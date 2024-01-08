Звезда тенниса без ума от своей подруги-блогерши. Она вызывающе одевается и дико популярна

Американский теннисист Тейлор Фритц провёл неоднозначный сезон-2023. С одной стороны, Тейлору есть чем гордиться. Фритц выиграл 54 из 77 матчей в 2023 году и завершил его в топ-5. Он стал пятым по доле побед (70%) в ATP-туре среди игроков, выходивших на корт минимум 40 раз. Впереди только настоящая элита: Новак Джокович (88,9%), Карлос Алькарас (84,4%), Янник Синнер (81%) и Даниил Медведев (78,6%).

Тейлор взял два титула на турнирах категории 250 в Делрей-Бич и Атланте. Он дошёл до четвертьфинала US Open и «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе, Майами, Цинциннати, пробился в полуфинал «тысячника» в Монте-Карло. Фритц остался первой ракеткой США, защитив этот статус от посягательств Томми Пола, Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона. Он заработал $ 3,5 млн призовых, заняв 10-е место в туре по данному показателю.

Как бы то ни было, Тейлор выступил хуже по сравнению с сезоном-2022. Тогда он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и «пятисотник» в Токио, добрался до четвертьфинала Уимблдона, принял участие в Итоговом турнире ATP в Турине и не был там явно лишним – обыграл Рафаэля Надаля в группе и затянул Новака Джоковича в два тай-брейка в полуфинале. В феврале этого года за счёт былых успехов Тейлор поднимался на рекордное для себя пятое место в мировом рейтинге, но закончил год лишь 10-м. На Итоговый поехал только в качестве запасного, сыграв выставочный матч с Хубертом Хуркачем после снятия Стефаноса Циципаса.

26-летний Фритц откровенно смазал концовку сезона-2023, в связи с чем появились сомнения в его способности удержать статус первой ракетки США в новом году. Тейлор записал себе в пассив несколько постыдных поражений. Самое вопиющее из них – от 215-й ракетки мира японца Синтаро Мочизуки в 1/8 финала Токио, где он защищал титул. Мочизуки до этого никогда не одолевал игроков топ-30, не говоря уже о представителях десятки сильнейших. На «Мастерсе» в Шанхае Фритц в третьем круге уступил №130 аргентинцу Диего Шварцману, имя которого многие любители тенниса уже стали забывать. Во втором круге «пятисотника» в Базеле Фритц проиграл 83-й ракетке мира россиянину Александру Шевченко на тай-брейке третьего сета, как и ранее Мочизуки и Шварцману. Шевченко ранее никогда не обыгрывал представителей топ-10, Фритцу «выпала честь» стать его первой «жертвой».

Тейлор Фритц провалил концовку сезона-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

У Фритца наблюдались явные проблемы с психологией. В 2023-м он проиграл все шесть тай-брейков в решающих партиях, половина из которых в вышеупомянутых осечках в Токио, Шанхае и Базеле в течение одного лишь октября. Хотя травмы тоже сказались на качестве игры. Тейлор снялся с «Мастерса» в Париже из-за повреждения мышц живота, что лишило его шансов поехать на Итоговый основным игроком.

В США Фритц является достаточно обсуждаемой личностью, хотя теннис далеко не самый популярный вид спорта в стране. Ажиотаж вокруг Тейлора возникает во многом из-за его яркой девушки – модели-блогера Морган Риддл, которая вызывает у фанатов тенниса противоречивые эмоции.

Фритц и Риддл начали свой роман в июне 2020 года, узнали друг друга через приложение для знакомств. До этого Тейлор был женат на американской теннисистке Ракель Педрасе, в отношениях с на год младшей коллегой у него родился сын Джордан. Фритц развёлся с Педрасой в декабре 2019-го, а уже через полгода закрутил роман со своей сверстницей Морган Риддл, которая является полной противоположностью его предыдущей достаточно скромной девушки.

Тейлор Фритц с первой женой Ракель Педрасой и сыном Джорданом Фото: Из личного архива Тейлора Фритца

Риддл – эпатажная модель и звезда социальных сетей. Уроженка Лос-Анджелеса получила степень бакалавра английской литературы в нью-йоркском Wagner College, но работала не по специальности. После завершения учёбы в 2015 году Морган занимала должность директора по маркетингу в нескольких развлекательных заведениях.

Во время знакомства с Фритцем она трудилась агентом по недвижимости, параллельно развивая свои соцсети, где публиковала контент о гламурной жизни.

Морган вообще не интересовалась теннисом до встречи с Тейлором, но вскоре её приоритеты изменились. В начале 2022 года Риддл рассказала, что бросила корпоративную работу и теперь посвятит себя миссии «снова сделать теннис крутым». Морган начала путешествовать с Фритцем по всему миру.

«На начальном этапе наших отношений я просыпалась в три часа ночи, чтобы проводить деловые встречи по видеосвязи в ванне гостиничного номера, пока Тейлор спал. Дошло до того, что я сказала: «Больше не смогу разрываться. Мне будет невыносимо, если наши карьеры каким-то образом не переплетутся». Тейлор хотел, чтобы я путешествовала с ним на постоянной основе. Он играет лучше, когда я рядом. Вот к такому решению мы пришли», — заявила Риддл.

Тейлор Фритц и Морган Риддл Фото: Из личного архива Тейлора Фритца

Морган присутствует практически на каждом матче Фритца, где бы он ни проходил. Операторы регулярно берут яркую девушку в объектив трансляции.

Во время US Open – 2022 в Сети даже подметили, что присутствовавший на матче Тейлора легендарный футболист Дэвид Бекхэм был показан всего четыре раза, а Морган Риддл – 87. Возлюбленная Фритца любит вызывающе одеваться, поэтому ничего удивительного в этом нет. Она уверенно чувствует себя в объективе и постоянно заводит публику, когда попадает в кадр.

«Не клёвая, но мои наряды – да», — эта надпись неизменно держится в её соцсети уже много лет.

Морган Риддл любит стильно и вызывающе одеваться Фото: Из личного архива Морган Риддл

Совсем недавно Морган сопровождала Тейлора в Абу-Даби на выставочном турнире WTL (Мировая теннисная лига). Сейчас Риддл находится со своим парнем в Австралии. Здесь Тейлор в составе сборной США не смог защитить титул на соревновании United Cup в Перте. Хотя куда важнее для него индивидуальный результат на предстоящем ТБШ Australian Open в Мельбурне.

В каждом городе Риддл публикует контент о своём времяпровождении в нём и теннисном закулисье. У неё почти 700 тыс. подписчиков в трёх крупнейших соцсетях. Главной платформой Морган является TikTok, за которым следят 400 тыс. людей. Как ни крути, но большинство аудитории Риддл — те, кто интересуются контентом о моде, красоте, путешествиях, роскошном образе жизни. Теннис для таких людей второстепенен, но всё равно Морган привлекает к виду спорта дополнительное внимание — это глупо отрицать.

Морган Риддл в Абу-Даби Фото: Из личного архива Морган Риддл

Риддл всё громче заявляет о себе в теннисном мире. Она снялась с Фритцем в нашумевшем сериале Break Point от Netflix, вышедшем на экраны в начале года. В июле организаторы Уимблдона пригласили Морган вести специальное шоу на канале турнира «Большого шлема», в котором она обсуждала одежду звёздных теннисистов. В августе New York Times посвятил Риддл статью и назвал её «самой известной девушкой в мужском теннисе». Многие истинные фанаты спорта не одобряют такое «внедрение» девушки в их любимую игру. Они убеждены, что она ходит на матчи только ради собственного пиара. Некоторые вообще считают, что её чувства к Тейлору показные и неискренние. Якобы она просто использует известность Фритца, чтобы самой быть на слуху.

Последнюю волну хейта Риддл словила после того, как сайт Tennis.com по итогам 2023 года включил её в свой топ-5 теннисных персон, на страницы которых обязательно нужно подписаться. Фанаты не жаловали её в комментариях под постом издания в соцсетях.

«Как вообще можно было додуматься включить её в список?»

«Как говорил легендарный теннисист Джон Макинрой: «Вы это что, серьёзно?» Стыдоба какая-то».

«Она всегда выглядит жутко скучающей на матчах Тейлора, будто ей совершенно безразличен теннис».

«Простите, но Морган Риддл не является теннисной персоной и никогда ею не была».

Вместе с Риддл критикуют и самого Фритца. Тейлор часто снимается со своей возлюбленной в стильных фотосессиях. В октябре на фоне постоянных неудач на корте он даже признался, что подумывает о карьере модели.

«Последние годы я глубже ныряю в мир моды. Я хочу больше этим заниматься, выстраивать личный бренд. Помню, когда мне было лет 15-16, я сказал другу, что если с теннисом не получится, то стану моделью. И, конечно, теннис открыл для меня многие двери», — сказал Фритц.

Тейлор Фритц хочет развивать карьеру модели Фото: Из личного архива Тейлора Фритца

Предложения разъярённых фанатов завязать с теннисом и пойти в модели теперь долго будут преследовать Тейлора. Хотя американец действительно не затерялся бы в этой сфере. Он осваивает её прямо сейчас, может повысить активность в данном направлении после завершения карьеры. Ничего плохого в этом нет. Как и в целом в деятельности Морган Риддл. Она нашла свою нишу, которая интересна сотням тысяч людей (если брать только её аудиторию, многие смотрят видео без подписки — самые популярные пробивают отметку 7 млн просмотров). Да, Морган показывает околоспортивную сторону тенниса, но такой контент тоже должен быть. Не стоит относиться к нему слишком придирчиво.

В любом случае Риддл собирается продолжать свою деятельность и не обращает внимания на хейтеров.

«Я действительно довольна тем, что делаю. Я зарабатываю хорошие деньги на своём контенте. Людям разрешено высказывают своё мнение, в том числе осуждать. Могу сказать, что у многих критиков было негативное представление обо мне, но потом они начали смотреть контент со мной, слушать мои подкасты. В конечном счёте они говорили: «Чёрт возьми, а ведь я был неправ насчёт неё», — заявила Риддл.

Тейлор Фритц и Морган Риддл Фото: Из личного архива Тейлора Фритца

Фритц вступается за свою девушку. Он считает её деятельность полезной для популяризации тенниса.

«Я думаю, что для нашего спорта то, что Морган сделала, очень круто. Много людей обратили внимание. Конечно, есть типичные возрастные болельщики, которые разозлились. Но я не понимаю, как на это можно злиться. Я профессиональный теннисист, это моя работа, и я на сто процентов согласен со всем, что она говорит. Люди знают, что такое «Большие шлемы», знают ещё какие-то вещи, но на ESPN теннис обычно не обсуждают – только в какие-то конкретные моменты. Он не очень популярный, поэтому классно видеть, что к теннису привлекается внимание. Я считаю, что Морган всё делает очень круто – какой бы ни была реакция», — утверждает Тейлор

В сезоне-2024 Фритц постарается выступить лучше, чем в предыдущем. Он стремится как минимум преодолеть четвертьфинальный барьер на турнирах «Большого шлема», снова взять «Мастерс» и «пятисотник». Тейлор также держит в уме Олимпиаду в Париже, где хотел бы завоевать медаль для сборной США. Рядом с ним постоянно будет его возлюбленная Морган Риддл. Нравится это кому-то или нет, но она уже действительно стала частью теннисного мира.