5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Касаткина, Медведев и российское дерби в Майами

Посмотреть все события 24 марта в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Роман Сафиуллин (Россия), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Сафиуллин с удобным итальянцем?

После накопившихся переносов из-за дождя этот матч второго круга оказался в расписании только в воскресенье. Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Мастерсе» в Майами и теперь встретится с сеяным соперником — итальянцем Лоренцо Музетти. Теннисисты ранее играли на челленджере в Бергамо-2019 и в полуфинале Чэнду-2023, и в обоих случаях россиянин оказался сильнее без потери сета. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Мартин Ландалус-Лакамбра — Бен Шелтон.

🎾 18:00*: Дарья Касаткина (Россия, 10) — Сорана Кырстя (Румыния, 19), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Касаткина успех Абу-Даби?

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно приняла старт на супертурнире в Майами, не отдав американке Клэр Лю ни одного гейма, пока та в начале второй партии не снялась из-за травмы. Дальше Дарье предстоит гораздо более серьёзное испытание — противостояние с опытной румынкой Сораной Кырстей. Девушки встречались совсем недавно — в четвертьфинале Абу-Даби — и тогда Дарья разгромила соперницу — 6:2, 6:0. А до этого теннисистки обменялись успешными матчами — Касаткина была сильнее в Мадриде-2018, а Кырстя — на «Ролан Гаррос» — 2021. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Даниэль Коллинз — Элина Аванесян.

🎾 19:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 21) — Екатерина Александрова (Россия, 14), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второе российское дерби на турнире?

На супертурнире в Майами уже было в первом круге одно российское дерби, в котором Элина Аванесян справилась с Эрикой Андреевой, а теперь состоится ещё одно сражение уже в третьем круге — Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова. Девушки в рамках WTA-тура ранее встречались дважды и обменялись победами. В Линце-2018 сильнее была Екатерина, а в Токио-2023 — Анастасия. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке в четвёртом круге с кем-то из пары Ига Свёнтек — Линда Носкова.

🎾 23:30*: Даниэль Коллинз (США) — Элина Аванесян (Россия), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Аванесян с обидчицей Потаповой?

После победы в российском дерби над Эрикой Андреевой и во втором круге над шестой ракеткой мира Онс Жабер 21-летняя россиянка Элина Аванесян сыграет на супертурнире в Майами с обидчицей Анастасии Потаповой — американкой Даниэль Коллинз, которая на девять лет старше Элины. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее пересечётся по сетке в четвёртом круге с кем-то из пары Дарья Касаткина — Сорана Кырстя.

🎾 3:30*: Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: отдаст ли Медведев хотя бы сет британцу Норри?

Даниил Медведев успешно приступил к защите титула на «Мастерсе» в Майами, справившись на старте с венгром Мартоном Фучовичем. Теперь за выход в четвёртый круг лидер российского тенниса сразится с британцем Кэмероном Норри. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был россиянин, причём без потери сета — в Шанхае-2019 и в финале Лос-Кабоса-2022. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Уго Умбер — Доминик Кёпфер.