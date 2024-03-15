Джокович оставил разборки в Майами молодым. После фиаско в Индиан-Уэллсе серб покинул США

Новак Джокович не играл на «Мастерсе» в Майами с 2019 года – и в этом сезоне опять не выступит там. На протяжении трёх предыдущих лет (в 2020-м турнир просто не состоялся) сербу мешало то, что он отказывался вакцинироваться от коронавируса. Возможно, кто-то уже успел забыть ту историю, так что напомню, что США заняли одну из самых жёстких позиций в плане допуска в страну невакцинированных иностранцев, просто не разрешая им пересекать границу. Запрет действовал до конца весны прошлого года, поэтому в Цинциннати и на US Open Джокович сыграть успел (и взял титулы на обоих турнирах), а вот Солнечный дубль пропустил. Кстати, из значимых для тенниса стран схожие по жёсткости запреты были только в Китае, который в какой-то момент вообще закрыл границы – но оттуда и все турниры временно перенесли, в отличие от США. Тот же «Мастерс» в Шанхае прошлой осенью состоялся впервые после 2019-го.

Как Новак выступал в этом сезоне

Но вернёмся к Джоковичу. Он начал нынешний сезон на United Cup, где одержал две победы в одиночном разряде, что помогло Сербии выйти в четвертьфинал. Там Новак проиграл Алексу де Минору в двух сетах, и сербы уступили австралийцам. Затем Джокович отправился на свой любимый турнир «Большого шлема», Australian Open, который выигрывал 10 раз за карьеру и четыре раза подряд (если не учитывать 2022-й, когда был депортирован из Австралии в связи со скандалом с теми же прививками от COVID-19). Серб дошёл до полуфинала, что на протяжении всей его карьеры неизменно означало дальнейший триумф в Мельбурне – до того если он здесь и проигрывал, то максимум в четвертьфинале, не позже – однако там Новака весьма уверенно, в четырёх сетах победил Янник Синнер. Это была уже третья победа Синнера над Джоковичем за последние месяцы и при этом самая лёгкая.

После Открытого чемпионата Австралии серб взял паузу на полтора месяца, пропустив все турниры до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Можно было ожидать, что за это время он перезагрузится, подготовится к возвращению на весенние американские «Мастерсы» и покажет там высокий уровень игры и отличный результат – но вместо этого уже в первом матче Новак завозился с Александаром Вукичем, победив малоизвестного австралийца лишь в трёх сетах, а затем и вовсе уступил лаки-лузеру из Италии Луке Нарди, для которого был кумиром детства. В следующем круге 20-летний Нарди проиграл Томми Полу, но это уже было не очень-то важно – громкую заявку о себе Лука сделал.

«Я допускал просто ужасные невынужденные ошибки»

«Он попал в основную сетку как лаки-лузер, так что ему было нечего терять, и поэтому он сыграл здорово. Заслуженная победа. Меня больше удивил уровень своей игры – он был очень, очень плохим. Эти два фактора сошлись воедино. У него был отличный день, а у меня – очень плохой. Это и привело к негативному для меня результату. Я помог ему сыграть хорошо, а себе совершенно не помогал. Допускал просто ужасные невынужденные ошибки, показывал оборонительный теннис, плохо шёл на мяч, особенно в третьем сете. Он же входил в корт, играл намного свободнее и агрессивнее, чем я.

В этом году у меня ещё нет титулов. Это не то, к чему я привык. Почти каждый сезон я начинал с титулом если не Australian Open, то хотя бы Дубая или ещё какого-нибудь турнира. Но это часть спорта, нужно принимать это. Иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Надеюсь, дальше я буду больше выигрывать. Сейчас для меня важен любой трофей. Мне нужно вырваться из этого негативного цикла, который длится последние несколько турниров, где я не показываю свой лучший теннис», – сказал Джокович на пресс-конференции после поражения.

Поражение от Нарди побудило Джоковича сняться с Майами

И вот буквально через пару дней после этого матча Новак объявил, что снимается с Майами. Серб не стал указывать причины своего отказа, и можно лишь предполагать, что побудило его принять такое решение. Скорее всего, он почувствовал, что не будет готов к этому «Мастерсу», не наберёт форму, а ехать на турнир с высоким риском получить ещё одно подобное поражение живой легенде тенниса уж наверняка не хочется. Понять серба можно – но его болельщикам нужно готовиться к тому, что подобные спады будут случаться всё чаще. Всё-таки в конце мая Новаку исполнится уже 37 лет.

При этом Джокович ничего не теряет в плане рейтинга, пропуская Майами, поскольку не играл там в прошлом сезоне. В то же время его ближайшие преследователи, Карлос Алькарас и Янник Синнер, защищают очки за полуфинал и финал соответственно, а Даниил Медведев и вовсе является действующим чемпионом турнира.

Скорее всего, именно это трио и будет бороться за титул в Майами-2024. К тому же все они показывают хорошую игру в Индиан-Уэллсе и уже добрались до полуфиналов, где Синнер и Алькарас встретятся друг с другом, а Медведев – с Томми Полом. Даниил – самый старший из этой компании, ему уже исполнилось 28 лет. Томми сейчас 26, Яннику – 22, а Карлосу и вовсе только 20. Джокович же теперь вернётся уже на грунте. Скорее всего, он сыграет в Монте-Карло, где планирует выступить и 11-кратный чемпион этого «Мастерса» Рафаэль Надаль. Ну а разборки в Майами две легенды тенниса оставили молодому поколению.