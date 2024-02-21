Алькарас снялся с матча через 10 минут и опять остался без титула. Что с ним творится?

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в феврале решил выступить на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. Карлос делает так второй год подряд.

В прошлом сезоне испанец взял титул в Аргентине и дошёл до финала в Бразилии, а сейчас надеялся показать во время южноамериканского турне результат как минимум не хуже. Не получилось. В Буэнос-Айресе Карлос вылетел от 21-й ракетки мира Николаса Харри, а в Рио вообще снялся в самом начале стартового матча против № 117 Тьяго Монтейро.

Как Алькараса вообще занесло в Южную Америку? Всё-таки нетипичный выбор для суперзвёзд в феврале. Янник Синнер, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и другие теннисисты из топ-20 в этот период предпочитают играть на харде в Европе, США или на Ближнем Востоке. Но логика в решении Алькараса просматривается. Турнирные сетки Буэнос-Айреса и Рио довольно слабые, а за победу дают 250 и 500 очков соответственно.

На бумаге относительно реальной угрозой для Алькараса на пути к титулам в Аргентине и Бразилии являлись только представители топ-25 британец Кэмерон Норри и чилиец Николас Харри. Остальная часть сетки состояла в основном из малоизвестных латиноамериканцев, среди которых более-менее известными являются лишь Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс и Томас Мартин Этчеверри.

Карлос Алькарас на турнире в Буэнос-Айресе Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Вторая ракетка мира номинально должен был разбираться со всеми вышеуказанными игроками. Особенно в ситуации Алькараса, который уж слишком разочаровывал последние полгода и ничего не выиграл после победы над Джоковичем в эпичном пятисетовом финале Уимблдона-2023.

В Буэнос-Айресе Карлос начал более-менее неплохо. Алькарас на старте турнира выбил не входящих в топ-100 аргентинца Камило Уго Карабелли (6:2, 7:5) и итальянца Андреа Вавассори (7:6, 6:1). Игра 20-летнего испанца не выглядела идеально. Всё-таки он отдал откровенно слабым соперником много геймов в одном из сетов, а в случае с Вавассори дело даже дошло до тай-брейка.

Изначально казалось, что Алькарас на классе добывает результат в эконом-режиме и включится на полную, когда ему попадётся оппонент посерьёзнее. В полуфинале настал именно такой момент, но улучшения игры Карлоса не наблюдалось. Он в двух сетах уступил Николасу Харри (6:7, 3:6). Причём тай-брейк первого сета был проигран вчистую – 2:7.

«Тяжёлое поражение, очень болезненное. Мне нужно много улучшить, нужно поднимать уровень. Я хорошо играл, но был очень далёк от своего настоящего уровня. Положительный момент в том, что многое я могу улучшить. Мне нужно лучше читать матчи, показывать максимум в моменты максимального напряжения. Сегодня мне этого не хватало, когда счёт был 0:30, на брейк-пойнтах. Жалко, что по сравнению с 2023-м я не прибавил в концентрации. Уровень моей игры зависит от настроения, от энергии. Сезон ещё очень длинный, многое может измениться. Посмотрим, как всё пойдёт», — сказал Карлос после поражения.

Карлос Алькарас на пресс-конференции Фото: Buda Mendes/Getty Images

Николас Харри уступил в финале пребывающему в конце топ-100 аргентинцу Факундо Диасу Акосте (3:6, 4:6). Для 23-летнего Акосты это был первый титул ATP в карьере. Он выиграл там пять матчей – в два с половиной раза больше, чем до этого за всё время в туре. Факундо всего трижды проходил квалификацию на турнирах «Большого шлема» и всегда вылетал в первом раунде. В основном он играет на «челленджерах». Победа такого игрока на турнире категории ATP-250 выглядит словно сказка, но также много говорит об уровне соревнований.

Харри после Буэнос-Айреса вылетел в первом же круге «пятисотника» Рио, уступив 56-й ракетке мира немцу Яннику Ханфману (1:6, 6:1, 5:7). То есть Николас не пребывает в какой-то суперформе, что позволило ему обыграть Алькараса в Буэнос-Айресе. Скорее, она у него сейчас посредственная. Возможно, даже лучше, что Карлос уступил именно Харри в полуфинале. Потенциальное и довольно вероятное поражение в битве за титул от не имеющего хоть сколько-нибудь солидного послужного списка Акосты выглядело бы для испанца более постыдным.

Алькарас в 1/16 финала Рио встречался со 117-й ракеткой мира бразильцем Тьяго Монтейро. Примерно в то же время, когда Харри проигрывал Ханфману. Разница в том, что Карлос свой матч доиграть не смог. Он снялся через 10 минут после начала встречи при счёте 1:1 из-за проблем с голеностопом. На пресс-конференции Алькарас заявил, что травма не представляет большой опасности.

«Врачи сказали, что это несерьёзно. Падение было плохим. Мне было больно. Я решил, что будет сложно продолжать эту игру. Мне было больно ходить, но хочу всех успокоить. Сегодня я сделаю процедуры и отдохну. Завтра буду проходить новое обследование», — сказал Алькарас.

Карлос Алькарас пострадал от травмы голеностопа на турнире в Рио Фото: Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images

Хорошо, если Карлос избежит серьёзных проблем со здоровьем. Однако его травматичность беспокоит. При этом качество игры заметно упало после Уимблдона-2023. Последние полгода Алькарас не выступает на уровне второй ракетки мира и пока держится высоко в рейтинге только за счёт успехов первой половины прошлого сезона. А ведь в марте ему предстоит защищать очки за титул в Индиан-Уэллсе и полуфинал «Мастерса» в Майами.

Также довольно скоро испанца ждёт сгорание очков за выигрыш «тысячника» в Мадриде, полуфинал «Ролан Гаррос» и титул Уимблдона. Ну а осенью Карлос вообще рискует выпасть из топ-10, если будет играть на уровне последних шести месяцев. При этом испанец всё ещё грезит погоней за Новаком Джоковичем.

«Моя цель – возвращение на первое место в мировом рейтинге, Хочу обойти Новака. Нужно ставить перед собой цели. Я пытаюсь двигаться вперёд, сделать это. Есть великие игроки, борющиеся за первое место в рейтинге. Это будет хорошая борьба. Надеюсь, что скоро вернусь на вершину» — сказал Карлос после победы над Карабелли в Буэнос-Айресе.

Алькарас зациклился на борьбе с Джоковичем после поражения в финале «Мастерса» в Цинциннати в августе прошлого года. Это сыграло с ним злую шутку. Карлос перестал серьёзно воспринимать Даниила Медведева и Янника Синнера, что вылилось в поражения от них на US Open и «пятисотнике» в Пекине. Затем последовали ещё более разочаровывающие проигрыши Григору Димитрову в Шанхае, Роману Сафиуллину в Париже, Александру Звереву на Итоговом и Australian Open. К списку неудач теперь добавились фиаско в матче с Харри и снятие в Рио против Монтейро.

Что творится с Алькарасом? Очевидно, Карлосу нужно много работать над ментальным аспектом. Пора наконец-то выбросить из головы Джоковича, иначе испанца обойдут множество других теннисистов. В плане физики и тактики тоже необходимо совершенствоваться. В игровом плане он заметно сдал и даже близко не напоминает лучшую версию самого себя. Его тренер Хуан-Карлос Ферреро недавно заявил, что Карлос «должен работать как зверь», чтобы достичь уровня Джоковича. Настораживает зацикленность ещё и Ферреро на Новаке, но в целом тренер обозначил верное направление.

Потенциал исправить ситуацию у Карлоса, безусловно, есть. Не просто так он к своим 20 годам выиграл два ТБШ и был самой молодой первой ракеткой мира в истории. Получится ли? Это один из самых интригующих вопросов сезона-2024, ответ на который даст только время.