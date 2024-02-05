Медведев всё-таки возьмёт второй «Шлем». В этом году у него ещё остался любимый мэйджор

Даниил Медведев проиграл пятый из шести своих финалов на турнирах «Большого шлема». С другой стороны, это можно рассматривать и как достижение – ведь путь до каждого финала на мэйджоре сложен и тернист. Даниил уже стал лучшим среди россиян по количеству финалов, опередив Евгения Кафельникова (три финала) и Марата Сафина (четыре). Правда, у них по два титула, а не один, как у Медведева. Однако Даниилу только в этом месяце исполнится 28 лет, и при нынешнем долголетии в теннисе у него вполне может быть ещё около 10 лет в туре.

Да, сейчас россиянин играет в достаточно энергозатратный теннис с большим количеством ускорений и длинными забегами, но стиль игры с годами можно и частично поменять, адаптируя его под актуальные физические возможности. И, в конце концов, тот же Рафаэль Надаль, также очень много бегавший за задней линией, почти окончательно «сломался» лишь в 36,5 года.

Итак, что же ждёт Медведева? Насколько реальны его перспективы в ближайшем будущем сменить поднадоевшую уже «единичку» в графе побед на «Шлемах» на цифру два? Давайте проанализируем расклады на оставшиеся мэйджоры в этом году, а также ознакомимся с мнением некоторых экспертов о Данииле – его игре в финале Australian Open – 2024 и достижениях на ТБШ в целом.

«Первые два сета были идеальны, он был атакующим игроком»

Вот что думает о поражении россиянина в финале Australian Open с Янником Синнером известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной американской спортсменки Серены Уильямс. «Начало матча получилось интересным, потому что на протяжении первых двух сетов Даниил проводил идеальный матч, играя в непривычной для него манере. В конце второго сета он стал немного отступать, но в целом это было идеально. На протяжении двух сетов он был атакующим игроком. Думаю, он играл так по двум причинам. Во-первых, он был невероятно измотан и знал, что, если будет играть в свой классический теннис, у него не будет никаких шансов. Потому что тогда ему бы пришлось слишком много бегать. Из-за этого Даниил согласился на большее количество ошибок, но сделал ставку на атакующую игру.

Во-вторых, это было связано с поражениями от Синнера в последних очных матчах. Он подумал — хорошо, мне нужно что-то изменить. И это имело смысл. Думаю, это была верная тактика. Конечно, это было рискованно, потому что это не его настоящий стиль. И если бы он допустил слишком много ошибок, это обратилось бы катастрофой, но он использовал свой шанс, и это сработало. После двух сетов, не знаю, связано ли это с усталостью или с преимуществом по счёту, Даниил начал сдавать. Его давление на соперника ослабло, и у Синнера появилось пространство для манёвра. И когда Янник получает пространство, это уже совсем другая история. Удары Синнера стали лучше, Медведеву пришлось больше бегать. С этого момента и до конца матча я не видел не единой возможности для победы Даниила», — сказал Муратоглу в видео, опубликованном на его странице в соцсетях.

Риск с одной стороны, экономия сил – с другой

Напомним, по пути к финалу Открытого чемпионата Австралии Медведев провёл три пятисетовых матча за шесть кругов и ещё два четырёхсетовых (в одном из них, правда, соперник снялся на самом старте четвёртой партии). Синнер же проиграл до финала всего одну партию, и, соответственно, у него было на шесть полных сетов меньше. Это на самом деле огромная разница, и, даже несмотря на то что сейчас старт сезона и теннисисты в целом ещё не вымотаны, такая нагрузка не могла не наложить отпечаток на действия Даниила. Именно об этом говорил Муратоглу – и, возможно, именно в таком направлении Медведеву следует развивать свой теннис в будущем, чтобы быть более вариативным и при этом экономить силы, не расходуя их на километровые забеги по корту.

Понятно, что у атакующего стиля игры есть и свои минусы. Точнее, в данном случае основной минус один – риск всегда связан с увеличением количества ошибок. Для того чтобы риск был оправданным, то есть чтобы атака приносила больше очков путём ударов навылет и вынужденных ошибок соперника, чем отбирала их через собственные неточности, нужно быть в отличной форме. Сохранять такую форму на протяжении всего сезона просто невозможно, поэтому в качестве единственного плана на матч такая игра регулярно приносить успех с соперниками топ-уровня не будет, а вот как альтернативная опция она более чем интересная и подходящая.

При этом помочь такой стиль может не только тогда, когда Даниилу будет за 30 и его передвижение по корту волей-неволей замедлится, но и в достижении результатов здесь и сейчас. Да, фирменная игра Медведева выглядит иначе – не зря же его прозвали Осьминогом – однако как минимум для экономии сил на ранних стадиях тех же «Шлемов» и в качестве неожиданного тактического элемента в каких-то матчах с топами подобная активность, рискованные удары, выходы к сетке точно полезны.

Даниил Медведев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Цель – победа на US Open

Если брать конкретно мэйджоры, то вряд ли это сработает на «Ролан Гаррос», поскольку для грунтовых кортов больше подходит как раз оборонительно-контратакующий стиль игры. Также там специфическая работа ног и нестандартный отскок мяча, и основные трудности Даниила на песчаных кортах связаны как раз с этим. Правда, в прошлом сезоне Медведеву удалось преодолеть и это, и психологическое неприятие грунта, выиграв «Мастерс» в Риме, но пока тот титул является исключением из правил – тем более что на «Ролан Гаррос» он потерпел поражение в первом же круге. В нынешнем году главным фаворитом в Париже видится Новак Джокович, также вполне может выиграть Карлос Алькарас или, если будет здоров, Рафаэль Надаль – но точно не Даниил.

Для Уимблдона атакующая игра подходит куда больше, но в предыдущих сезонах Медведев тоже не чувствовал себя там по-настоящему комфортно. Прошлым летом Даниил впервые добрался на старейшем «Шлеме» до полуфинала, вырвав в тяжёлом четвертьфинальном матче победу у Кристофера Юбэнкса, а затем без шансов проиграл Карлосу Алькарасу. Сейчас тот же Алькарас, Джокович, а также Синнер явно будут более весомыми претендентами на титул Уимблдона, но, по крайней мере, за финал при благоприятном стечении обстоятельств побороться можно.

Однако самый хороший шанс у Медведева, конечно, будет на US Open. У Даниила по три финала на турнирах «Большого шлема» на харде, при этом именно в Нью-Йорке он завоевал свой единственный титул, обыграв в финале 2021 года Новака. Ещё два финала были в 2019-м и 2023-м. Почему бы на этот раз не прервать традицию добираться до решающего матча US Open только по нечётным годам, а также не завоевать там второй титул? Кстати, россиянин до сих пор ни разу не выигрывал один и тот же турнир дважды – но эту традицию ещё можно прервать и до сентября, когда закончится мэйджор в США.

Вряд ли есть смысл подчёркивать, что хард является любимым покрытием Даниила – это и так известно и понятно. Основные соперники у Медведева здесь будут те же, что и на Уимблдоне – Джокович, Алькарас и Синнер, входящие сейчас наряду с Даниилом в топ-4 рейтинга. Вот только шансов победить любого из них на этих кортах у россиянина явно больше. Соответственно, больше шансов и на титул, поскольку выиграть «Шлем», не встретив по пути никого из них, фактически невозможно – даже когда сам входишь в первую четвёрку посева. То, что на Australian Open Медведев был в одном сете от трофея и, вполне вероятно, завоевал бы его, если бы сохранил больше сил, тоже является дополнительным аргументом в пользу высокой вероятности его победы на US Open в нынешнем году. Мотивация, настрой у Даниила точно в порядке, так что можно не сомневаться, что к турниру в Нью-Йорке он подойдёт во всеоружии.

Кстати, в ближайшие два месяца у россиянина «горит» очень много очков – по 500 за титулы Роттердама и Дубая, 250 — за победу в Дохе между этими двумя турнирами, 600 — за финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и 1000 — за титул на аналогичном турнире в Майами. Однако, пожалуй, не стоит распыляться и пытаться защитить их все, особенно на более мелких из этих соревнований. К тому же в прошлом сезоне Медведев прилетел в Нидерланды на фоне раннего вылета с Australian Open (в третьем круге), то есть закончил свои выступления на Зелёном континенте на неделю с лишним раньше, чем сейчас, намного меньше устал и действительно нуждался в игровой практике и победах. В этот раз ситуация иная, так что вряд ли стоит пытаться полностью повторить этот триумфальный отрезок сезона-2023. Думается, важнее поэкспериментировать со стилями игры и если на чём-то здесь и сосредоточиться, то уже на «Мастерсах» в марте.

«Он лучше меня в любой период»

А вот что о Медведеве недавно написал знаменитый американский теннисист, также бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open Энди Роддик. «Он один из самых недооценённых игроков за всю историю. Отстаивая эту позицию, я готов бросить себя на растерзание. На днях в социальных сетях зашёл разговор, меня отметили: там спрашивали, мол, Медведев – лучший игрок в истории с одним «Шлемом»? Я ответил, что он лучше меня в любой период. У него 20 с лишним титулов ATP, он выиграл множество «Мастерсов», один Итоговый, был первой ракеткой – и да, кстати, обыграл Новака Джоковича в финале ТБШ. И он сам себя сделал. Этот парень – лучший. Если кто-то называет его тем, кто «чудом выиграл один «Шлем», то они идиоты и не знают, о чём говорят.

Это был его шестой финал на «Шлеме», и я не думаю, что мы в достаточной степени отдаем ему должное. Я никогда не думал о том, что он всё испортил – он каждый раз заставляет соперника заработать титул. Он трижды играл с Рафой, дважды с Новаком и один раз с Синнером в прайме. Я проиграл четыре финала и взял один. Иногда ты просто сталкиваешься с кем-то, кто лучше тебя в этот день».

Роддика отодвинули на обочину истории. С Медведевым такое не произойдёт

Роддик знает, о чём говорит – все четыре неудачных финала он провёл с Роджером Федерером, который тогда был на своём пике. Трижды швейцарец скорее играл с Энди, как кошка с мышкой, прибавлял в нужные моменты и легко побеждал, и лишь в финале Уимблдона-2009 случилась интрига. Там Федерер взял второй и третий сеты на тай-брейке, проиграв при этом первую и четвёртую партии, а решающую вырвал со счётом 16:14, сделав в её концовке свой единственный брейк в матче! Сейчас об этом уже вряд ли многие помнят, но тогда Роджер бился за то, чтобы превзойти рекорд Пита Сампраса в 14 выигранных мэйджоров, и наверняка нервничал из-за этого – кстати, сам Пит-пистолет чуть ли не единственный раз после завершения карьеры появился на крупном теннисном турнире и лично смотрел за падением своего достижения. Отметим ещё, что выиграл Энди финал US Open – 2003 у Хуан-Карлоса Ферреро, ныне тренирующего единственного топ-теннисиста, с которым Медведев пока в финалах «Шлемов» не сталкивался, – Карлоса Алькараса.

Даниилу в любом случае не грозит та участь, которая во многом постигла Энди. Роддик вместе со многими другими яркими талантами своего поколения оказался отодвинут на обочину теннисной истории сначала Федерером, а затем двумя другими гигантами – Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Да, Медведев уступал двум последним в финалах «Шлемов» и не только, а Джокович ещё остаётся сильнейшим теннисистом в мире, несмотря на сенсационное поражение от Янника Синнера в полуфинале Australian Open – но всё же Биг-3 постепенно сходит со сцены, и просто за счёт преимущества в возрасте у Даниила ещё будет время бороться за все главные трофеи уже без участия того же Новака. Так что в работе на перспективу Медведеву нужно думать больше об оружии против Алькараса, Синнера и других молодых звёзд, которые могут появиться или раскрыться позже, чем против Джоковича или тем более против Надаля.