмма Радукану также посоревнуются за право попасть в основную сетку первого мэйджора сезона.

С 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии. Как обычно, это будет первый мэйджор сезона. О том, кто уже пробился в основную сетку Australian Open — либо как сеяный, либо как несеяный, — стало известно чуть ранее в декабре. Подробнее об этом читайте на «Чемпионате».

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А в пятницу, 22 декабря, пресс-служба AO опубликовала официальный список участников квалификационного турнира. Квалификация состоится на неделе, начинающейся 8 января, то есть за неделю до старта соревнований в основной сетке. Чтобы пробиться туда через этот путь, необходимо будет выиграть три матча. И всего таких счастливчиков будет 32: 16 в мужском одиночном разряде и столько же – в женском.

Кто из россиян попал в квалификацию?

Начнём с наших мужчин. Собственно, единственный российский представитель сильного пола в квалификации AO-2024 — 27-летний Иван Гахов, 180-я ракетка мира. Он крайне редко появляется в основных сетках турниров ATP. На счету Гахова всего одна победа и два поражения за последние два сезона. А вот на уровне челленджеров у россиянина два титула, причём грунтовые Жирону и Тройсдорф он выиграл в 2023 году.

Кроме того, в одном из своих «больших» матчей в 2023-м Гахов играл с самим Новаком Джоковичем. Иван проиграл, но Новаку пришлось непросто!

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Также бросается в глаза присутствие в квалификации чемпиона US Open 2020 года, бывшей третьей ракетки мира Доминика Тима. Австрийскому теннисисту, занимающему 98-е место в рейтинге ATP, не хватило всего одной строчки, чтобы напрямую попасть в основную сетку AO. И теперь ему придётся выиграть для этого три матча. На протяжении всего сезона-2023 Тим балансировал на грани топ-100, то выпадая из неё, то вновь возвращаясь. И даже побывал в одном финале, но проиграл в решающем матче домашнего для себя турнира в Кицбюэле.

Есть в мужской квалификации AO и другие интересные фамилии: например, Давид Гоффен и Диего Шварцман. Когда-то они входили в топ-8 рейтинга в ATP, а теперь и в первую сотню не попадают. Также нельзя обойти вниманием присутствие 20-летнего Хамада Меджедовича, восходящей звезды сербского тенниса. В конце сезона-2023 Меджедович, ныне 113-я ракетка мира, выиграл молодёжный Итоговый чемпионат ATP. Пока это главный успех в его карьере, хотя рейтинговых очков за этот турнир не дают. А помогает Хамаду на его пути к вершинам Новак Джокович.

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А вот за женской сеткой квалификации AO-2024 российским болельщикам будет следить куда интереснее, ведь тут будет сразу 11 наших! Для начала просто перечислим их (в скобках — место в рейтинге WTA): Камилла Рахимова (99), Эрика Андреева (112), Мария Тимофеева (141), Валерия Савиных (144), Анастасия Тихонова (158), Алина Корнеева (175), Полина Кудерметова (183), Екатерина Макарова (186), Анастасия Захарова (192), Софья Лансере (202) и Дарья Астахова (203).

Камилла Рахимова

Камилла Рахимова

Фото: Getty Images

Возглавит посев квалификации турнира Рахимова. Ей, как и её товарищу по несчастью Доминику Тиму, не хватило всего одного места, чтобы попасть в основную сетку. В 2023-м 22-летняя россиянка впервые пробилась в основную сетку Australian Open, где проиграла в первом же круге. А свой лучший результат на «Шлемах» она показала на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего раунда, повторив тем самым своё достижение с US Open — 2021.

Также любопытно будет посмотреть, чего смогут добиться 16-летняя Корнеева и 19-летняя Андреева. Алина в 2023-м выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» и вообще стала сильнейшей юниоркой мира. Вполне логично, что теперь спортсменка попытается продолжить прогресс уже на взрослом уровне. Ну а Эрика старается угнаться за своей младшей сестрой Миррой, которая в свои 16 лет уже настолько популярна, что её приглашают на выставочные турниры.

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Однако самое громкое имя в женской квалификации AO — Эмма Радукану. 21-летняя британка, мало игравшая в 2023-м из-за травм, занимает лишь 299-е место в рейтинге WTA и потому даже в квалификацию попала не на общих основаниях, а по защищённому рейтингу. Конечно, сложно рассчитывать, что Радукану сможет сделать то, что на US Open — 2021, — выиграть турнир в статусе квалифаера. Но если не мечтать об этом, то зачем тогда вообще выступать?

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Ну и нельзя не отметить присутствие в квалификации 36-летней итальянки Сары Эррани и 33-летней француженки Ализе Корне, находящихся за пределами первой сотни рейтинга WTA. Эррани — финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года, бывшая пятая ракетка мира. А в парном разряде у неё вообще есть карьерный «Шлем»! Так что свою долю внимания она наверняка получит.

А Корне, бывшая 11-я ракетка мира, в 2022 году дошла до четвертьфинала Australian Open. И пока это её лучший результат на «Шлемах». Кроме того, Ализе попытается продолжить свою потрясающую серию. Она не пропустила ни одного ТБШ, начиная с AO-2007!

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