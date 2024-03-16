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Индиан-Уэллс-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Свёнтек — Костюк, Гауфф — Саккари

Драма в Индиан-Уэллсе! Саккари с 4-го матчбола дожала Гауфф и вышла на Свёнтек в финале
Александр Насонов
Саккари сыграет со Свёнтек в финале Индиан-Уэллса
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Полька в своём полуфинале разгромила украинку Марту Костюк.

В ночь с 15 на 16 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе проходили полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В первой встрече дня сошлись четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Ига Свёнтек и 21-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под 31-м номером.

Свёнтек, как это нередко с ней бывает, катком прошлась по турнирной сетке. До встречи с Костюк полька в четырёх матчах не проиграла ни одной партии, повесив две «баранки». А в четвертьфинале на снятии прошла Каролину Возняцки — 6:4, 1:0 (отказ).

Индиан-Уэллс-2024. Женщины. Турнирная сетка

Костюк же провела не четыре матча, а три. Первый круг украинка, как и Свёнтек, пропускала ввиду статуса сеяной, а в третьем раунде не играла по причине того, что Маркета Вондроушова снялась до начала матча. После этого Марта выбила из турнира двух россиянок: Анастасию Павлюченкову и Анастасию Потапову. Причём Потапова не избежала «баранки».

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Очевидным фаворитом поединка, разумеется, считалась Свёнтек, уже бравшая титул в Индиан-Уэллсе в 2022 году. А для Костюк это вообще был первый полуфинал на турнирах категории WTA-1000. По личным встречам у них было 1-0 в пользу польки. Три года назад Ига победила Марту в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4. Несмотря на это, украинская теннисистка с радостью предвкушала отчётную встречу. «Я очень хотела сыграть с ней. Думаю, это будет отличный матч», — приводит её слова пресс-служба WTA.

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Однако настоящей борьбы не получилось. За всю игру у Костюк не было ни одного шанса взять подачу соперницы, а Свёнтек продемонстрировала потрясающую реализацию брейк-пойнтов: пять из шести! Матч, продолжавшийся всего 1 час 5 минут, закончился со счётом 6:2, 6:1 в пользу Иги.

Украинка, которая в первом сете допустила 15 невынужденных ошибок, во второй партии брала медицинский перерыв — были подозрения на повреждение ноги. Матч она всё же смогла продолжить, но успехов не добилась. Несмотря на поражение, Марта в понедельник впервые в карьере станет 26-й ракеткой мира.

Что касается Свёнтек, то она за всю встречу проиграла лишь 10 очков на своей подаче и сделала всего шесть невынужденных ошибок при 14 виннерсах. Для польки, которая в этом году уже выиграла «тысячник» в Дохе, этот финал станет вторым в сезоне и 23-м в карьере. У Иги прекрасная статистика в решающих матчах: 18-4. Кроме того, Свёнтек выиграла 19-й матч в 2024-м, и это рекорд сезона. На втором месте располагается американка Эмма Наварро (18).

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 02:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

А затем на корт вышли действующая чемпионка US Open Кори Гауфф (США, 3) и гречанка Мария Саккари (9). Для Гауфф это был дебютный полуфинал в Индиан-Уэллсе, а вот Саккари трижды подряд доходит здесь до этой стадии. Причём в 2022 году Мария добралась до финала.

В личных встречах перевес был на стороне Саккари: 4-3. Хотя оба матча, которые теннисистки сыграли друг с другом в сезоне-2023, выиграла Гауфф, не потеряв ни сета, — в финале Вашингтона (6:2, 6:3) и в четвертьфинале Пекина (6:2, 6:4).

Перед матчем Саккари рассказала о настрое на новый поединок с Гауфф. «Когда играешь с Коко, приходится смириться с тем, что она получит на два-три [лёгких] очка больше, чем кто-либо другой. Нужно просто быть терпеливой. Именно с таким настроем я подойду к матчу с ней.

Хорошо, когда девушки действительно атлетичны и хорошо сложены. Тогда думаешь: так, пора бросить себе вызов и сыграть с кем-то, кто так же хорошо подготовлен, как я», — приводит слова Марии пресс-служба WTA.

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В первом сете теннисистки дошли до 4:4 без единого брейк-пойнта, притом что в середине партии игру пришлось прерывать из-за дождя. В девятом гейме у Гауфф вдруг резко засбоила подача, и Саккари с пятого брейк-пойнта взяла чужой гейм, после чего подала на сет — 6:4 за 47 минут. А в начале второй партии вновь пошёл дождь, на сей раз более сильный. И игру пришлось прервать более чем на два часа.

По возобновлении встречи Саккари не стала останавливаться на достигнутом. Она уже в третьем гейме взяла подачу соперницы, а затем, отыграв двойной брейк-пойнт, подтвердила брейк — 3:1. В седьмом гейме гречанка под ноль сделала второй брейк и при 5:2 подавала на матч. Но Гауфф не собиралась сдаваться и в критический момент впервые в матче забрала чужую подачу. При 5:4 Мария получила второй шанс подать на матч. Тут развернулась настоящая драма: Саккари ушла с двойного брейк-пойнта, затем упустила три матчбола, после чего Кори использовала третий брейк-пойнт — 5:5!

Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки перешли к тай-брейку, причём Саккари в 12-м гейме спаслась с 0:30. Гауфф вела 4:0, затем 6:2 и с четвёртой попытки реализовала четверной сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 7 минут.

Решающий сет Гауфф начала с брейка, но затем проиграла четыре гейма подряд — 4:1 в пользу Саккари. Американка неудачно действовала в своих геймах, и гречанка этим пользовалась. При этом у Кори в чужих геймах также были брейк-пойнты, но Мария всякий раз их отыгрывала. В шестом гейме Гауфф взяла наконец свою подачу, отыграв брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол!). А Саккари, выиграв свой гейм, при 5:2 принимала на матч. И тут реализовала первый же матчбол (а всего четвёртый с учётом второй партии) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 за 2 часа 45 минут игрового времени.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 04:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 5 6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Таким образом, в финале Индиан-Уэллса соперницей Свёнтек станет Саккари. Для неё это будет первый финал в сезоне и 10-й в карьере. Из предыдущих девяти решающих матчей Мария выиграла всего два: Рабат-2019 и «тысячник» в Гвадалахаре-2023.

Финал Свёнтек — Саккари состоится в воскресенье, 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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