Серена билась с Надалем в Майами на воде. Неожиданные места игры в теннис с участием звёзд

Легенда тенниса Роджер Федерер наслаждается жизнью после завершения карьеры, путешествуя по миру. Не забывает 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и про мяч с ракеткой. В начале марта швейцарец сыграл в настольный теннис с семилетней китайской девочкой Гуй Дуэр по прозвищу Ананас. Поединок состоял из одного сета, в котором Федерер проиграл, но особо не расстроился.

В активе великого чемпиона немало необычных матчей – в том числе на воде, леднике и даже на крыше небоскрёба. Вспомнили самые яркие поединки в необычных условиях с участием Роджера и других выдающихся теннисистов.

Серена против Надаля на воде

19 марта в Майами (США) стартовал второй супертурнир из серии так называемого Солнечного дубля. Популярность у «Мастерса» сумасшедшая – в 2023 году это событие посетили более 386 тыс. человек, что сделало его одним из крупнейших теннисных соревнований за пределами турниров «Большого шлема». Много лет назад к популяризации Miami Open приложили руку Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.

В 2007 году они сыграли друг с другом на специально сооружённом корте с нестандартным покрытием. Уникальный поединок состоялся на крыше отеля Gansevoort South Hotel в день его официального открытия. Корт был установлен на водной поверхности бассейна длиной 33,53 метра, расположенного в первоклассной зоне отдыха на крыше отеля. За семь дней команда специалистов-подводников соорудила для теннисистов две невидимые акриловые платформы. Затем в бассейне установили сетку и наполнили его водой – получилось незабываемое зрелище.

Битва покрытий: Роджер vs Рафа

Федерер часто навещает одного из своих лучших друзей Рафу Надаля в его академии на Мальорке – им точно есть что вспомнить за полтора десятка лет противостояния. Швейцарец на пике карьеры особенно зажигал на траве (в течение пяти лет выиграл 48 матчей подряд), а испанец доминировал на грунте, выдав серию из 81 победы. В связи с этим весной 2007 года аргентинское рекламное агентство Del Campo Saatchi & Saatchi предложило игрокам провести «Битву покрытий» – на одной половине корта была постелена трава, а на противоположной – грунт. Матч прошёл 2 мая на Мальорке на закрытом велотреке «Пальма Арена» – постройка корта заняла 19 дней и обошлась в € 1,2 млн.

Роджер и Рафа переобувались во время матча 21 раз Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За матчем наблюдали 7200 зрителей и более 200 млн телезрителей по всей планете. Соперники при каждой смене сторон переобувались, потому что для травы и грунта используется разная обувь. Поединок выдался очень зрелищным и завершился победой Надаля – 7:5; 4:6; 7:6 (10). На тай-брейке Федерер вёл со счётом 4:1, но не сумел дожать соперника. После игры Рафа и Роджер облили друг друга шампанским и пообещали провести ещё одну такую встречу в Базеле, но так больше и не порадовали фанатов.

Федерер схлестнулся с Агасси на крыше небоскрёба

Победитель восьми турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион Андре Агасси выиграл у молодого Федерера первые три встречи, но в оставшихся пяти швейцарец праздновал победу. Однако один поединок не входит в перечень официальных – в феврале 2005 года Андре и Роджер провели встречу, в которой на кону не было ни трофея, ни рейтинговых очков. Даже счёт не вёлся.

Федерер схлестнулся с Агасси на крыше небоскрёба Фото: Dubai Duty Free Via Getty Images

Теннисисты сыграли друг с другом в рамках продвижения чемпионата Дубая по теннису на вертолётной площадке, расположенной на крыше отеля Burj Al Arab. Всего за один день на площадке постелили искусственный газон, и чемпионы провели поединок на высоте 320 метров. «Это был совершенно потрясающий опыт», – отметил Агасси, а Федерер недавно признался, что часто пересматривает фото и видео той незабываемой встречи.

Федерер схлестнулся с Агасси на крыше небоскрёба Фото: Dubai Duty Free Via Getty Images

Рафа и Роджер на корабле, на воде, в амфитеатре, на ковре-самолёте

Организаторы турнира в Дохе отличаются не только платёжеспособностью, но и креативом. В конце нулевых они по полной использовали популярность главных звёзд тенниса той эпохи, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. В 2009-м легенды провели матч в Персидском заливе на верхней палубе дхау (арабское судно из тикового дерева), а год спустя провели встречу на «летающем ковре». В 2011 году знаменитости сыграли на понтоне в городской бухте. Игроки не продемонстрировали свою обычную силу удара, поскольку корт был мокрым – Роджер и Рафа лишь перебрасывали мяч через сетку.

Рафа и Роджер на палубе дхау в 2009-м Фото: ATP via Getty Images

В 2012 году исполнилось 20 лет турниру в Дохе, поэтому учредители организовали не менее пафосное мероприятие с участием игроков. На этот раз Надаль и Федерер сыграли в амфитеатре культурной деревни Катара в Дохе при свете более 4000 римских свечей.

Горнолыжница обыграла Роджера на леднике

В начале февраля 2024 года олимпийская чемпионка Ванкувера по скоростному спуску на лыжах Линдси Вонн опубликовала видео с Федерером на горнолыжном склоне. «Наконец-то мне удалось покататься на лыжах с моим другом Роджером!» – написала спортсменка в соцсетях. Роджер долгое время отказывался от такого времяпрепровождения из-за риска получения травмы, однако 10 лет назад швейцарец и американка уже совершали совместный восход на горную вершину.

Спустя несколько дней после финала Уимблдона-2014 Роджер Федерер созвонился по скайпу с Вонн и договорился сыграть с ней в теннис на горном леднике. Поединок состоялся на перевале Юнгфрауйох в Бернских Альпах (на высоте 3450 метров) и прошёл при поддержке швейцарского шоколадного бренда Lindt. На уложенном на снег корте победила Вонн, которая предложила Федереру взять реванш на горных лыжах, но он отказался.

Надаль и Джокович сражались в Андах

На леднике в теннис играли не только Вонн и Федерер. В 2013 году Надаль и Новак Джокович посетили Аргентину и Чили, приняв участие в серии выставочных матчей. Организаторы решили разнообразить развлекательную программу поединком серба и испанца на леднике Перито-Морено, который расположен в одном из национальных парков Аргентины – под теннисный корт стилизовали обычную баржу, сделав разметку и натянув сетку.

Надаль и Феррер в оперном театре

10 лет назад прошёл ещё один примечательный поединок – в рамках промоакции по презентации турнира в Барселоне Рафаэль Надаль сразился с соотечественником Давидом Феррером в оперном театре Gran Teatre del Liceu. Теннисисты перебивали мяч через сетку не только ракеткой, но и ногами. Этот театр является второй по величине оперой в Европе после миланской La Scala.

Надаль и Феррер в Gran Teatre del Liceu Фото: Europa Press via Getty Images

«Я обожаю оперу и очень рад, что смог сыграть здесь. Мой дедушка был руководителем театрального оркестра. Я часто приходил сюда, когда был ребёнком», – признался Рафа.