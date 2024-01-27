Первый финал Медведева на «Шлеме» не против легенды тенниса. Поможет ли Даниилу его опыт?

Даниил Медведев третий раз в карьере – и третий за четыре года – вышел в финал Australian Open. Это, безусловно, прекрасное достижение, но вот с победами в решающих матчах у россиянина пока что не очень складывается. Из пяти предыдущих финалов мэйджоров (были ещё три на US Open) Даниил выиграл только один, в 2021 году в Нью-Йорке у Новака Джоковича. Ещё по два финала он проиграл тому же Новаку и Рафаэлю Надалю, по разу не справившись с каждой из легенд в Мельбурне и в Нью-Йорке. Таким образом, у Медведева сейчас всего 20% побед в финалах «Шлемов». Из топ-теннисистов последнего времени со схожим показателем сразу приходит на ум Энди Маррей, выигравший всего 3 финала из 11, то есть 27%. Кстати, в Австралии британец вообще потерпел поражение во всех пяти финалах – один раз от Роджера Федерера и четыре раза – от Джоковича.

Очень уверенный путь Синнера к финалу мэйджора

Сейчас Медведев впервые в карьере сыграет в финале мэйджора не с закалённым множеством баталий высочайшего уровня и напряжения Джоковичем или Надалем, а с дебютантом таких матчей – Янником Синнером. Кстати, это будет первый финал Australian Open с 2005 года (когда Марат Сафин победил Ллейтона Хьюитта), в котором не сыграет никто из Биг-3. Собственно говоря, именно Биг-3 уже и не существует, поскольку Федерер завершил карьеру, да и Надаль сейчас больше лечится, чем играет, и явно тоже близок к уходу из тенниса – но последний активный член этой тройки, Джокович, был в шаге от очередного, 11-го финала Australian Open и проиграл как раз Синнеру. Янник стал первым теннисистом, сумевшим победить Новака на столь поздней стадии его любимого турнира; раньше Джокович неизменно брал здесь титул, если добирался до полуфинала.

Между прочим, серб стал единственным, кто сумел взять у Синнера сет на его пути к финалу. При этом в четвертьфинале Янник был очень близок к тому, чтобы проиграть вторую партию Андрею Рублёву, но вытащил тай-брейк с 1:5. Новаку итальянец уступил как раз на тай-брейке (в третьем сете), не реализовав один матчбол, но дожал звёздного соперника в четвёртой партии. Отметим, что впервые за всю карьеру Джокович в доигранном до конца матче на турнире «Большого шлема» не заработал ни одного брейк-пойнта! Синнер вообще за все эти две недели отдал всего два гейма на подаче – один Ботику ван де Зандсхулпу в первом круге и один Карену Хачанову в 1/8 финала. При этом Янник отнюдь не является каким-то «подаваном», он берёт своё в первую очередь в розыгрышах.

Янник Синнер Фото: Daniel Pockett/Getty Images

За последний год итальянец добился очень серьёзного прогресса. Очевидно, Синнеру серьёзно помог Даррен Кэхилл, ставший его тренером в середине сезона-2022. Ранее австралиец работал с такими звёздами, как Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Энди Маррей, Ана Иванович и Симона Халеп. Кстати, прогресс Янника отлично виден и по его противостоянию с Даниилом Медведевым. К моменту начала прошлого сезона россиянин вёл 4-0 по личным встречам, а затем выиграл у Синнера ещё два финала – в Роттердаме (середина февраля) и на «Мастерсе» в Майами (начало апреля). Однако осенью Янник перестал быть «клиентом» Даниила и одержал над ним три победы подряд – в финалах Пекина и Вены, а затем в полуфинале домашнего Итогового чемпионата. Кроме того, в августе Синнер выиграл свой первый «Мастерс», став чемпионом в Торонто, а в конце сезона сыграл ключевую роль в победе сборной в Кубке Дэвиса.

Тяжёлые битвы и камбэки Медведева с 0:2 по сетам

Словом, соперник у Даниила отнюдь не простой – да и едва ли можно было ожидать чего-то иного в финале «Шлема». Да, опыта таких матчей у Синнера пока нет, в отличие от Медведева, но это единственный фактор, говорящий явно в пользу россиянина. По личным встречам перевес у Даниила уже чисто формальный, учитывая, что осенью Янник обыграл его три раза подряд – как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза, а в нашем случае запоминаются последние матчи. Три недавние победы подряд имеют большее значение, чем то, что до того Медведев вёл 6-0 по личным встречам.

Форма на турнире у Синнера тоже предпочтительнее. Как мы уже отметили, он проиграл по пути к финалу всего два гейма на своей подаче и лишь один сет. Медведев же отдал соперникам восемь партий, провёл три пятисетовых матча, а свою подачу проиграл 23 (!) раза. Хуберт Хуркач и Александр Зверев, его оппоненты по четвертьфиналу и полуфиналу соответственно, сделали по пять брейков – правда, у немца все они пришлись на первый и второй сет, а дальше Даниил не дал ему заработать ни одного брейк-пойнта и отыгрался с 0:2 по партиям. До того в матче второго круга с Эмилем Руусувуори Медведев тоже ушёл с 0:2 по сетам. Однако так долго входить в матч в финале точно чревато – надо включаться сразу. Если раскачиваться полтора – два сета, то Янник, скорее всего, дальше просто не даст шансов отыграться. Чтобы действительно претендовать на титул Australian Open – 2024, Медведеву необходимо с самого начала решающего поединка показывать теннис не ниже того уровня, который был во второй половине матча со Зверевым.

«Буду сражаться не на жизнь, а на смерть»

Сам Даниил после победы над Александром пообещал выложиться на корте без остатка. «Первый финал для каждого не похож на всё остальное. Уверен, бывали ребята, которые выходили на свой первый финал и так здорово себя чувствовали, что им удавалось его выиграть. Наверное, есть такие истории. А для кого-то это ментально тяжело, и они проигрывают. Без понятия, как это будет для Янника, но у меня есть этот опыт. Я сделаю всё возможное. Буду сражаться не на жизнь, а на смерть, и посмотрим, кто выиграет.

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Что изменилось в последних трёх матчах с ним? На мой взгляд, тактически особых изменений в этих трёх матчах не было. Он чаще подавал с выходом к сетке, играл чуть более агрессивно – но в то же время он так со всеми играет. Он просто стал лучше играть. Все три этих матча были тяжёлыми.

Он играет лучше, чем раньше. Думаю, это началось с его победы в Канаде, а в конце сезона он вообще заиграл на совершенно другом уровне. Если я хочу его обыграть, мне надо выйти на совершенно другой уровень, и я попробую это сделать. Надеюсь, мой опыт финалов «Шлемов» даст какое-то преимущество. Преимущества по физике у меня, наверное, не будет. Что до преимущества по теннису, то посмотрим. Но три последних раза он меня обыграл. Надеюсь, этот опыт мне поможет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Остаётся пожелать россиянину удачи и болеть за него, но простым этот финал точно не будет.

Все матчи Даниила Медведева с Янником Синнером. Общий счёт – 6-3 в пользу Медведева.

1 Марсель-2020, хард в зале. 1/8 финала 1:6, 6:1, 6:2 – победа Медведева 2 Марсель-2021, хард в зале. Четвертьфинал 6:2, 6:4 – победа Медведева 3 Итоговый чемпионат ATP – 2021, хард в зале. Турин. Групповой этап 6:0, 6:7 (5), 7:6 (8) – победа Медведева 4 Вена-2022, хард в зале. Четвертьфинал 6:4, 6:2 – победа Медведева 5 Роттердам-2023, хард в зале. Финал 5:7, 6:2, 6:2 – победа Медведева 6 «Мастерс» в Майами-2023, хард. Финал 7:5, 6:3 – победа Медведева 7 Пекин-2023, хард. Финал 7:6 (2), 7:6 (2) – победа Синнера 8 Вена-2023, хард в зале. Финал 7:6 (7), 4:6, 6:3 – победа Синнера 9 Итоговый чемпионат ATP – 2023, хард в зале. Турин. Полуфинал 6:3, 6:7 (4), 6:1 – победа Синнера

Финал между Медведевым и Синнером пройдёт в воскресенье, 28 января. Начало – в 11:30 по московскому времени. За этим и другими матчами Australian Open – 2024 следите на «Чемпионате».