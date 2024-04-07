«Скучаю по теннису». 42-летняя Серена всерьёз решила вернуться на корт, родив двух детей?

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прекратила выступление после US Open – 2022, проиграв в третьем раунде австралийке Айле Томлянович. Уильямс изначально отказывалась говорить о завершении собственной карьеры.

«Я не на пенсии. Шансы на возвращение очень высокие. Можете прийти ко мне домой, у меня там корт, где я постоянно тренируюсь», – сказала американка в октябре 2022 года.

Время шло, и позиция Серены менялась. Уже в феврале 2023-го Уильямс заявила, что нет никаких шансов на её возвращение в WTA-тур.

«Я чувствую облегчение, когда смотрю на корт. Я так рада, что мне не нужно тренироваться по два часа в день. Скорее мне грустно смотреть на старые фото или турниры: «О, я по этому скучаю». Вот тогда чувствую себя иначе. Есть ли шанс, что я вернусь в тур? Нет. Я буквально отдала всю жизнь теннису, и пришло время посвятить себя чему-то другому. Отец говорит: «Серена, сыграй еще пару «Больших шлемов», а я говорю, что с меня хватит», — сказала Серена в интервью People.

Серена не играла после US Open — 2022, но окончательно не попрощалась с теннисом Фото: Matthew Stockman/Getty Images

С момента этих слов прошло чуть более года. В этот период Серена наслаждалась семейной жизнью со своим мужем Алексисом Оганяном. А ещё она во второй раз стала мамой. В августе 2023-го легендарная спортсменка родила дочь, которую назвали Адирой Ривер. Уильямс говорила, что ухаживание за маленьким ребёнком отнимает у неё много времени и уж точно ни о каком теннисе теперь речь не идёт. Но спустя восемь месяцев легендарная теннисистка вновь задумалась о возвращении. Об этом она заявила в свежем интервью всё тому же изданию People.

«Я скучаю по теннису. Этот вид спорта был моей первой любовью, ничего не изменится. Я никогда не буду любить что-либо так сильно, как теннис. Этот вид спорта предполагает большое давление и стресс, но при выходе на центральный корт ты видишь людей, которые приходят посмотреть на твою игру. И уже нет таких нервов», — сказала Уильямс.

Серена подчеркнула, что пока сосредоточена на воспитании детей, но при этом не исключает, что однажды вновь предстанет перед публикой на корте. Вопрос о том, когда это случится, остаётся открытым. Возможно, речь не о таком уж далёком будущем.

В последнее время ностальгия Уильямс по теннису особенно заметна. Недавно 23-кратная чемпионка ТБШ посетила полуфинал «Мастерса» в Майами между Даниилом Медведевым и Янником Синнером. Итальянец уверенно обыграл россиянина – 6:1, 6:2. После матча Серена пообщалась с победителем.

«Хотела бы я себе такой форхенд», — сказала Уильямс.

«Ну что ты!» — ответил Синнер.

«Нет, правда, замах, сила удара… Вау! Безумие, просто невероятно. Поздравляю», — заявила Серена.

Серена Уильямс на «Мастерсе» в Майами Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Ещё Уильямс регулярно общается с девятой ракеткой мира Григором Димитровым, с которым когда-то состояла в отношениях. В Майами она наблюдала за его игрой.

«Она потрясающая. Мы на связи, разговариваем почти каждый день. Серена сказала, что придёт посмотреть. Я такой: «Хорошо». Всегда очень приятно, когда у тебя такая поддержка, мы немного поболтали. Вообще-то, я помню, что она присутствовала, когда я впервые победил игрока топ-10 в 2012-м в Майами. Это был очень классный момент. Думаю, мы оба его помним. Это дружба. Мне кажется, это лучшее, что есть. Теннис есть теннис, но сейчас мы все исполняем свою мечту. А после начинается настоящая жизнь, и после стольких лет нам удалось стать такими хорошими близкими друзьями. И опять же, очень помогает, когда есть на кого положиться, когда можно поделиться мыслями, идеями, а иногда и выговориться человеку, который тоже играл в теннис», — сказал Димитров после победы над Александром Зверевым в полуфинале.

Серена также поздравила соотечественницу Даниэль Коллинз с победой на «тысячнике» в Майами.

«Так рада, люблю это и тебя», – написала Уильямс под фото Коллинз с трофеем.

»Я люблю тебя больше!!!» – ответила Даниэль.

Конечно, общение с коллегами-теннисистами и посещение матчей ещё не значит, что Серена вот-вот вернётся на корт. Для начала ей нужно несколько месяцев усиленно тренироваться. Она периодически выходит на корт поработать вместе со старшей сестрой Винус, но это даже близко не то, что нужно для полноценного камбэка.

Серена Уильямс продолжает периодически тренироваться на корте Фото: из личного архива Серены Уильямс

Пока Серена живёт размеренной жизнью. Она регулярно посещает светские мероприятия. Например, церемонии «Оскара» и «Грэмми», Неделю моды в Париже и тому подобные. Кроме того, Уильямс развивает бизнес-проекты. Буквально на днях американка, состояние которой Forbes оценивает в $ 260 млн, объявила о запуске собственного косметического бренда WYN Beauty, продукцию которого можно будет купить в США с 7 апреля.

Маленькие дети тоже никуда не делись, хотя старшей дочери Олимпии в сентябре исполнится семь лет, а младшая Адира Ривер в августе отпразднует первый день рождения. Серена уже может проводить с ними меньше времени. Показателен случай из 2018-го. Уильямс вышла из декрета на «Ролан Гаррос», когда Олимпии едва исполнилось восемь месяцев. Тогда легендарной чемпионке было почти 36 лет. В таком возрасте большинство теннисисток уже не играют, а Уильямс вернулась. Да, она не выиграла ни одного ТБШ после камбэка, но четыре раза выходила в финал мэйджоров и была близка к заветным трофеям.

В случае ещё одного возобновления карьеры ожидания от Серены будут ограниченными. Сейчас ей 42 года. Вряд ли американка будет играть полноценный сезон. Но подготовиться к условному US Open или другим крупным турнирам в США она вполне способна. Возможно, колоссального победного опыта прошлых лет хватит, чтобы пройти на них как минимум пару раундов. Винус играет в 43 года и не собирается заканчивать, а чем хуже Серена? Она наверняка спокойно сможет продолжать управление бизнес-проектами, а с детьми будет проводить больше времени Алексис Оганян. Американский предприниматель любит это делать и с пониманием отнесётся к желанию жены вернуться на корт.

Алексис Оганян и Серена Уильямс с детьми Фото: из личного архива Алексиса Оганяна

WTA-тур выиграет от камбэка Уильямс. К каждому матчу американки будет приковано колоссальное внимание. Можно не сомневаться, что болельщики раскупят все билеты даже на самую малозначимую игру Серены. Телевизионная аудитория тоже заметно вырастет. Современному женскому теннису очень не хватает эпатажа и эмоций Серены.

В планах Уильямс есть два серьёзных проекта, связанных с теннисом. 23-кратная чемпионка ТБШ подписала контракт с издательством Random House на выпуск своей автобиографии. Кроме того, телеканал ESPN снимет документальный сериал о Серене, который, как сообщается, «противопоставит потрясающие достижения теннисистки на корте и её влияние на культуру с драматичными личными испытаниями». Дата выхода книги и сериала остаётся неопределённой и открытой. В процессе создания возможны внесения коррективов. Возобновление карьеры легендарной американки стало бы очень хорошей историей для популяризации обоих проектов.