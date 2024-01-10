«Это просто возмутительно». Громкий скандал из-за участия Шараповой в жеребьёвке AO-2018

Марии пришлось выслушать много неприятного в свой адрес после дисквалификации за допинг, но она не обращала внимания на хейтеров.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова – одна из лучших теннисисток в истории. Неизвестно, сколько мэйджоров выиграла бы Мария, не будь в её карьере отстранения за неосторожное употребление мельдония в 2016 году.

Шарапова пропустила 15 месяцев. После возвращения россиянка уже не доминировала на корте, как прежде. Слишком долгим оказался простой без официальных матчей. Мария также выслушала немало критики за сам факт камбэка. Она не обращала внимания на хейтеров, но всё-таки некоторые неприятные моменты пришлось пережить. Один из таких случился перед Australian Open – 2018, когда уже отбывшая наказание Шарапова стала участницей жеребьёвки турнира.

Открытый чемпионат Австралии постоянно приглашает для проведения жеребьёвки бывших чемпионов. В 2018 году эта честь выпала швейцарцу Роджеру Федереру, на тот момент пять раз бравшему титул в Мельбурне (2004, 2006, 2007, 2010, 2017). Из представительниц WTA-тура организаторы выбрали Марию Шарапову, которая завоевала кубок в 2008-м.

По поводу присутствия Федерера на арене Маргарет Корт никаких вопросов не возникало, чего не скажешь про Шарапову. В Сети поднялась огромная волна хейта. Причина банальная — Марии припоминали дисквалификацию за допинг. Мало кого волновало, что она употребила запрещённое вещество неумышленно из-за недоработки своей команды, призналась в этом и отбыла наказание. Ещё больше усугублял ситуацию тот факт, что Шарапова участвовала в жеребьёвке именно Australian Open – турнира, на котором у неё нашли мельдоний в 2016-м.

Мария Шарапова тренируется перед Australian Open — 2018 Фото: Michael Dodge/Getty Images

Директору Открытого чемпионата Австралии Крейгу Тили пришлось защищать решение пригласить Шарапову на церемонию.

«Мы хотели пригласить бывшую чемпионку. Каждый год мы сталкиваемся со сложной задачей. На неделе перед AO проходят турниры в Сиднее, Хобарте и других городах. Нужно справедливо относиться к Марии. По ней было вынесено решение о дисквалификации на 15 месяцев. Она отбыла наказание и всё ещё остаётся чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2008 года. Мария заслужила эту возможность», — заявил Тили.

Шарапова не возглавляла список приоритетов организаторов. Просто так сложились обстоятельства, что из всех чемпионок проще всего было договориться с Марией. Серена Уильямс восстанавливалась из-за осложнений, вызванных беременностью, Виктория Азаренко оставалась в США после рождения ребёнка. Анжелика Кербер выступала на турнире в Сиднее, Теоретически немка могла бы ненадолго слетать в Мельбурн, но это определённо сломало бы её игровой график. Приглашение Шараповой в пару к Федереру – оптимальное решение, к которому в итоге пришли организаторы, явно не ожидавшие столь резкой реакции.

Роджер Федерер принял участие в жеребьёвке Australian Open — 2018 вместе с Марией Шараповой Фото: Scott Barbour/Getty Images

Досталось не только теннисным чиновникам. Журналиста Australia Channel 7 Хэмиша Маклахлана обвинили в излишней мягкости по отношению к Шараповой во время интервью перед турниром.

«Разум или тело – чему ты отдавала приоритет во время перерыва, учитывая, что уже 20 лет фактически не выпускала ракетку из рук?» — спросил журналист.

«Я сделала пару месяцев паузы в тренировках и игре на корте, что для меня было нереально сложным моментом. Я действительно не расставалась с ракеткой с четырёх лет. Это всё, что я делала. Максимальное время без игры в теннис составляло пару недель, когда я восстанавливалась после операции на плече несколько лет назад. У меня появился свободный период времени, который я использовала для личностного развития. Я получила возможность заняться другими делами в своей жизни. Мне удалось пройти несколько бизнес-тренингов. Люди могут сказать, что это нормальная жизнь, но мне на самом деле никогда не удавалось испытать чего-то подобного. Я получила возможность, пусть даже она не входила в мои планы. Я занималась бытовыми вопросами, отмечала все праздники, много времени провела рядом с моими друзьями и семьёй. Это то, чего мне не хватало, когда я находилась в туре 10 месяцев в году», — ответила Шарапова.

В беседе Шараповой и Маклахлана ни разу не прозвучали слова «допинг» и «дисквалификация», за что журналиста обвинили в предвзятости и непрофессионализме. Сложившейся ситуацией с якобы «привилегированным» отношением к Марии были недовольны не только рядовые фанаты, но и вполне авторитетные теннисные личности.

«Я считаю, что Мария Шарапова получила излишне суровое наказание на слушаниях по антидопинговому делу. Но я до сих пор не могу поверить, что организаторы Australian Open наделили её правом вынести трофей на корт во время жеребьёвки», — написал в соцсети X (ранее Twitter) знаменитый обозреватель New York Times Бен Ротенберг.

«Красная дорожка в очередной раз была расстелена для Марии Шараповой на церемонии жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии. Это просто возмутительно, но, по-видимому, таким образом организаторы отправляют послание об отсутствии последствий всем теннисистам, склонным к употреблению запрещённых веществ», — отметил обозреватель британской The Times Стюарт Фрэйзер.

«Очень круто. Australian Open решил отметить двухлетие со дня проваленного допинг-теста Шараповой, пригласив её на церемонию жеребьёвки», — написал журналист The Guardian Тумаини Карайол.

Мария Шарапова на жеребьёвке Australian Open — 2018 Фото: Scott Barbour/Getty Images

В комментариях под постами этих обозревателей с десятками тысяч подписчиков развернулись настоящие баталии между противниками и сторонниками Шараповой. Нашлось немало людей, которые вступились за Шарапову и обвинили самих журналистов в предвзятости.

«Мария по ошибке продолжала принимать препарат, который был разрешён в течение 10 лет. А вы ведёте себя так, как будто она совершила тяжкое преступление»;

«Оставьте Шарапову в покое. Она отбыла своё наказание. Руководство АО думает, что Мария права, что по сути является истиной»;

«Шарапова, вероятно, единственное лицо в женском теннисе, не считая сестёр Уильямс, которое почти все узнают. Её дисквалификация закончилась восемь месяцев назад. Допустим, вы обмочились в штаны, когда вам было три года. Неужели люди до сих пор показывают на вас пальцем и кричат: «Эй, это ты обмочился в штаны!»;

«В случае Марии имела место ошибка, причём непреднамеренная. Она сама обо всём рассказала, как только узнала о запрете мельдония. Разительное отличие от Андре Агасси, который осознанно принимал наркотики и лгал об этом. Вы вообще вникали в суть её дела?»

Шарапова в конечном счёте спокойно провела жеребьёвку вместе с будущим чемпионом турнира Федерером, несмотря на возгласы хейтеров. Затем Мария в своём первом выступлении в Мельбурне после дисквалификации дошла до третьего раунда, где уступила трёхкратной чемпионке ТБШ Анжелике Кербер.

Мария Шарапова на Australian Open — 2018 дошла до третьего раунда Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В целом Шараповой пришлось выслушать много неприятного в свой адрес, но были и голоса сторонников, которые помогали ей оставаться сильной. Да, заключительная часть карьеры получилась не слишком фееричной, но были и солидные успехи. Например, три выхода в четвёртый раунд ТБШ (дважды на US Open и ещё раз на Australian Open), попадание в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018, полуфинал «Мастерса» в Риме в том же году, титул на турнире в Тяньцзине в 2017-м.

Шарапова ушла из тенниса в феврале 2020 года, когда ей было 32 года. Могла ещё поиграть, но решила уделить внимание развитию бизнеса и личной жизни. Допинг-скандал никак не повлиял на статус Марии как иконы стиля. Она продолжила сотрудничество с крупными брендами и параллельно развивала собственный бизнес. На данный момент состояние Шараповой оценивается в $ 196 млн, эта сумма постоянно растёт. Мария вышла замуж за британского миллиардера Александра Гилкса, летом 2022-го родила сына Теодора.

Шарапова является чрезвычайно успешной личностью вне корта. Кто знает, может россиянка захочет туда вернуться? Сейчас Шараповой 36 лет, так что на 100% исключать камбэк в WTA-тур не стоит. Мария давала определённые намёки в этом отношении. Да, потом опровергала любые домыслы, но нужно следить за развитием ситуации. В феврале Шарапова вместе с Джоном Макинроем сыграет на турнире по пиклболу против Андре Агасси и Штеффи Граф. Она усиленно тренировалась, чтобы наилучшим образом выступить в Лос-Анджелесе. Возможно, после игры с легендами на выставочном соревновании у неё возникнет ностальгия по настоящему большому теннису.