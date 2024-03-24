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Теннисные матчи воскресенья 24 марта 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Касаткина, Медведев и российское дерби в Майами
Даниил Сальников
5 топ-матчей 24 марта в теннисе
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За чем следить 24 марта на кортах Флориды.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Роман Сафиуллин (Россия), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: как сыграет Сафиуллин с удобным итальянцем?

После накопившихся переносов из-за дождя этот матч второго круга оказался в расписании только в воскресенье. Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Мастерсе» в Майами и теперь встретится с сеяным соперником — итальянцем Лоренцо Музетти. Теннисисты ранее играли на челленджере в Бергамо-2019 и в полуфинале Чэнду-2023, и в обоих случаях россиянин оказался сильнее без потери сета. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Мартин Ландалус-Лакамбра — Бен Шелтон.

Россиянин выбил из сетки Диего Шварцмана:
Сафиуллин вышел во второй круг Майами. Роман победил экс восьмую ракетку мира
Сафиуллин вышел во второй круг Майами. Роман победил экс восьмую ракетку мира

🎾 18:00*: Дарья Касаткина (Россия, 10) — Сорана Кырстя (Румыния, 19), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Интрига: повторит ли Касаткина успех Абу-Даби?

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно приняла старт на супертурнире в Майами, не отдав американке Клэр Лю ни одного гейма, пока та в начале второй партии не снялась из-за травмы. Дальше Дарье предстоит гораздо более серьёзное испытание — противостояние с опытной румынкой Сораной Кырстей. Девушки встречались совсем недавно — в четвертьфинале Абу-Даби — и тогда Дарья разгромила соперницу — 6:2, 6:0. А до этого теннисистки обменялись успешными матчами — Касаткина была сильнее в Мадриде-2018, а Кырстя — на «Ролан Гаррос» — 2021. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Даниэль Коллинз — Элина Аванесян.

Первая ракетка России успешно начала супертурнир во Флориде:
Касаткина разгромила американку в Майами. Дарья добыла первую победу на турнире за 5 лет
Касаткина разгромила американку в Майами. Дарья добыла первую победу на турнире за 5 лет

🎾 19:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 21) — Екатерина Александрова (Россия, 14), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: чем завершится второе российское дерби на турнире?

На супертурнире в Майами уже было в первом круге одно российское дерби, в котором Элина Аванесян справилась с Эрикой Андреевой, а теперь состоится ещё одно сражение уже в третьем круге — Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова. Девушки в рамках WTA-тура ранее встречались дважды и обменялись победами. В Линце-2018 сильнее была Екатерина, а в Токио-2023 — Анастасия. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке в четвёртом круге с кем-то из пары Ига Свёнтек — Линда Носкова.

Анастасия и Екатерина добились очной встречи:
Павлюченкова и Александрова сыграют дерби в 3-м круге Майами. А Рублёв опять уступил чеху
Павлюченкова и Александрова сыграют дерби в 3-м круге Майами. А Рублёв опять уступил чеху

🎾 23:30*: Даниэль Коллинз (США) — Элина Аванесян (Россия), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Интрига: поквитается ли Аванесян с обидчицей Потаповой?

После победы в российском дерби над Эрикой Андреевой и во втором круге над шестой ракеткой мира Онс Жабер 21-летняя россиянка Элина Аванесян сыграет на супертурнире в Майами с обидчицей Анастасии Потаповой — американкой Даниэль Коллинз, которая на девять лет старше Элины. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее пересечётся по сетке в четвёртом круге с кем-то из пары Дарья Касаткина — Сорана Кырстя.

Элина начала супертурнир во Флориде с двух важных побед:
Аванесян победила в российском дерби в Майами. А Тимофеева обыграла француженку Грачёву
Аванесян победила в российском дерби в Майами. А Тимофеева обыграла француженку Грачёву

🎾 3:30*: Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 03:30 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: отдаст ли Медведев хотя бы сет британцу Норри?

Даниил Медведев успешно приступил к защите титула на «Мастерсе» в Майами, справившись на старте с венгром Мартоном Фучовичем. Теперь за выход в четвёртый круг лидер российского тенниса сразится с британцем Кэмероном Норри. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был россиянин, причём без потери сета — в Шанхае-2019 и в финале Лос-Кабоса-2022. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Уго Умбер — Доминик Кёпфер.

Даниил успешно начал защиту титула:
Медведев вышел в третий круг Майами. А Аванесян и Калинская выбили теннисисток топ-10
Медведев вышел в третий круг Майами. А Аванесян и Калинская выбили теннисисток топ-10
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