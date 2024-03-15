Сыграла с легендарной Селеш и расплакалась. Как 14-летняя Шарапова покорила Индиан-Уэллс

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в очень раннем возрасте заявила о себе в WTA-туре. Победу на Уимблдоне-2004 в 17 лет чаще всего упоминают при обсуждении начального этапа карьеры Шараповой.

При этом мало кто знает, что Мария дебютировала на серьёзных соревнованиях ещё раньше – когда ей было всего 14. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2002-м Шарапова выиграла один матч и сразились с легендарной девятикратной чемпионкой ТБШ Моникой Селеш. Юная россиянка потерпела болезненное поражение от Селеш и плакала в раздевалке, но всё равно уже тогда покорила теннисную общественность своей игрой.

14-летняя Шарапова получила уайлд-кард на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2002-м. Это выглядело необычным явлением, учитывая возраст теннисистки. Тем более что Мария вообще ранее не играла на турнирах WTA. Но для приглашения юной россиянки были веские причины.

Шарапова блистала на юниорском уровне, выигрывала различные турниры с участием старших соперниц. Особенно примечательным является триумф в ноябре 2000-го на Eddie Herr International Junior Tennis Championships для девушек 16 лет. Шараповой в то время было только 13.

Незадолго до Индиан-Уэллса-2002 Мария сыграла в финале молодёжного Australian Open, уступив более чем на год старшей чешке Барборе Стрыцовой. Титула не было, но о Шараповой говорили, как о едва ли не самой перспективной теннисистке мира. Её часто сравнивали с соотечественницей Анной Курниковой, при этом рисовали более радужные перспективы. Интересы Марии представляло авторитетное агентство IMG, а конкретно Макс Айзенбад. Мария обучалась в знаменитой академии Ника Боллетьери в Брадентоне и идеально овладела английским. Ей посвящали материалы крупные СМИ ESPN, Sports Illustrated, The New York Times, Rolling Stone, Vanity Fair, она дала большое интервью HBO. Всё это и помогло ей получить уайлд-кард на крупный турнир в Индиан-Уэллсе.

Мария Шарапова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2002-м Фото: Brian Bahr/Getty Images

В первом раунде Шарапова обыграла 302-ю ракетку мира американку Бри Риппнер со счётом 5:7, 6:1, 6:2. Мария добыла волевую победу после неудачи в стартовой партии.

«Даже после первого сета я была уверена в себе. И всё делала точно так же – может, только подавала чуть лучше. Во втором сете она допустила несколько ошибок, и я этим воспользовалась», — сказала Шарапова после матча.

СМИ опять сравнивали Марию с Курниковой и ещё не хотели делать акцент на индивидуальности.

«Временами 14-летняя Шарапова отвлекалась и демонстрировала недостаток терпения. Но после поражения в первом сете молодая россиянка продемонстрировала качество, которое редко демонстрировала Курникова – хватку. Она гоняла американскую соперницу по корту мощными ударами, иногда выбирая умные решения», — говорилось в статье Reuters.

Во втором раунде Шарапова попала на девятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Монику Селеш. 28-летняя Моника в тот момент пребывала на финишном отрезке карьеры, но всё ещё оставалась отличной теннисисткой и была посеяна в Индиан-Уэллсе под четвёртым номером. Она продолжала стабильно добираться до поздних стадий «Шлемов» и «Мастерсов». В том же сезоне-2002 Селеш на Australian Open вышла в полуфинал, а на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open выбыла из борьбы за титул в четвертьфинале. А прямо перед калифорнийским «Мастерсом» Моника взяла свой 52-й в карьере титул на уровне WTA в Дохе.

Моника Селеш в матче с Марией Шараповой в Индиан-Уэллсе Фото: Brian Bahr/Getty Images

Опыт и класс Селеш всё-таки сказались на итоге противостояния с Шараповой. Моника легко одолела Марию – 6:0, 6:2. Юная россиянка при этом получила очень хороший урок.

«Сегодня я поняла огромную разницу между юниорами и профессионалами. Огромную разницу. Я поняла, что, если хочешь стать профи, нужно очень много тренировок и сосредоточенности. Я хочу стать профи и теперь знаю, что для этого нужно. Этот матч я запомню на всю жизнь. Я играла против невероятной профи и, по-моему, неплохо справилась. У меня не было страха, я вышла и показала всё, на что способна. Не думала о поражении – я никогда о нём не думаю. Я не сдавалась в матче с Селеш. Когда мне было шесть лет, все говорили о Монике. Я тогда сказала своей бабушке, что когда-нибудь стану такой же, как она», — заявила Мария.

Селеш сделала Шараповой ряд комплиментов, хоть и очень легко победила её. Моника видела в Марии огромный потенциал и схожесть с собой, отметила качественную игру россиянки в 14-летнем возрасте.

«Мария сыграла отлично. Для своего возраста она просто молодец. Я видела её игру – она агрессивна, мощно бьёт с обеих сторон. Знала, что с ней будет тяжело. Её ждёт потрясающее будущее. Напоминает ли мне Шарапова меня саму? Да, определённо. Мы даже внешне похожи. В юном возрасте я была такой же худой, как и она», — сказала Селеш.

Интересно, что в своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь» (вышла в 2017 году) Шарапова раскрыла больше подробностей о матче с Селеш. В частности, рассказала о слезах после поражения и утешениях со стороны на 16 лет старшей коллеги американки Мэри-Джо Фернандес.

«В турнире WTA я впервые выступила в возрасте 14 лет в 2002 году. Это был турнир Пасифик Лайф Оупен, который теперь называется Индиана-Уэллс. В первом круге я выиграла у Бри Риппнер в трёх сетах. Во втором круге мне пришлось играть с Моникой Селеш, и для меня это был очень важный момент в жизни. Мне было 14 лет, а Селеш только что исполнилось 28. Она была самой великой теннисисткой в мире. А ещё и героем, может быть, не столько для меня, сколько для моего отца, который часами изучал на плёнке её игру двумя руками.

С момента того ужасного нападения, которому она подверглась между геймами на турнире в Гамбурге, прошло почти 10 лет, но это всё ещё была Моника Селеш – одна из лучших теннисисток в мире. Она выиграла девять турниров «Большого шлема» и многие месяцы занимала первую строчку в рейтинге WTA. Я не могла отвести от неё глаз. Было так странно оказаться с ней на одном корте. Как будто я вдруг провалилась в телевизор. И с удивлением обнаружила себя по ту сторону экрана!

Я была полностью ослеплена её блеском, и это в какой-то степени объясняет моё поражение со счётом 0:6, 2:6. В тот день я взяла только два гейма. Но в какие-то моменты на корте я забывала, кто она, и просто играла в свою игру. Для меня это был великий матч, потому что он научил меня двум вещам – первое, это то, что я могу играть с любой из соперниц, и второе – это то, что мы с ними одной крови. Кроме того, я поняла, чему мне ещё предстоит научиться – и насколько сильнее я должна стать. В том турнире Селеш дошла до полуфинала, отдав за всё время всего несколько геймов. В полуфинале она проиграла Мартине Хингис, которая, в свою очередь, проиграла в финале Даниэле Гантуховой. Турнир был многоступенчатым, и побеждать надо было очень многих. Я мало что помню, кроме счёта и того, что после матча в раздевалке меня обняла Мэри-Джо Фернандес, которая увидела, как я плачу», — написала Шарапова.

Моника Селеш и Мария Шарапова у сетки после матча в Индиан-Уэллсе Фото: Jeff Gross/Getty Images

Мария восхищалась 22-кратной чемпионкой ТБШ Штеффи Граф, главной соперницей Селеш в 1990-х. Монику она тоже считала своим кумиром, хоть и не до такой степени, как отец Юрий. Тем не менее тот факт, что Селеш сравнила её с самой собой, был очень приятен для Шараповой. Они действительно были во многом похожи. Не только по худощавому телосложению, но и из-за очень громких криков на корте. Знаменитый голландский тренер Свен Гренефельд, который поработал с Шараповой и Селеш, отмечал, что обе теннисистки выделялись среди всех своих коллег чрезвычайный трудолюбием, благодаря чему добились успеха.

А вот сравнения с Анной Курниковой Марии не нравились. К началу 2000-х Анна так и не выиграла ни одного титула WTA в одиночном разряде и всё активнее отдавала приоритет модельному бизнесу. Шарапова хотели пойти иным путём.

«Это довольно забавно. Иногда меня называют Малышкой Курниковой. Но она пока не выиграла ни одного турнира, ею трудно восхищаться. Я уважаю Анну, но стараюсь идти своим путём. Я хочу быть Марией Шараповой, всегда быть собой. Я делаю это всю свою жизнь», – говорила юная теннисистка.

Очень скоро Мария избавилась от этих сравнений. В сезоне-2003 Шарапова взяла первые титулы WTA на турнирах в Токио и Квебеке, завершила год в топ-40 рейтинга WTA. Курникова к тому моменту уже ушла из тенниса. А летом 2004-го Мария и вовсе выиграла свой первый ТБШ, обыграв в финале Уимблдона Серену Уильямс. Россиянке тогда было 17 лет.

В 2014 году в CNN провели опрос звёзд WTA-тура по поводу самой сложной соперницы. Мария назвала Монику Селеш, хотя большинство её коллег выбирали Серену. В качестве аргумента россиянка заявила, что Селеш её «отшлёпала» в раннем возрасте.

Да, Шарапова вчистую проиграла личное соперничество с Уильямс (2-20, в том числе серия из 19 поражений), но именно тот матч с Селеш в Индиан-Уэллсе запомнился ей на всю жизнь. И во многом россиянка извлекла из него уроки, как и обещала. 36 титулов WTA за карьеру, из них пять ТБШ – яркое тому доказательство.

Примечательно, что, когда Мария одолела итальянку Сару Эррани в финале «Ролан Гаррос» — 2012 и собрала карьерный «Шлем», награду ей вышла вручать именно Селеш. К слову, самой Монике это достижение так и не покорилось – она не выигрывала Уимблдон.

Моника Селеш и Мария Шарапова (крайние слева) после финала «Ролан Гаррос» — 2012 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Мария Шарапова является одной из лучших теннисисток в новейшей истории. Она не входит в группу лидеров по общему количеству выигранных мэйджоров, но тот же карьерный «Шлем» в Открытую эру собирали только Мария и Маргарет Корт, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Серена Уильямс. Причём 25-летняя Шарапова сделала это раньше, чем Навратилова (26), Кинг (28) и Эверт (28).

Конечно, Мария Шарапова добилась успеха во многом благодаря собственному таланту и трудолюбию. Но в какой-то мизерной степени помогло ей и то самое поражение от Моники Селеш в Индиан-Уэллсе в 2002-м.

Противостояние с легендой тенниса на крупном турнире в столь юном возрасте – бесценный опыт, который Марии посчастливилось получить.