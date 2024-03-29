Слышала вся арена. Чемпионка ТБШ жёстко нагрубила тренеру на «Мастерсе» в Майами в 2017-м

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса в октябре 2023 года фактически объявила о завершении карьеры. Испанская теннисистка, приостановившая выступления в начале сезона-2023, заявила, что возвращаться в WTA-тур не собирается.

30-летняя Мугуруса прямо не сказала, что зрители больше никогда не увидят её на корте, и сохранила мизерную возможность своего возвращения, но верится в это с трудом. Гарбинье всеми своими действиями даёт понять, что намерена отдыхать, получать удовольствие от жизни, проводить время с семьёй. В этом году у неё запланирована свадьба с возлюбленным Артуром Борхесом, пара объявила о помолвке в мае 2023-го.

«Тенниса нет ни в моих мыслях, ни в распорядке дня» — вот по такому принципу Мугуруса живёт уже больше года.

Вполне вероятно, тур лишился очень яркой теннисистки, которая радовала публику не только качественной игрой, но и своими неподдельными эмоциями на корте. Мугуруса предпочитала не сдерживать себя в критические моменты. Могла жёстко нагрубить даже своему тренеру, как было на «Мастерсе» в Майами в 2017-м.

Мугуруса получила шестой номер посева на «тысячнике» во Флориде. Она начала турнир со второго раунда и сразу же столкнулась с серьёзными проблемами в противостоянии с американкой Кристиной Макхейл. Гарбинье получила баранку в первом сете, а во втором уступала 2:3.

Гарбинье Мугуруса на турнире в Майами в 2017-м Фото: Julian Finney/Getty Images

После этого встречу перенесли с четверга на пятницу из-за дождя. Перед возобновлением игры на корт вышел тренер Мугурусы Сэм Сьюмик. Француз пытался донести до Гарбинье, что она делала не так на корте. Испанка очень жёстко возразила ему: «Заткнись, чёрт возьми».

«Больше никогда не говори мне заткнуться», — ответил ей тренер.

Диалог прервался примерно на минуту, после чего Мугуруса всё-таки принесла извинения. Гарбинье заявила, что у неё «вырвались» эти оскорбительные слова.

«Я понимаю, но это все слышали. Я не сержусь. Теперь боремся», – отреагировал Сьюмик на извинения.

Этот конфликт не помешал Мугурусе выиграть непросто складывавшийся матч. В третьем круге она победила китаянку Чжан Шуай — 4:6, 6:2, 6:2, снова отыграв дефицит в сет. А на следующей стадии Гарбинье прекратила выступление на турнире, снявшись после проигранного на тай-брейке первого сета в матче с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Я начала нормально, но где-то при 3:3 почувствовала головную боль и боль в животе. И дальше становилось только хуже. В районе 5:4 стала кружиться голова. Наверное, это жара. Что-то типа теплового удара», — объяснила своё решение Мугуруса.

На турниры Солнечного дубля в 2017 году Гарбинье приехала не в лучшем психологическом состоянии. В Индиан-Уэллсе она дошла до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила чешке Каролине Плишковой — 6:7, 6:7. Во время пребывания в Калифорнии она признала, что бывает подвержена дурному настроению.

«Да, конечно. Не только на корте, но и в жизни. Когда ты не в духе, больше шансов сыграть плохо. Как и в жизни: в плохой день даже поход за хлебом бесит, всё кругом плохо. Такое бывает. Я не умею противостоять негативным эмоциям. Это надо менять», — сказала Мугуруса.

На тот момент критических разногласий у Мугурусы со Сьюмиком не было, хотя после инцидента в Майами несколько раз случались определённые мелкие конфликты, когда тренер уходил с корта до завершения тайм-аута. Постепенно разочарование Гарбинье в работе с французом нарастало. Под руководством Сэма испанка взяла оба своих «Шлема», но в дальнейшем наблюдался планомерный регресс. В июле 2019-го Мугуруса опустилась в конец топ-30 рейтинга и уволила Сьюмика.

«Просто закончился цикл. У нас были невероятные достижения, но наступил момент, когда я посчитала, что мне нужен другой голос, другая энергия. Вот и всё», — объяснила своё решение Мугуруса.

Сэм Сьюмик и Гарбинье Мугуруса Фото: Pool/Getty Images

Новым тренером Гарбинье стала легендарная испанская теннисистка Кончита Мартинес. Под её руководством Мугуруса выиграла Итоговый турнир в 2021-м и закончила сезон в топ-3 рейтинга. Правда, затем снова начался спад, который в конечном счёте привёл к решению бессрочно приостановить карьеру.

Что касается Сэма Сьюмика, то его подход разделяли не все теннисистки. Француз сделал себе имя, тренируя россиянку Веру Звонарёву (2007-2009) и белоруску Викторию Азаренко (2010-2015). Звонарёва в период работы с ним выиграла «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (2008) и бронзовые медали Олимпиады в Пекине. Азаренко под его руководством дважды взяла Australian Open (2012, 2013) и стала первой ракеткой мира.

Затем были недолгий период работы с канадкой Эжени Бушар и четыре года с Мугурусой (2015-2019). После ухода от Гарбинье француз тренировал россиянку Анастасию Павлюченкову (2019-2020), у которой остались не лучшие воспоминания о том периоде.

«Поняла, что мне с ним некомфортно работать, не сошлись характерами. Мне не нравилось, как он себя ведёт и как со мной говорит», — утверждала Павлюченкова в апреле 2020-го.

После расставания с Павлюченковой Сьюмик ненадолго возобновил сотрудничество со Звонарёвой, а затем два года тренировал хорватку Донну Векич (2020-2022). Карьера Сэма постепенно шла по нисходящей. В последнее время он работает консультантом малоизвестной француженки Армони Тан, которая на данный момент является 221-й ракеткой мира. Приходится констатировать, что 57-летний Сьюмик растерял свой статус в туре, поскольку у него сложилась репутация тренера, который не лучшим образом строит отношения с игроками.

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