«Показывает лучший теннис в жизни». Рублёву будет непросто с соперником по 4-му кругу АО

Радостно смотреть на Андрея Рублёва на старте этого сезона. Титул в Гонконге, два уверенных трёхсетовика в Мельбурне и продолжающаяся семиматчевая серия побед дают надежду на то, что россиянин как можно дольше сохранит классную форму. А первой серьёзной проверкой для Андрея станет встреча четвёртого круга Australian Open – 2024 с хозяином кортов, 10-й ракеткой мира Алексом де Минором.

Форма австралийца — это что-то!

Стоит признать: де Минор сейчас выглядит здорово. 2024 год начался для него очень мощно. Сначала Алекс феерил на United Cup: одолел Тейлора Фритца (6:4, 6:2), сенсационно в двух сетах переиграл Новака Джоковича (6:4, 6:4), одержал верх над Александром Зверевым (5:7, 6:3, 6:4), а в завершение победил в благотворительном матче Карлоса Алькараса (6:4, 5:7, 1:0 [10:3]). И все эти чудеса Алекс совершил дома.

Звёздные соперники де Минора все как один похвалили австралийца.

«Он сейчас показывает лучший теннис в жизни. Он обыграл Новака Джоковича в двух сетах — значит, играет очень хорошо.

Что у него хорошо получается? В первую очередь подача. Из всего, в чём он прибавил, подача выделяется больше всего. Он всегда был быстрым, всегда хорошо играл на приёме, на задней линии, но у него никогда не было сильной подачи. Это изменилось примерно в последние два года, может, месяцев 18. Он очень мощно и разнообразно подаёт. Думаю, это его главный прогресс в последние полтора года», – поделился Зверев на пресс-конференции.

Алекс де Минор Фото: Maya Thompson/Getty Images

«Де Минор великолепно сыграл на United Cup. Он победил Фритца, меня и Зверева, впервые вошёл в топ-10. Конечно, это очень важный момент для него и всего австралийского тенниса.

Для меня это не стало неожиданностью. Я знаю, что он способен на большие свершения. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый игрок в туре. У него разносторонний теннис, он одинаково хорошо защищается и атакует. А ещё – постоянно прогрессирует. Нельзя не отметить Хьюитта в роли его наставника, у него очень похожий стиль игры.

Я знаю, что от него многого ждут, как обычно от Кирьоса или любого другого топового австралийца на домашнем турнире. Есть большой шанс, что он выступит очень хорошо и далеко пройдёт по сетке», – рассказал Джокович перед стартом AO-2024.

У де Минора — особая мотивация на AO

Алекс пусть и скромный парень, но с журналистами порой общается откровенно. О своей форме в 2024-м он рассказывал свободно. По словам австралийца, он понимает, что начал этот сезон удачно, и готовится только улучшать свою форму.

После недавней победы над Джоковичем Алекс дал себе одно обещание.

– Вы упомянули Australian Open. Расти (прозвище Ллейтона Хьюитта. – Прим. «Чемпионата») – ваш кумир на корте. А как насчёт вне его пределов? В 2005 году он сделал предложение своей девушке Бек. Сделаете ли вы предложение Кэйти (Бултер) после АО?

Де Минор: О боже (смеётся). Ты ставишь меня в неловкое положение. Пока речи об этом не было, но не исключено. На данном этапе я хочу сосредоточиться на теннисе, а потом можно подумать и о том, что делать за пределами корта.

– А в случае победы на Australian Open?

Де Минор: Да что ж такое (улыбается). Скажем так, это был бы неплохой способ отпраздновать.

– Договорились.

Де Минор: Да, – сказал австралийский спортсмен на пресс-конференции на United Cup.

И как после такого не жаждать побед? Ещё и на родных кортах.

История встреч с Рублёвым

Андрей и Алекс знакомы давно: их первая встреча состоялась ещё в 2018 году. За это время теннисисты сыграли друг с другом пять раз, и теперь со счётом 3-2 в этом противостоянии ведёт австралиец.

В прошлый раз де Минор и Рублёв встречались в четвертьфинале прошлогоднего «Мастерса» в Париже. Австралиец тогда не без труда взял первый сет (6:4), но россиянин в оставшиеся две партии оказался более убедительным (6:3, 6:1). Так, Андрей сократил отставание от Алекса в личных встречах, но сравнять счёт пока не смог. Есть отличный шанс сделать это в Мельбурне.

Де Минор поделился ожиданиями от предстоящего матча с Рублёвым:

«У Андрея невероятная мощь и убийственный форхенд. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, чтобы не давать ему бить справа, особенно с хавкорта. Наверное, в этом и будет план на игру с ним», – рассказал австралиец на пресс-конференции.

Встреча Рублёва и де Минора пройдёт в воскресенье, 21 января. Начало – не ранее 11:00 по московскому времени. За этим и другими матчами Australian Open – 2024 следите на «Чемпионате».