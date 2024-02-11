Алекс де Минор и Кэйти Бултер — счастливая и яркая пара, которая всё более активно врывается в медийное пространство.

Теннисная красотка закрутила роман с топ-игроком. С её помощью он совершил прорыв на корте

24-летний австралиец Алекс де Минор и 27-летняя британка Кэйти Бултер – не самая медийная теннисная пара. Они существенно уступают в этом плане Стефаносу Циципасу и Пауле Бадосе.

Де Минор и Бултер встречаются с 2020 года, но только в последнее время стали более-менее афишировать свои отношения. Это пошло им на пользу. Кэйти прямо сейчас занимает 48-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере. Алекс в начале года ворвался в топ-10 ATP. Он феерил на United Cup, последовательно обыграв №10 Тейлора Фрица, №1 Новака Джоковича и №7 Александра Зверева.

Де Минор не лучшим образом выступил на Australian Open, где в 1/8 финала в пяти сетах проиграл россиянину Андрею Рублёву. К качеству игры Алекса вопросов мало, но всё-таки родная публика ожидала от него прохода дальше. В любом случае теннисист получил стимул работать для дальнейшего прогресса. После турнира «Большого шлема» в Мельбурне де Минор откатился на 11-е место в мировом рейтинге. Он нацелен вернуться в десятку в обозримом будущем. Гармония в отношениях с Кэйти Бултер и её помощь могут сыграть в этом немаловажную роль.

Как упоминалось выше, де Минор и Бултер вместе с 2020 года, но первые несколько лет они старались делать так, чтобы о них вообще не упоминали в СМИ. Пара изредка размещала совместные фото в соцсетях, не более того.

Кэйти Бултер и Алекс де Минор в 2021 году Фото: Из личного архива Алекса де Минора

Определённые подвижки в сторону публичности начались в 2023 году, когда Алекс и Кэйти совершили прорыв на корте. Бултер взяла свой первый титул на уровне WTA, выиграв турнир в Ноттингеме. Де Минор праздновал победу на «пятисотнике» в Акапулько и закрепился в топ-20.

После этих успехов Алекс и Кэйти сыграли в миксте на Уимблдоне. Вылетели уже во втором раунде, уступив будущим финалистам бельгийцу Йорану Флигену и китаянке Сюй Ифань.

Кэйти Бултер и Алекс де Минор сыграли в миксте на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вряд ли первые ракетки Австралии и Великобритании в одиночном разряде всерьёз рассчитывали добиться чего-то значимого в незнакомом для себя миксте. Де Минор и Бултер просто отлично провели время вместе, дав понять, что счастливы в отношениях.

Затем Алекс и Кэйти появились на публичном мероприятии Citi Taste of Tennis в Нью-Йорке перед стартом US Open – 2023.

Алекс де Минор и Кэйти Бултер на Citi Taste of Tennis в Нью-Йорке Фото: Noam Galai/Getty Images

В прошлом году Бултер начала регулярно присутствовать на матчах Алекса, чего раньше не делала. Они стали публиковать всё больше совместных фото в соцсетях. В частности, вирусным и активно обсуждаемым стал рождественский снимок, когда Алекс и Кэйти весело позировали в одинаковых свитерах.

«Празднование Рождества в кругу всей семьи. Кто-то из нас должен быть Гринчем», — подписал фото де Минор.

Кэйти Бултер и Алекс де Минор веселятся во время Рождества Фото: Из личного архива Алекса де Минора

Долгое время пара не давала подробные комментарии о своём романе. Ситуация изменилась во время серии турниров в Австралии на старте сезона-2024. Де Минор одолел Тейлора Фритца, Новака Джоковича, Александра Зверева на United Cup. Особенно примечательной получилась победа над Джоковичем, который не проигрывал в Австралии с 2018 года и во встрече с Алексом прервал серию из 43 побед в этой стране. Журналист во время интервью на корте вынудил де Минора пообещать сделать своей девушке предложение при выполнении одного условия.

«Сделаю ли я предложение Кэйти, как Ллейтон Хьюитт в 2005 году своей девушке Ребекке Картрайт? Ну и ну. Вы меня подставляете. Это пока не планировалось, но не исключено. На данный момент я постараюсь сосредоточиться на игре в теннис, а потом мы подумаем о деятельности вне корта. Если выиграю Australian Open? Ух ты. Это был бы неплохой способ отпраздновать, не спорю. Договорились? Да», — сказал де Минор.

Вскоре де Минор разобрался со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в выставочном матче перед Australian Open.

«Никто не заслуживает этого больше, чем Алекс. Всего лишь начало», — написала Бултер в соцсетях после победы де Минора над Алькарасом.

Алекс получил первую публичную похвалу от своей возлюбленной. Об этом посте ему сообщили прямо на корте.

«Послушайте, я действительно удивлён, что она сказала обо мне что-то хорошее. Обычно каждый раз, когда Кэйти заходит в социальные сети, чтобы ответить на мои посты или что-то в этом роде, она всегда злится на меня. Так что приятно получить комплименты», — отшучивался де Минор.

Алекс де Минор и Кэйти Бултер Фото: Из личного архива Кэйти Бултер

Заявление о предложении Бултер в случае победы на AO было несерьёзным, но Алекс действительно хотел отлично выступить в Мельбурне. Однако пока он не готов бесперебойно обыгрывать игроков топ-5 на крупных турнирах.

Вылет в 1/8 финала от Андрея Рублёва (4:6, 7:6, 7:6, 3:6, 0:6) с «баранкой» в пятом сете даёт понять, что де Минору в первую очередь следует работать над выносливостью. У него банально не хватило физических сил сражаться с Рублёвым на долгой дистанции.

Кэйти Бултер поддерживает Алекса де Минора на трибунах Фото: Julian Finney/Getty Images

После «Шлема» в Мельбурне Алекс снялся в фотосессии для журнала Esquire Australia. Он также дал интервью изданию, в котором прокомментировал важность отношений с Бултер для своего успеха на корте.

«Кэйти учит меня радоваться жизни, наслаждаться процессом, не позволять результатам управлять моей жизнью. Иногда я был очень строг к себе и очень, очень болезненно воспринимал поражения. Но просто благодаря тому, что мы вместе, я стал гораздо быстрее переключаться, научился получать удовольствие от происходящего и видеть хорошее в жизни вне корта. Медийность наших отношений? Мы не слишком афишируем нашу частную жизнь. Очень редко люди узнают что-то о нас, если мы сами им не расскажем. Я думаю, что это, скорее всего, не изменится. Что бы ни происходило между нами, если мы захотим поделиться, то поделимся этим. Если нет, то не будем этого делать», — заявил де Минор.

Де Минор уверяет, что не будет афишировать каждый свой шаг с Бултер. Тем не менее их отношения всё равно уже являются заметно более публичными, чем раньше.

Алекс стал более уверенным и раскованным на корте благодаря Кэйти. Девушка тоже прибавляет, хоть и не является такой большой звездой в теннисе, как её парень. Можно ожидать, что сезон-2024 сложится для де Минора и Бултер как минимум не хуже предыдущего.