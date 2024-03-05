Медведев — в одной половине с Джоковичем. Жеребьёвка мужской и женской сеток Индиан-Уэллса

В ночь с 4 на 5 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) прошла жеребьёвка теннисного супертурнира. У мужчин это будет первый «Мастерс» в сезоне, а у женщин, соответственно, третий «тысячник» — после Дохи и Дубая. В 2023 году финал в мужском одиночном разряде составили Даниил Медведев и Карлос Алькарас. Испанский теннисист оказался тогда сильнее — 6:3, 6:2. В этот раз они оказались в разных половинах сетки — таким образом, в теории возможно повторение финала.

Во избежание недоразумений сразу же напомним: в основную сетку в обоих одиночных разрядах попали по 96 участников. Это означает, что все сеяные теннисисты и теннисистки (с номерами с 1-го по 32-й) получили bye в первом раунде, то есть отдых. И для победы на турнире им нужно выиграть шесть матчей, а не семь.

Медведев получил четвёртый номер посева — выше оказались только Новак Джокович (1), Алькарас (2) и Янник Синнер (3). Российский теннисист попал в верхнюю половину турнирной сетки. Таким образом, Даниил оказался в одной половине с Джоковичем. Если Медведев будет побеждать на турнире, то соперники у него могут быть такими: второй круг — либо итальянец Флавио Коболли, либо испанец Роберто Карбальес-Баэна, третий раунд — Себастьян Корда (29) или, скажем, Роман Сафиуллин, четвёртый — Григор Димитров (12)/Адриан Маннарино (21), четвертьфинал — Хольгер Руне (7), полуфинал — Новак Джокович (1), финал — Карлос Алькарас (2).

Андрей Рублёв, пятый сеяный, имеет перед собой вот какой турнирный путь. Во втором раунде Рублёв сыграет либо с трёхкратным чемпионом ТБШ Энди Марреем, либо с квалифаером, в третьем, если будет побеждать, — с Иржи Легечкой (32), в четвёртом — со Стефаносом Циципасом (11), в четвертьфинале — с Янником Синнером (3), в полуфинале — с Карлосом Алькарасом (2).

Что касается лидеров посева, то у них вырисовываются вот какие соперники. Джокович во втором круге сыграет с победителем пары квалифаер — Александар Вукич, в третьем раунде его соперником может стать Томас Мартин Этчеверри (30), в четвёртом — Уго Умбер (14), в четвертьфинале — Хуберт Хуркач (8)/Каспер Рууд (9), в полуфинале — Даниил Медведев (1), в финале — Карлос Алькарас (2). Испанец, в свою очередь, во втором раунде сразится либо с Люка Ван Ашем, либо с Маттео Арнальди, в третьем может сыграть с Феликсом Оже-Альяссимом (31), в четвёртом — с Кареном Хачановым (15), в 1/4 финала — с Александром Зверевым (6), в 1/2 финала — с Янником Синнером (3)/Андреем Рублёвым (5), в финале — с Новаком Джоковичем (1)/Даниилом Медведевым (4).

Кроме того, 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль в первом раунде сыграет с Милошем Раоничем — оба теннисиста выступают по защищённому рейтингу, — а во втором круге их ожидает Хольгер Руне (7).

В женском одиночном разряде титул защищает Елена Рыбакина. Год назад она в финале победила Арину Соболенко — 7:6 (13:11), 6:4. Россиянок в топ-8 посева нет, и потенциальные четвертьфинальные пары сложились так:

Таким образом, и в женской сетке в теории возможно повторение финала, поскольку Рыбакина и Соболенко оказались в разных половинах. А наиболее вероятные полуфиналы, если иметь в виду посев, выглядят так: Свёнтек — Рыбакина, Гауфф — Соболенко.

Среди россиянок наилучший посев имеет Дарья Касаткина (11). Во втором круге она сыграет либо с соотечественницей Элиной Аванесян, либо с француженкой Осеан Доден, в третьем может выйти на Сорану Кырстю (19), в четвёртом — на Чжэн Циньвэнь (8). Людмила Самсонова (14) во втором раунде выйдет на корт с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой, если та пройдёт квалифаера. В третьем круге Самсонову может ожидать Элисе Мертенс (24), а в четвёртом — Кори Гауфф (3).

Интересный жребий достался Анне Калинской (21), которая дошла до финала на «тысячнике» в Дубае. Во втором раунде Калинская выйдет на корт с либо с полькой Магдой Линетт, либо с квалифаером, а в третьем может сыграть с Ясмине Паолини (13) — той самой итальянкой, победившей Анну в недавнем финале! Наконец, 16-летняя Мирра Андреева начнёт турнир матчем с американкой Кэти Волынец (WC), а если обыграет её, то выйдет на Онс Жабер (6).

Супертурнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».