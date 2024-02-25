К яркой подруге топ-теннисиста приставали прямо на арене. Она круто вышла из ситуации

10-я ракетка мира Тейлор Фритц ездит со своей девушкой-блогершей Морган Риддл на все турниры. Соревнования категории ATP-250 в Делрэй-Бич не стали исключением из правил.

Во Флориде Фритц в финале обыграл соотечественника-американца Томми Пола (6:2, 6:3) и защитил прошлогодний титул, а Риддл поддерживала его с трибун. Тейлор и Морган вместе радовались успеху, хотя девушке первой ракетки США пришлось пережить очень непростую неделю.

Тейлор Фритц вместе с Морган Риддл после победы на турнире в Делрэй-Бич Фото: Из личного архива Морган Риддл

Турнир в Делрэй-Бич стартовал 12 февраля и завершился 19-го числа. Фритц отправился во Флориду один и начал там тренироваться, а Риддл в это время решила посетить Супербоул – решающий матч сезона НФЛ. На арене «Эллиджент Стэдиум» в Парадайсе (пригород Лас-Вегаса, штат Невада) с девушкой случился неприятный инцидент – она стала жертвой домогательств со стороны неадекватных фанатов прямо на арене.

Риддл не смогла нормально насладиться праздником американского футбола на Супербоуле, в котором «Канзас-Сити Чифс» обыграл «Сан-Франциско Форти Найнерс» в дополнительное время со счётом 25:22. Всю третью четверть Морган провела в гардеробной, поскольку к ней и её подруге в течение всего матча приставали взрослые мужчины.

«У меня случилась паническая атака. Не собиралась писать об этом, но я действительно думаю, что это важно. Я не могу поверить, с каким уровнем харассмента мы столкнулись на этих выходных со стороны мужчин. За последние три дня меня постоянно хватали, лапали, домогались, оскорбляли – практически каждые несколько минут, когда мы были на публике. На Супербоуле всё было действительно плохо. Мы даже не могли наслаждаться игрой из-за пьяных, грубых и невежественных фанатов-мужчин. Это чрезвычайно стрессовая и страшная ситуация.

На игре был отец со своим сыном, которому на вид было около 10 лет. Он использовал своего ребёнка, чтобы подобраться к нам. Его сын сказал: «Папа, что ты делаешь?» Как, по-вашему, маленькие мальчики становятся противными мужчинами? У меня есть поклонники-мужчины, которые следят за мной в соцсетях. К счастью, я никогда не сталкивалась с чем-то подобным в теннисе. Я надеюсь, что любой парень, читающий это, понимает серьёзность своих слов и действий. Мы просто пришли посмотреть футбольный матч. Домогательства со стороны взрослых мужчин — это страшно, я деморализована», — написала Риддл в соцсетях, подкрепив публикации своим фото в слезах и видео из гардеробной.

Морган Риддл с подругой в Лас-Вегасе Фото: Из личного архива Морган Риддл

Риддл – популярная теннисная блогерша, которая в основном делает контент о закулисной жизни Фритца и ATP-тура в целом, а также делится впечатлениями от пребывания в разных городах мира, где проходят турниры её парня. У неё более 700 тысяч подписчиков во всех соцсетях. В TikTok некоторые её видео собрали более 7 млн просмотров, а количество одобрительных реакций превысило отметку 14 млн.

Морган достаточно узнаваема в США, но не является знаменитостью мирового уровня. Место в VIP-ложе Супербоула Риддл достать не удалось, как Илону Маску, Тейлор Свифт, Леброну Джеймсу, Джареду Лето и другим популярным персонам. Она купила не самые дешёвые билеты на Супербоул за $ 20 тыс. Казалось бы, публика должна быть довольно приличной, но всё равно нашлись некоторые хулиганы.

В комментариях Риддл поддержали многие пользователи. Одной из них стала ведущая Reach TV Кортни Фэллон, которая много лет освещает НФЛ и понимает токсичность в среде фанатов американского футбола.

«Я репортёр национального телевидения и работаю на матчах НФЛ более 10 лет. К сожалению, не удивлена случившимся. Это недопустимо. Незнакомцы должны чувствовать границы. Мы с тобой, Морган», — написала Фэллон.

Нашлись и те, кто обвинил Риддл в слишком провокационном выборе нарядов. Да, Морган действительно часто вызывающе одевается, но на Супербоул она пришла в довольно закрытом и скромном белом джинсовом жилете, что и доказала своим критикам в соцсетях.

Морган Риддл на Супербоуле Фото: Из личного архива Морган Риддл

Риддл быстро пришла в себя после неприятного инцидента. Она провела День святого Валентина с Фритцем на яхте, а затем дала более чем часовое интервью в подкасте Sportish. Отдельно упомянула случай на Супербоуле и в целом описала атмосферу во время пребывания в Лас-Вегасе с подругой.

«Доходило до того, что мы просили убрать лишний стул от нашего стола в ресторане. Потому что парни приходили каждые несколько минут, садились к нам и начинали разговаривать. Мы говорили: «Оставьте нас в покое!» А потом, во время игры пьяные парни ходили мимо и трогали нас. Нужно учитывать тот факт, что это Вегас. В Вегасе мораль людей и социальные нормы просто исчезают. Итак, это была плохая комбинация – Супербоул, пьяные парни, Вегас. Они купили билеты за $ 20 тыс. и думали, что могут позволить себе что угодно.

В теннисе совсем другая культура. Да, некоторые люди в теннисном сообществе ненавидят меня и думают, что я худшее, что когда-либо случалось с этим видом спорта. Это нормально. Но, с другой стороны, у меня очень крутая спортивная аудитория. Потребовалось время, чтобы её собрать. Я предложила необычную точку зрения на жизнь ATP-тура. Люди ждали чего-то подобного о теннисном закулисье, им интересна именно эта сторона. У меня отличное теннисное сообщество. Многие подписчики поддерживают всё, что я делаю», — заявила Риддл.

Тейлор Фритц пожалел, что отпустил Морган в Лас-Вагес, но в целом рад завершению всех неприятных моментов без особых последствий для подруги.

«С ней всё в порядке. Грустно, что такое произошло. Морган рассказала об этом, потому что подобное постоянно происходит со многими людьми во время спортивных матчей. Любые мероприятия, на которых тусуется много пьяных людей, всегда опасны. Она действительно хотела привлечь внимание к проблеме», — заявил Фритц.

В разгар выступления Тейлора в Делрэй-Бич его девушка обзавелась солидным спонсорским контрактом. Крупный бренд по производству теннисной экипировки Wilson объявил, что Риддл является его новым представителем.

«Ваша новая девушка Wilson», — поделилась Морган радостной новостью в соцсетях.

Морган Риддл – новое лицо бренда Wilson Фото: Из личного архива Морган Риддл

Интересно, что Фритц сотрудничает с компанией Head, одним из главных конкурентов Wilson. Вряд ли у пары будут разногласия по этому поводу. Чем больше партнёрских брендов, тем лучше. Именно такой логикой наверняка руководствуются возлюбленные.

Морган Риддл стремительно набирает популярность и стала неотъемлемой частью ATP-тура. Неспроста New York Times в прошлогодней статье назвал её «самой известной девушкой в мужском теннисе», а контракт с Wilson лишь придаёт ей веса. Всё-таки невозможно отрицать, что Морган делает хорошую рекламу теннису и привлекает к этому виду спорта дополнительную аудиторию. Её не сломают даже различные неприятные инциденты вроде того, что был недавно на Супербоуле.