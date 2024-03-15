Медведев — в полуфинале Индиан-Уэллса! Алькарас тоже выиграл — нашествие пчёл не помешало

Утром 15 марта мск на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе завершились четвертьфинальные матчи. Последним свой поединок проводил чемпион US Open 2021 года, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Российский теннисист играл с 20-летним датчанином Хольгером Руне, посеянным под седьмым номером.

История противостояния Медведева и Руне началась только в 2023 году. Но соперникам уже было что вспомнить. Оба предыдущих матча они провели на грунте. В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло сильнее оказался датчанин — 6:3, 6:4. По окончании встречи Даниил, благодаря соперника за игру, сначала сымитировал холодное рукопожатие Александра Зверева, а затем, улыбаясь, сказал: «Молодец. Нечестно, ты слишком хорошо играл, ты играл нечестно». Таким образом, Медведев, у которого не было никаких претензий к Руне, не только отдал должное мастерству Хольгера, но и заочно потроллил Зверева. Подробнее об этом читайте в отдельных материалах.

В финале «Мастерса» в Риме Медведев взял реванш — 7:5, 7:5. Это первый и пока единственный титул Даниила на грунте. На послематчевой пресс-конференции Руне разобрал своё поражение. «Сегодня я подавал, вероятно, хуже, чем в предыдущих матчах. Это также важный фактор, потому что Медведев, он любит работать. Если у него будет шанс, это будут долгие розыгрыши, как вы видели, и сегодня были такие моменты.

Очевидно, что хорошая подача очень помогает против него. Я не смог найти её сегодня. Пытался всё поменять, зайти немного в сторону, нанести удар. Опять же, я не почувствовал этого. Попытался просто ещё немного раскрутить ситуацию, найти решения. Думаю, я мог выиграть второй сет. Но снова Медведеву удалось отбиться. Он боролся за каждое очко, независимо от того, я был впереди или он», — сказал Хольгер.

А перед отчётным противостоянием датский теннисист отметил, что Медведев не похож на многих других игроков. «Это будет интересный матч. Мы дважды играли с Даниилом на грунтовых кортах. Это будет наша первая встреча на харде. Я взволнован. Он отличный соперник. Не похож на многих спортсменов в туре. Опять же, у него сильная подача, как у Фритца. Я просто буду верить в себя и показывать свой теннис», — сказал Руне на пресс-конференции.

В первом сете соперники долгое время шли без брейков, хотя Медведев в третьем гейме упустил брейк-пойнт, а в шестом, наоборот, сам отыграл три. В седьмом гейме россиянин взял чужую подачу, воспользовавшись ошибками датчанина, но не сумел удержать преимущество. Хольгеру удался обратный брейк — 4:4. Концовка осталась за Даниилом. В 11-м гейме он ещё раз забрал подачу оппонента, а потом под ноль подал на сет — 7:5 за 1 час 8 минут. Руне в этой партии подвело огромное количество невынужденных ошибок: 27 против 15 у Медведева.

В начале второго сета едва не разгорелся конфликт. Руне сыграл в корпус Медведеву, тому это не понравилось, и он показал сопернику — мол, смотри, куда бьёшь. Судья на вышке уведомил Хольгера, что нужно извиниться перед Даниилом. Датчанин прислушался к совету, россиянин принял извинения.

Даниил Медведев недоволен Фото: Кадр из трансляции

Первые два гейма в этой партии остались за Руне. Медведев, подавая во втором гейме, не всегда точно действовал в розыгрышах, и датчанин сделал брейк. Но следующие четыре гейма выиграл россиянин, который не только восстановил равновесие, но и вырвался вперёд — 4:2. Хольгер чаще ошибался, а Даниил этим пользовался. Добытого преимущества Медведеву хватило для победы. Подавая на матч при 5:4, Даниил отыгрался с 0:30 и использовал первый же матчбол — 7:5, 6:4 за 2 часа.

Вот так Медведев во второй раз подряд (и во второй раз в карьере) вышел в полуфинал Индиан-Уэллса. В 2023 году он дошёл здесь до финала, проиграв в нём Карлосу Алькарасу. В нынешнем полуфинале его соперником станет Томми Пол (США, 17), одолевший Каспера Рууда (Норвегия, 9) — 6:2, 1:6, 6:3.

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Медведев не раз жаловался на условия в Индиан-Уэллсе, отмечая в частности, что тут слишком медленный хард. Но если смотреть на статистику, то получается, что этот «Мастерс» можно назвать одним из самых любимых для Даниила. Тут у него уже 15 выигранных матчей — столько же, сколько и в Цинциннати.

Выигранные матчи Даниила Медведева на «Мастерсах»

15 Цинциннати, Индиан-Уэллс 14 Майами 13 Канада 10 Париж 7 Шанхай, Монте-Карло 6 Рим 3 Мадрид

Из других четвертьфиналов отдельно стоит выделить встречу Александра Зверева (6) и Карлоса Алькараса (2). Теннисисты сыграли всего два гейма, после чего матч пришлось прервать из-за нашествия пчёл, которые облепили камеры и оборудование. Игроки спрятались, но одна из пчёл ужалила Алькараса в лоб.

Пчёлы на матче Александра Зверева и Карлоса Алькараса Фото: Кадр из трансляции

Пчёлы на матче Александра Зверева и Карлоса Алькараса Фото: Кадр из трансляции

Вынужденная пауза составила почти два часа. Несмотря на укус, испанец одержал убедительную победу, ни разу не подпустив соперника к брейк-пойнтам. Сам же Карлос четырежды делал брейк: один раз в первом сете и трижды — во втором. Алькарас расправился со Зверевым всего за 1 час 19 минут игрового времени — 6:3, 6:1.

В матче Иржи Легечка (32) — Янник Синнер (3) также обошлось без сенсации. За всю игру у Легечки был лишь один брейк-пойнт, но и тот он не сумел использовать. Синнер победил со счётом 6:3, 6:3. Это уже 19-я победа Янника подряд (с учётом прошлого сезона). В этом году его статистика — 16-0.

Полуфинальные встречи Медведев — Пол и Алькарас — Синнер состоятся в субботу, 16 марта. Финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе пройдёт 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».