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Новак Джокович стал спортсменом года по версии Laureus — его тепло поздравила горнолыжница Линдси Вонн

Джокович снова стал лучшим спортсменом года. Подруга-лыжница за него безумно порадовалась
Михаил Георгиев
Новак Джокович стал спортсменом года
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А ещё за кулисами Новак встретился с Рафаэлем Надалем, который тоже не остался без награды на церемонии в Мадриде.

Первая ракетка мира Новак Джокович стал обладателем награды Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года». За основу брались достижения в 2023-м, поэтому победа Новака выглядит абсолютно заслуженной. В прошлом сезоне серб установил рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема» за всю историю (24), взяв три мэйджора из четырёх возможных за календарный год.

В голосовании Джокович обошел футболистов Лионеля Месси и Эрлинга Холанда, гонщика Макса Ферстаппена, легкоатлетов Ноа Лайлза и Армана Дюплантиса. Таким образом, Джокович получил пятую в карьере награду Laureus лучшему спортсмену года, сравнявшись со своим принципиальным соперником Роджером Федерером и опередив легкоатлета Усэйна Болта. Именно легенды тенниса теперь делят первое место. Новак ещё может опередить Роджера, который уже зачехлил ракетку. Хотя сделать это будет крайне сложно. Всё-таки серб тоже довольно близок к уходу из тура.

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На торжественной церемонии в Мадриде Джокович, бесспорно, стал главной звездой и привлекал к себе повышенное внимание. Награду Новаку вручил легенда американского футбола и его близкий друг Том Брэди.

«Я выиграл пятую награду Laureus World Sportsman of the Year, это большая честь для меня. Вспоминаю 2012 год, когда впервые получил её в 24-летнем возрасте. Очень горжусь тем, что нахожусь здесь 12 лет спустя и размышляю о сезоне, который принес мне и моим поклонникам много волнений и успеха. Я не смог бы добиться такого большого успеха, если бы за мной не стояли невероятная команда и вдохновляющие соперники, которые всегда подталкивали меня к тому, чтобы быть лучшей версией себя», — сказал Джокович.

Том Брэди и Новак Джокович на церемонии Laureus World Sports Awards в Мадриде

Том Брэди и Новак Джокович на церемонии Laureus World Sports Awards в Мадриде

Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Брэди тоже произнёс небольшую речь, в которой отмечал трудолюбие и характер Джоковича. А ещё Том отметил, что многие прямо сейчас спешат списывать серба со счетов на корте после недавних не совсем удачных результатов.

«Новак дал мне понять, что он ещё не закончил», — сказал Брэди.

В этот момент операторы зачем-то взяли в объектив 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля, который стал одним из гостей церемонии. Рафа спокойно слушал слова Брэди. Нельзя сказать, что он безумно радостно реагировал на них, но причин делать это у него и не было. Всё-таки Джокович – принципиальный соперник.

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Новак присутствовал на церемонии со своей женой Еленой, которая в последнее время не так уж часто сопровождает его на крупных турнирах. К сожалению, в Мадриде, где в ближайшие пару недель теннис станет доминирующим видом спорта, она тоже не понаблюдает за игрой мужа. Джокович снялся с «Мастерса» в столице Испании и выйдет на корт в лучшем случае в Риме или вообще на «Ролан Гаррос».

Надаль ранее дважды признавался спортсменом года по версии Laureus. На этот раз Рафа тоже не остался без награды, хоть она и не является главной. Надаль удостоился премии «Спорт ради добра» за деятельность своего благотворительного фонда, который работает с 2010 года и помогает тысячам нуждающихся детей по всему миру (в основном в Испании и Индии) посредством спортивных и образовательных программ. Его жена Мария Франциска Перелло является директором фонда и разделила с возлюбленным момент триумфа.

Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перелло на церемонии в Мадриде

Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перелло на церемонии в Мадриде

Фото: Pablo Cuadra/Getty Images

Спортсменкой года с ограниченными возможностями стала голландка Диде де Грот, которая играет в теннис на колясках. Награду ей вручила бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка ТБШ Гарбинье Мугуруса, которая на днях официально объявила о завершении карьеры в возрасте 30 лет. На красной дорожке она блистала со своим женихом Алексом Борхесом, с которым скоро планирует отгулять свадьбу.

В целом церемония в Мадриде прошла с присутствием многочисленных звёзд тенниса, Третья ракетка мира Карлос Алькарас вручил награду «Прорыв года» футболисту «Реала» Джуду Беллингему. В кулуарах Карлос весело общался с Джоковичем, поздравив его с получением главной премии вечера.

Карлос Алькарас (справа) и Гарбинье Мугуруса на церемонии в Мадриде

Карлос Алькарас (справа) и Гарбинье Мугуруса на церемонии в Мадриде

Фото: Getty Images

На красной дорожке также отметились 18-кратная чемпионка ТБШ Мартина Навратилова и австралийский теннисист Алекс де Минор со своей возлюбленной Кэйти Бултер. И представительница другого вида спорта, которая очень любит теннис. Легендарная горнолыжница Линдси Вонн посетила церемонию в Мадриде. Она вместе с Усэйном Болтом вручила награду лучшей спортсменке года футболистке Айтане Бонмати, а также лично поздравила Джоковича и искреннее порадовалась за него.

«Абсолютно заслуженно!» — написала Линдси в соцсетях, опубликовав речь Новака.

Вонн традиционно сделала фото с теннисистами. Причём с Надалем и Джоковичем одновременно, попутно захватив в кадр Джуда Беллингема.

Линдси Вонн с Джудом Беллингемом, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем на церемонии в Мадриде

Линдси Вонн с Джудом Беллингемом, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем на церемонии в Мадриде

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

В Мадриде Джокович выступал не только на сцене, но и отдельно в конференц-зале. Новак выразил надежду, что ещё хотя бы один раз до конца своей карьеры сыграет с Надалем. Пока графики легенд никак не пересекутся. Рафа снимался с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Монте-Карло, где выступал Новак.

В свою очередь, Надаль сыграет в Мадриде, но там не будет Джоковича. Остаётся надежда на Рим и «Ролан Гаррос». Или на Олимпиаду в Париже. Новак и Рафа возлагают большие надежды на Игры. В общем, неважно где, но теннисный мир явно заслужил увидеть ещё хотя бы одно их противостояние.

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