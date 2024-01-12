16 топ-игроков обвинили в договорняках. Грандиозный скандал перед Australian Open — 2016

Проблема договорных матчей в теннисе регулярно даёт о себе знать. Бывают случаи долгосрочной или пожизненной дисквалификации нарушителей, но в основном подобное случается с мало кому известными игроками, которые получают мизерные призовые и пытаются найти способ заработать «на стороне».

Звёздные теннисисты порой хоть и подозреваются в нечистоплотности, но все расследования по ним преимущественно заходят в тупик. Наиболее известным провинившимся за всё время пока является бывшая 59-я ракетка мира австриец Даниэль Кёллерер, к которому в 2011 году применили высшую теннисную меру наказания – пожизненную дисквалификацию. Казалось, что на самом деле ситуация может быть иной и по-настоящему именитые игроки серьёзно «попали» в 2016 году. Тогда прямо перед Australian Open прогремел грандиозный скандал, где фигурировали крайне узнаваемые личности.

За день до начала AO-2016 порталы BBC и BuzzFеed опубликовали резонансные материалы о договорных матчах, в которых, по их данным, замешаны 16 игроков из топ-50 рейтинга ATP разных времён, в том числе победители турниров «Большого шлема». Причём половина из них приехали в Мельбурн для участия в мэйджоре.

СМИ утверждали, что руководству ATP было известно обо всех случаях нарушения спортивной честности, но оно не придавало им огласки и не принимало мер по наказанию виновных. Якобы сомнительные матчи с участием звёзд должным образом не расследовались, а для создания видимости борьбы с договорняками иногда к ответственности привлекали только совсем малоизвестных теннисистов. BBC и BuzzFеed получили сведения от человека, который консультировал АТР и WTA, а также анализировал потоки ставок для букмекерских контор. Этот анонимный источник заявил, что игроки АТР (и в меньшей степени WTA) регулярно «сдают» матчи, о чём известно букмекерам, которые делают на этом деньги.

Спортивно-аналитический блог Show Legend провёл исследование материалов BuzzFeed о договорняках в теннисе, на которых основана нашумевшая публикация. Удалось вычислить группу из 16 игроков, во время матчей которых регулярно наблюдалась подозрительная ставочная активность. Изначально было известно имя только одного из них – россиянина Николая Давыденко, поскольку в его отношении проводилось расследование ATP, о котором сообщали публично до появления материала BuzzFeed.

Николай Давыденко Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images

Проанализировав базу данных BuzzFeed с использованием среднего квадратического отклонения, Show Legend представил «чёрный список» провинившихся. Туда вместе с Давыденко вошли Игорь Андреев (Россия), Лукаш Лацко (Словакия), Иван Додиг (Хорватия), Андрей Голубев (Казахстан), Хуан-Игнасио Чела (Аргентина), Ллейтон Хьюитт (Австралия), Ян Гайек (Чехия), Альберт Монтаньес (Испания), Даниэль Химено-Травер (Испания), Янко Типсаревич (Сербия), Алекс Богомолов (Россия), Мэтью Эбден (Австралия), Денис Истомин (Узбекистан), Теймураз Габашвили (Россия), Майкл Расселл (США).

Как и говорилось в тексте BuzzFeed, в списке есть чемпионы «Шлемов». Бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт выигрывал US Open (2001) и Уимблдон (2002) в одиночном разряде, а Иван Додиг взял парный «Ролан Гаррос» в 2015-м (сейчас в активе хорвата семь мэйджоров в паре и миксте). Ровно половина из 16 представленных в списке теннисистов в разных разрядах участвовала в Australian Open — 2016. Перечень потенциально провинившихся назывался с высокой степенью вероятности правдивым, хоть и не однозначно достоверным.

Ллейтон Хьюитт – самый именитый теннисист из списка подозреваемых в договорняках Фото: Chris Hyde/Getty Images

Скандал стал настолько резонансным, что публикации комментировали даже суперзвёзды мирового тенниса, в частности Роджер Федерер и Новак Джокович.

«Не знаю, какие новые имена могут назвать журналисты, поскольку мне известны несколько таких дел, но они были проверены тщательным образом. С другой стороны, больше вопросов здесь возникает именно к чиновникам. Это неплохо, что они будут знать, что и их контролируют. Я сам с такими предложениями не сталкивался, но был случай, когда на Совете игроков один из теннисистов рассказал, что с ним пытались договориться. Изменит ли положение дел повышение гонораров на челленджерах и фьючерсах? Вряд ли. Сколько бы ни вкладывали в систему, всегда найдутся люди извне, которые смогут предложить ещё, если это в их интересах. Как говорят, на одну сумму всегда найдётся сумма побольше. Да, я соглашусь, что призовые на этих турнирах нужно поднять. Но не потому, что это как-то повлияет на договорные матчи, которые, как по мне, больше связаны с твоими представлениями о порядке вещей, а не о деньгах», — заявил Федерер.

«Мне кажется, теннисные организации делают всё возможное, чтобы контролировать этот вопрос. Лично мне таких предложений не поступало, но с моей командой в 2007-м общались люди, которые хотели заплатить около $ 200 тыс. за поражение в первом раунде на турнире в Санкт-Петербурге. Конечно, мы это предложение категорично отвергли. За последние лет семь моя команда с подобным больше не сталкивалась. И персонально со мной никто такие возможности не обсуждал. Договорные матчи убивают спорт. Я не испытываю никакого уважения к тем, кто это делает. Мой матч второго круга «Мастерса» в Париже в 2007-м с французом Фабрисом Санторо, где я, будучи третьей ракеткой мира, легко уступил №39 (3:6, 2:6). Что тут можно сказать? Я проиграл тот матч. Можно придумать такую историю о любом матче, в котором топ-теннисист проигрывает на ранней стадии турнира. Абсурд. Можно взять абсолютно любой матч на абсолютно любом турнире и сказать, что он был договорным», — сказал Джокович.

Роджер Федерер и Новак Джокович Фото: Scott Barbour/Getty Images

Президент ATP Крис Кермод также был вынужден реагировать на медийный скандал.

«Хочу от лица АТР и TIU заявить, что не знаю случаев сокрытия доказательств или отсутствия должного внимания к этой проблеме. Наш подход подразумевает нулевую терпимость к любым формам проявления коррупции. Впрочем, мы изучим поступившие материалы и постараемся проверить их по своим каналам», — заявил Кермод.

26 января в Мельбурне состоялась пресс-конференция трёх представителей Совета целостности тенниса: президента ITF Дэвида Хэггерти, председателя ATP Криса Кермода и главы Уимблдона Филиппа Брука. Они заявили, что по сложившейся ситуации будет проведено расследование Независимой группой экспертов (IRP) во главе с англичанином Адамом Льюисом – экспертом по спортивному праву. Группа была создана в феврале 2016 года.

Отмечалось, что расследование «будет длиться столько, сколько потребуется для всестороннего и полного разбирательства». Пообещали все результаты проверок сделать открытыми для общественности и принять по ним адекватные решения. Но в итоге дело просто застопорилось и ничем не закончилось. Доказательств вины Хьюитта, Давыденко, Додига и других игроков нет.

Пол Биби, один из следователей, работавших по делу о договорняках, сказал, что в теннисе нет проблем с ними, потому что руководство ATP не хочет, чтобы они были. Возможно, в его словах есть какая-то доля истины, но излишняя подозрительность в отношении каждого топ-игрока тоже не должна присутствовать. Да, часто ход матча может показаться странным, На корте очень легко потерять свой ритм или столкнуться с куражом соперника, когда игра переворачивается буквально с ног на голову. Миллионы фанатов любят теннис в том числе за эту непредсказуемость и напряжённость.