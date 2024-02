Легенда тенниса продал роскошный особняк за $ 12 млн. Неужели всё так плохо с деньгами?

Иван Лендл – легендарный американский теннисист чешского происхождения, первая ракетка мира в течение 270 недель (четвёртый лучший результат в истории после Новака Джоковича, Роджера Федерера и Пита Сампраса), восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», пятикратный победитель Итогового. Это главные из множества достижений Лендла, за которые его в 2001 году включили в Зал славы тенниса.

После завершения карьеры Иван работал тренером Энди Маррея и Александра Зверева. Первому помог выиграть две Олимпиады и три ТБШ, подняться на первое место в мировом рейтинге. Со вторым взял Итоговый, хоть и расстался не лучшим образом. Зверев обвинял Ивана в том, что того больше волновал гольф или его собака, а не развитие игрока.

63-летний Лендл остался без работы в конце 2023 года, когда Маррей в третий раз за карьеру решил прекратить с ним сотрудничество. Для Энди впоследствии всё сложилось не лучшим образом. Он провалил старт сезона-2024 и прямо сейчас имеет в пассиве худшую в карьере серию из шести поражений.

Лендл взял паузу в работе после расставания с Марреем. Непонятно, собирается ли он возвращаться к тренерской деятельности в ближайшее время. Пока же Иван решает личные вопросы. На днях Лендл продал свой роскошный особняк в американском городе Корнуолл (штат Коннектикут) за $ 12 млн.

Имение Ивана Лендла включает не только дом, но и обширную территорию вокруг Фото: Агентство недвижимости Zillow

По данным Mansion Global, дом пытались продать в течение восьми лет. Цена на него несколько раз снижалась. Незадолго до заключения сделки (покупатель остаётся неназванным) особняк выставлялся на продажу за $ 14,995 млн. До этого Лендл просил за него $ 16-25 млн.

Площадь четырёхэтажного особняка, спроектированного в 1992 году знаменитым архитектором Алланом Гринбергом, составляет 1,67 тыс. квадратных метров. В нём есть 12 ванных комнат, 10 спален, бассейн, сауна и два тренажёрных зала.

Интерьер особняка Ивана Лендла в Коннектикуте Фото: Агентство недвижимости Zillow

На первом этаже располагаются холл с парадной лестницей, библиотека, обшитая деревянными панелями, кладовая дворецкого, семейная комната и кухня.

На втором этаже есть кабинет с окном-паладин и книжными шкафами вишнёвого цвета, детская библиотека и три дополнительные спальни с ванными комнатами. На третьем этаже – пять спален с ванными комнатами.

Интерьер особняка Ивана Лендла в Коннектикуте Фото: Агентство недвижимости Zillow

Особого лоска особняку добавляет конноспортивный комплекс. Загоны с лошадьми элитных пород и сарай для них с шестью стойлами располагаются сразу при въезде в имение.

На территории поместья также есть коттедж смотрителя с тремя спальнями, каменный дом, бассейн с подогревом, открытый теннисный корт, игровая площадка, огород, пруд для рыбалки.

Бассейн в поместье Ивана Лендла Фото: Агентство недвижимости Zillow

Лендл купил особняк в Корнуолле более 30 лет назад за $ 4,2 млн. У него также был более скромный дом в том же штате Коннектикут, но в городе Гринвич. Иван продал его в 2020 году за $ 5 млн. С этих мест удобно добираться до Нью-Йорка и Бостона – примерно два часа езды на автомобиле. Во время игровой карьеры Лендл там спокойно готовился к US Open, который выигрывал трижды подряд (1985-1987).

Легендарный теннисист продал дом в Корнуолле почти в три раза дороже, чем покупал. Тем не менее сделка по недвижимости Лендла стала самой крупной в истории округа Личфилд в штате Коннектикут. Хотя вряд ли он сильно заработал (если вообще заработал). Нужно учитывать фактор инфляции. К тому же Иван потратил немало средств на содержание дома и его модернизацию. Неспроста он изначально просил $ 25 млн, но затем планомерно сбивал цену и в конечном счёте расстался с домом за более чем в два раза меньшую сумму.

Дом Ивана Лендла в Коннектикуте Фото: Агентство недвижимости Zillow

Возникает вопрос: неужели у Лендла всё так плохо с деньгами, что приходится экстренно продавать недвижимость по стоимости значительно ниже запрашиваемой? По данным американских СМИ, на конец прошлого года состояние Ивана составляло $ 40 млн. Он накопил его за счёт призовых в теннисе ($ 21,2 млн) и множества спонсорских сделок на пике карьеры.

Как бы то ни было, Лендл уже давно не выступает и не сотрудничает с рекламодателями, а в качестве тренера сильно много не заработаешь. Точно неизвестно, сколько платили ему Маррей и Зверев, но речь шла о нескольких сотнях тысяч долларов за год. В случае с пиковым Энди были предусмотрены бонусы. По данным The Telegraph, Маррей выписывал Ивану чек на дополнительные $ 500 тыс. за каждый выигранный «Шлем» (US Open в 2012-м, Уимблдон в 2013-м и 2016-м). Особенно важными для Лендла являются победы на Уимблдоне. Он не брал этот «Шлем» в качестве игрока (трижды побеждал на US Open и «Ролан Гаррос», дважды – на Australian Open), но заполнил недостающий пункт в резюме как тренер.

Последнее сотрудничество Лендла с Марреем (2022-2023) ничем успешным не закончилось. Энди сильно сдал на корте. Кажется, что британец демонстрировал максимум с Иваном в прошлом сезоне и держался в топ-50 рейтинга ATP, а после ухода лучшего тренера в своей карьере откровенно «скис».

Иван Лендл и Энди Маррей в 2023 году Фото: Getty Images

В общем, каких-то крупных источников дохода у Лендла в последние годы не было. Содержание недвижимости на огромной площади обходится недешёво. Именно этим, вероятно, обусловлена продажа особняка в Коннектикуте по сниженной цене. Сейчас Лендл со своей женой Самантой Франкель живёт во Флориде, где у него есть два относительно скромных дома в Брадентоне (рыночная стоимость $ 900 тыс.) и Веро Бич ($ 5 млн). Многие американцы переезжают в этот в штат в солидном возрасте. Лендл не стал исключением.

К тому же у Ивана есть пять дочерей — Марика, Изабель, Кэролайн, Даниэла и Никола. Какую-то финансовую помощь Лендл им наверняка оказывает, хотя все они уже довольно взрослые и реализовались в жизни. Причём в области спорта. Марика, Изабель и Даниэла на профессиональном уровне занимались гольфом, сейчас работают тренерами. Кэролайн участвовала в национальных соревнованиях по академической гребле.

Самая младшая дочь, 26-летняя Никола увлекалась велоспортом и сейчас трудится инструктором в фитнес-компании SoulCycle. Лендл не ведёт соцсети, но его дети часто делятся фото со счастливым отцом. В частности, в 2022 году Иван выдал замуж Николу и теперь может быть относительно спокоен по поводу будущего дочерей.

Иван Лендл на свадьбе младшей дочери в 2022 году Фото: Из личного архива Ивана Лендла

Лендлу уже 63 года. В таком возрасте можно уходить на пенсию, но Иван ещё мог бы потренировать. Конечно, его наверняка интересует сотрудничество только с топ-теннисистами. У одного только что появилась вакансия. Шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер ушёл от Хольгера Руне, который теперь ищет нового тренера. За последние несколько месяцев 20-летний датчанин расстался с тремя именитыми наставниками – Патриком Муратоглу, Северином Люти и Беккером. Все они ему не подошли по разным причинам, но главным образом из-за недовольства матери теннисиста Анеке.

Беккер – бывший соперник Лендла и его полная противоположность. Борис вёл довольно разгульный образ жизни и был экспрессивным на корте, в то время как Иван проявлял железную выдержку во время игры и не позволял себе даже минимальную порцию фастфуда в быту, не говоря уже об алкоголе или наркотиках, за что часто высмеивался знаменитыми соперниками-кутилами Бьорном Боргом, Витасом Герулайтисом и Джоном Макинроем. Возможно, Руне сделает предложение Лендлу, и тот ему подойдёт. Но если этого не случится, то ничего страшного. Иван сполна реализовался в спортивной и личной жизни, поэтому спокойно может наслаждаться пенсией в тёплой Флориде без отвлечения на тренерскую деятельность.